Las mejores 35 películas románticas para ver en Netflix

Cualquier día del año es una buena excusa para una maratón de películas románticas.

En el catálogo de Netflix encuentras una lista larga de cintas que te harán suspirar, desde comedias que sacan risas hasta otras que dejan el corazón roto.

Acá, una selección con películas románticas para ver de a dos o solo, como tu prefieras.

Perdidos en Tokio

Quienes se enamoraron de Sofia Coppola con Las vírgenes suicidas (1999), terminaron por caer rendidos a los pies de la cineasta con Perdidos en Tokio (2003), su tercer largometraje.

Las luces de la capital japonesa y la melancolía bañan esta película, que se convirtió en una de las mejores de ese año y que obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar.

Finalmente se llevó la estatuilla a Mejor Guión Original, con la historia de dos personas que se conocen en un hotel de Tokio, Bob (Bill Murray) y Charlotte (Scarlett Johansson).

Él es una estrella de cine que viajó para participar en varios eventos y ella una joven que acompañó a su marido, un exitoso fotógrafo que no para de trabajar.

La soledad, la extrañeza de estar en una ciudad desconocida y el lobby del hotel los junta y así se inicia un romance que dejó escenas memorables, como ese paseo en un taxi por las calles de Tokio, con el Sometimes de My Bloody Valentine de fondo.

Quizás para siempre

Ali Wong y Randall Park son los protagonistas y creadores de la historia original en que se basa esta comedia, que muestra cómo la amistad puede convertirse en verdadero amor. Y lo hace a través de un relato centrado en Sasha Tran (Wong) y Marcus Kim (Park), quienes se hacen muy amigos siendo niños, cuando eran vecinos en un barrio de San Francisco.

Un compañerismo que nace a mediados de los 90 y se ve fortalecido por el hecho de que Sasha queda casi todo el día sola en su casa, ya que sus padres deben atender el negocio familiar, por lo que pasa varias horas en el hogar de Marcus y sus papás, Harry (James Saito) y Judy (Susan Park), quien le enseña a la niña todas sus recetas coreanas.

Con la adolescencia también llega para ellos su despertar sexual, que los lleva a tener una relación que termina mal y empeora cuando ella se va a Los Angeles. Dieciséis años después, Sasha es una famosa chef que abrirá un nuevo restaurante en San Francisco, por lo que arrienda una casa por los dos meses que volverá a vivir en su ciudad natal.

Y es cuando decide poner aire acondicionado en su hogar temporal que se reencuentra con Marcus, quien trabaja con su papá instalando dichos equipos. Esto da pie al reinicio de su amistad y tal vez algo más. En una recomendable comedia romántica donde también Keanu Reeves despliega su humor, interpretando una versión caricaturizada de sí mismo.

El-amante-de-Lady-Chatterley-2.jpg Seamus Ryan/Netflix

El amante de Lady Chatterley | Netflix

Sus grandes cuotas de erotismo hicieron del libro El amante de Lady Chatterley objeto del desdén de la rígida sociedad británica de inicios del siglo XX, haciéndolo blanco de la censura por varios años.

Sin embargo, el nivel de su prosa y su mirada a la liberación sexual femenina la convirtieron en un clásico, donde D.H. Lawrence retrata el prohibido y carnal encuentro entre una dama de la sociedad y un guardabosques.

El que retorna en una de las más bellas y sensibles traducciones a la pantalla de la última gran novela escrita por Lawrence, que se destaca por su manejo maduro y discreto de los temas más “sensibles” de la historia.

Cuya trama que se inicia cuando Constance Reid (Emma Corrin) se casa con el acaudalado Clifford Chatterley (Matthew Duckett). Pero su felicidad pronto se ve sacudida por la herida de guerra que deja a Clifford en una silla de ruedas.

Lo que además cambia su matrimonio, ya que él se enfoca en sus intereses y deja de lado a su esposa, quien pronto se dedica a la lectura y los paseos por su finca, donde conoce a Oliver Mellors (Jack O'Connell).

Persuasión.jpg nick wall

Persuasión | Netflix

Con solo seis novelas, y varios relatos cortos, Jane Austen se transformó en una de las escritoras más conocidas y llevadas a la pantalla, sumando más de 30 series y películas a las que ahora se une Persuasión.

La cinta de Netflix que revive el último volumen que la autor pudo concretar antes de su muerte y en el que despliega su irónica mirada a las costumbres de la sociedad británica de fines del siglo XVIII, en especial la situación de las mujeres, a través de la historia de Anne Elliot.

Una de las hijas de un engreído baronet, que fue persuadida por su familia y protectora de no casarse con quien amaba, reencontrándose con él varios años más tarde.

Aunque el largometraje redibuja parte de la narración y sus personajes, con una protagonista (encarnada por Dakota Johnson) bastante menos ingenua que la Anne de las novelas y donde se usan términos del siglo XXI, como playlist.

Algo que para los seguidores más puristas de la obra de Austen será claramente un impacto. Sin embargo, para el público en general, y los verdaderos románticos, esta Persuasión será entretenida y fácil de llevar.

La boda de mi mejor amigo

Aunque sigue activa como actriz, sin lugar a dudas la década de los 90 fue clave en la carrera de Julia Roberts, protagonizando 18 películas de variados géneros, desde el thriller Durmiendo con el enemigo hasta el terror de El secreto de Mary Reilly. Sin embargo, fue en la comedia que más brilló en esos años.

Y uno de sus mejores ejemplos es precisamente La boda de mi mejor amigo, la cinta de 1997 dirigida por P. J. Hogan por la que Roberts fue nominada a un Globo de Oro como mejor actriz al encarnar a Julianne Potter, la crítica gastronómica que tiene como su mejor amigo a Michael O'Neal (Dermot Mulroney).

Con quien estudió en la Universidad de Brown e hizo el pacto de que si seguían solteros a los 28 años se casarían entre ellos. Una promesa que volvió a la mente de Julianne, o Jules, cuando está a punto de cumplir esa edad y descubre un mensaje de su amigo en su teléfono diciéndole que debe hablar con ella.

Sin embargo, lo que Michael le cuenta la deja en estado de consternación: conoció a una chica y se va a casar en cuatro días, lo que lleva a Jules a viajar rápidamente a Chicago a recuperar a su mejor amigo y potencial marido, conociendo a Kim (Cameron Díaz), la novia en cuestión y por ende su antagonista.

La cual es luminosa y encantadora, al igual que sus padres, por lo que tratar de separarla de Michael no será tan fácil, dando inicio a la divertida trama de la comedia clásica que se encuentra en Netflix. Para ver a Roberts en su máximo esplendor y revivir escenas como en las que todos cantan I say a little prayer.

Medianoche en París

Luego de estar nominado para Mejor Guión Original en los Oscar y los BAFTA por su libreto para Los excéntricos Tenenbaum junto a Wes Anderson, en 2012 Owen Wilson postuló por primera vez a un galardón por interpretación -al Globo de Oro como Mejor Actor-, gracias a su rol en la comedia Medianoche en París, de Woody Allen.

La que marcó un punto de inflexión en la carrera del actor estadounidense que en ese momento ya llevaba años demostrando su talento en el humor, en especial con sus múltiples colaboraciones con el mencionado Anderson, además de algunas cintas de otros géneros, como el drama bélico Tras las líneas enemigas.

Todo gracias a su encarnación en pantalla de Gil Pender, un guionista que tiene un nombre en Hollywood, pero sueña con ser novelista y se ha embarcado en la creación de un libro sobre el dueño de una tienda de objetos que despiertan la nostalgia. Un sentimiento que además es parte esencial de su carácter.

Por eso se maravilla con todos los rincones con historia que posee París, mientras visita la ciudad junto a su novia Inez (Rachel McAdams) y los conservadores padres de ésta. Pero su asombro es aún mayor luego de que una noche se pierde en una de sus calles y es invitado por unos desconocidos a sumarse a su diversión.

Lo que lo lleva a un fantástico viaje al pasado, a la bohemia Ciudad Luz de los años 20, donde conoce a figuras artísticas de la época como Zelda y F. Scott Fitzgerald (Alison Pill y Tom Hiddleston), además de Adriana (Marion Cotillard), una diseñadora de modas que es amante de Picasso y atrae su atención inmediatamente.

Titanic

Una de las películas más taquilleras de los años 90 fue la que reflotó una historia que algunos habían olvidado, la del Titanic.

El crucero más lujoso del mundo y que naufragó la noche del 14 de abril de 1912 durante su viaje inaugural, cuando navegaba desde Southampton a Nueva York y chocó contra un iceberg.

Una tragedia que en 1997 el director James Cameron llevó con éxito a la pantalla grande, con una historia de ficción que protagoniza un pareja de jóvenes de claeses muy diferentes y que viven un romance sobre el trasatlántico.

Ello son Rose (Kate Winslet), la prometida de un acaudalado hombre no ama (Billy Zane) y Jack (Leonardo Di Caprio), un joven de clase humilde y quien ganó en un concurso pasajes para viajar en el Titanic, donde se embarca con su amigo Fabrizio (Danny Nucci).

Antes del desastre, ambos se conocen en medio del lujo del Titanic y viven una furtiva y apasionada aventura, que termina tragicamente.

Además de ser un éxito de taquilla en todo el mundo, el filme arrasó en los premios Oscar, llevándose 11 estatuillas, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Director.

Call me by your name

Entre los títulos destacados de 2017 se cuenta esta película del italiano Luca Guadagnino, que logró cuatro nominaciones a los Oscar -entre ellas para Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Guión, premio que finalmente ganó- al llevar a la pantalla la novela homónima de André Aciman.

Su relato se ambienta en 1983, en la villa campestre italiana donde el joven Elio (Timothée Chalamet) pasa el verano junto a sus padres, un profesor de arqueología y una traductora.

Ese en ese entorno idílico donde el muchacho inicia una relación amorosa con el estudiante de posgrado Oliver (Armie Hammer), asistente de investigación de su padre, un amor de verano que les cambiará la vida.

Y aunque la cinta tiene momentos sonrojantemente clichés -la famosa escena del durazno- termina por conquistar con su ciudada fotografía, con su banda sonora, que incluye canciones inéditas de Sufjan Stevens, y especialmente con la actuación de Chalamet, en uno de sus papeles más recordados.

Un romance que podría seguir, porque ya está confirmada la secuela de Call me by your name, aunque sin fecha de estreno.

Corazones-malheridos-3.jpg Mark Fellman/Netflix

Corazones malheridos | Netflix

La actriz y cantante estadounidense Sofia Carson es la protagonista de este drama basado en la novela Purple Hearts, de Tess Wakefield, que relata la historia de los opuestos Cassie Salazar y Luke Morrow.

Una aspirante a cantautora y un soldado que viven en Oceanside, donde Cassie (Carson) trabaja en un bar como camarera, aprovechando de tocar ahí con su banda. Aunque tiene un problema: diabetes.

Y como su seguro de salud no cubre la insulina que necesita, decide proponerle matrimonio a su amigo Frankie (Chosen Jacobs), quien como marine tiene derecho a que su esposa tenga cobertura total de salud.

Pero Frankie desiste de casarse por conveniencia, poniendo a Cassie nuevamente en dificultades hasta que un amigo y camarada del chico, Luke (Nicholas Galitzine), le propone contraer matrimonio por interés.

Así, se convierten en marido y mujer días antes de que Luke y su batallón se vayan a Irak, iniciando una relación que los llevará a la atracción física y al amor. En el eje de una cinta que enganchará a los románticos de espíritu.

Pretty woman

En Netflix hay varias películas románticas que no pasan de moda.

Más si tienen una banda sonora como la de Pretty Woman, la cinta estrenada en 1990 y protagonizada por Richard Gera y Julia Roberts.

¿La historia? Edward Lewis (Richard Gere) es un millonario empresario que viaja por negocios a Los Ángeles, se aloja en un lujoso hotel y en camino a éste, en un auto prestado, pide indicaciones a Vivian Ward (Julia Roberts), una prostituta.

El resto es una suma de imágenes icónicas como la de una guapísima Julia Roberts caminando por Rodeo Drive, con Oh, Pretty Woman de Roy Orbison de fondo. Y una historia como la de... ¿Cenicienta? Pura nostalgia noventera.

Entre la vida y la muerte | Netflix

Su carrera incluye el rol de Gypsy de la serie The act y el de Ramona de la cinta Ramona and Beezus, pero Joey King siempre será recordada como la vivaz Elle de El stand de los besos de Netflix.

Servicio al que retornó con esta película donde debe confrontar la cara más dramática del amor. Porque bajo la dirección de Arie Posin ella se convierte en Tessa, una joven amante de la fotografía que debe asumir de manera inesperada la muerte de su novio, Skylar (Kyle Allen), en un accidente que sufren juntos.

Sin embargo, algo más se revela en los minutos iniciales: el espíritu de Tessa abandona por segundos su cuerpo y divisa una iluminada figura de Skylar, que luego desaparece en el aire.

Un aspecto, el paranormal, que se convierte en constante -y que lo emparenta bastante con Ghost, la sombra del amor-, y que junto con los flashbacks marca el desarrolla una narración donde los jóvenes sufren por amor, pero de una forma menos melodramática.

Porque si bien por momentos Entre la vida y la muerte cae en lo predecible y empalagoso, la mayor parte de su metraje desarrolla una seductora historia anclada en el romance, que posee buen ritmo y una bella fotografía.

La-ultima-carta-de-amor-3-ok.jpg Parisa Taghizadeh

La última carta de amor | Netlfix

La película Yo antes de ti ya había llevado a la pantalla uno de los libros de la bestseller británica Jojo Moyes, a quien llaman la “reina de la novela sentimental”.

Ahora Netflix adapta otras de sus exitosas novelas, en un relato con dos historias que se narran de forma paralela, pero ambientadas en diferentes épocas.

Su protagonista es Ellie Haworth (Felicity Jones), una periodista que encuentra unas viejas cartas de amor de una pareja que vivió un romance prohibido. Tan intrigada queda, que no descansará hasta conocer toda la historia y a sus protagonistas.

Una de esas cintas románticas como las de antes, capaz hasta de romper el corazón más duro.

Las ventajas de ser invisible

Primero que fue una exitosa novela, que se publicó en 1999 bajó el título original de The perks of being a wallflower y que algunos llegaron a comparar con El guardián en el centeno, de J.D. Salinger, por su retrato de una adolescencia convulsionada.

Trece años más tarde, su mismo autor, el escritor estadounidense Stephen Chbosky, decidió llevarla a la pantalla, haciéndose cargo del guión y la dirección de esta historia, que tiene como protagonista a Charlie (Logan Lerman), un adolescente que ama los libros y a The Smiths, pero que lleva a cuestas traumas, una depresión y su dificultad para sociabilizar.

Al entrar en la secundaria conoce a unos alumnos de último año, un grupo de inadaptados con inquietudes artísticas, quienes se convierten en sus amigos. Entre ellos hay dos hermanos, el extrovertido Patrick (Ezra Miller) y Sam (Emma Watson), la chica de quien Charlie se termina enamorando.

Junto a ellos conoce las drogas, el sexo y las canciones de David Bowie, y comparten las turbelencias de la adolescencia en un relato conmovedor, con una memorable banda sonora -que va de Galaxie 500 a Cocteau Twins- y grandes actuaciones de su trío protagonista.

4 mitades

4 mitades | Netflix

De vez en cuando llegan a Netflix series y películas que confirman lo activa que está siempre la industria audiovisual italiana, teniendo entre sus últimos ejemplos el drama seriado de Yara, la particular mirada fílmica de Paolo Sorrentino en Fue la mano de Dios y, más recientemente, la singularidad de 4 mitades.

La romántica cinta italiana dirigida por Alessio Maria Federici, que arribó al streaming luego de debutar en algunas salas de Italia en diciembre de 2021, para mostrar una trama que juega con la temporalidad del relato para demostrar si la idea de una “media naranja” en el amor es cierta o no.

Y lo hace con una historia que se inicia cuando Luca (Flavio Furno) y Sara (Marta Gastini) invitan a otra pareja a cenar y comienzan a hablar sobre el “alma gemela”. Un concepto que para ellos puede explicarse a través de la experiencia de Giulia (Matilde Gioli), Matteo (Matteo Martari), Chiara (Ilenia Pastorelli) y Dario (Giuseppe Maggio).

Las dos mejores amigas de Sara y los dos mejores amigos de Luca, a los que el matrimonio decidió invitar a su nueva casa hace un par de años, con la idea de tratar de unirlos, ya que todos estaban solteros. Una decisión que da paso a una particular apuesta narrativa donde se ve lo que sucede si Giulia se empareja con Dario y Chiara con Matteo.

Pero también 4 mitades aborda un relato paralelo, donde el abogado Matteo se siente atraído por la experta en finanzas Giulia, mientras la anestesista Chiara y el editor literario Dario se enamoran. En una particular cinta romántica que por algunos momentos puede confundir a los espectadores más distraídos.

Rebeca | Netflix

Rebeca, la novela gótica que la escritora inglesa Daphne du Maurier publicó en 1938, tiene varias adaptaciones al cine, la más popular es la que hizo Alfred Hitchcock en 1940

Ahora llega a Netlfix una nueva, aunque su director, el británico Bean Wheatley (High-Rise, Free Fire), ya aclaró en varias ocasiones que no se trata de un remake del filme de Hitchcock, sino que su inspiración directa es la novela de du Maurier.

Sus protagonistas son Lily James (Yesterday) y Armie Hammer (Call me by your name), quienes dan vida a una ingenua dama de compañía y un aristócrata viudo que se conocen un verano en el encantador balneario de Monte Carlo.

Cuando se enamoran, ella decide dejar a la excéntrica mujer para la que trabaja, la Sra. Van Hopper, y se va a vivir con Maxim de Winter a Manderley, una legendaria mansión.

Pero pronto este cuento de hadas comienza a parecerse a una pesadilla, por la actitud de la señora Danvers, una cruel ama de llaves, y por la sombre de Rebeca, la ex esposa del señor de Winter, que falleció en un extraño accidente.

A-Todos-los-Chicos-8.jpg Katie Yu / Netflix

A todos los chicos: para siempre | Netflix

La exitosa saga romántica de Netflix, que se inició en 2018 con la película A todos los chicos de los que me enamoré, estrenó su tercera entrega, justo en la previa de San Valentín.

Esta vez su relato se inicia lejos de Portland, en Seúl, hasta donde viajaron Lara Jean (Lana Condor) y su familia. Un reencuentro con el lugar de origen de su madre desde donde la joven llama a Peter (Noah Centineo) para reafirmar su romance.

Pero al volver a casa, unas pequeñas nubes aparecen en el casi perfecto mundo de Lara Jean, cuando no la aceptan en la Universidad de Stanford, a la cual, como tenía planeado, iría con Peter al culminar la secundaria. Algo que sucederá en pocos meses, pero antes deberán experimentar otros momentos y desafíos.

Así, entre cierres e inicios, la película muestra el primer paso de sus protagonistas a la vida como adultos, una aventura donde están nuevamente presentes la emoción del primer amor y la química de sus protagonistas, que hace de la tercera cinta con las vivencias de Lara Jean un imperdible para los adolescentes y los jóvenes de corazón.

El-Stand-de-los-Besos-3_9.jpg Marcos Cruz

El stand de los besos 3 | Netflix

Hace más de dos años Netflix estrenó una película juvenil que apostó por la comedia mezclada con el romance. Su título era El stand de los besos y se convirtió en éxito de audiencia con la historia de la adolescente Shelly “Elle” Evans (Joey King).

El inicio de un trilogía con millones de seguidores en el mundo, que hace poco llegó a su fin con su última entrega.

En su trama Elle y Lee Flynn (Joel Courtney) habían sido los mejores amigos casi desde sus nacimientos, un lazo que se había afianzado aún más tras la muerte de la madre de Elle y que, para que funcionara perfectamente, los obligaba a cumplir algunas reglas; como la que decía que ella no debía fijarse en el atractivo hermano mayor de Lee, Noah (Jacob Elordi).

Sin embargo, algunas cosas no pudieron controlarse y la chica terminó muy conectada con Noah a espaldas de su compañero de aventuras, y todo por culpa de una feria escolar donde los amigos recaudaron dinero con un puesto donde se pagaba por besar a alguien.

Amarrados-al-Amor-1.jpg Jun Hae-sun/Netflix

Amarrados al amor | Netflix

Como una comedia romántica inusual puede catalogarse esta película surcoreana, que explora otra faceta de las relaciones personales.

Bajo la dirección de Park Hyun-jin lleva a la pantalla el webcomic Moral sense -o The sensual M-, de Gyeowool, que muestra la historia de un oficinista que esconde sus fantasías sexuales hasta que conoce a una compañera que podría ser su dominatrix.

Una película claramente enfocada en el público adulto que cuenta con otra característica diferenciadora: la protagonizan las estrellas del k-pop Seohyun, del grupo femenino Girls’ Generation o SNSD, y Lee Jun-young, de U-KISS.

Aunque tiene un desenlace que se veía venir, igualmente logra emocionar con un relato que transita por diferentes emociones, desde lo erótico, pasando por la comedia, hasta lo romántico.

L'ultimo Paradiso

L'ultimo Paradiso | Netflix

En esta lista de películas románticas también hay amores prohibidos, de esos que dejan el corazón roto. Como el que retrata esta cinta italiana del director Rocco Ricciardulli y que se acaba de estrenar en Netflix.

Se ambienta en la Italia de los años 50, donde el campesino Ciccio Paradiso (Riccardo Scamarcio) lucha por conseguir mejores condiciones para los trabajadores y se enfrenta a un injusto terrateniente local, Cumpà Schettino (Antonio Gerardi).

Al mismo tiempo, Paradiso, quien es todo un casanova, tiene una relación con Bianca (Gaia Bermani Amaral), la joven y guapa hija de Schettino, que termina en tragedia.

Una combinación de romance y cine social que es una de las apuestas recientes de Netflix por las producciones italianas independientes.

Amor de cuento | Netflix

El romance perfecto no existe. Al menos esa es la premisa de esta comedia romántica, que se ríe de las relaciones que simulan ser una historia de Disney.

Su protagonista es Andrea (Iliza Shlesinger), una actriz de 35 años dedicada el stand up, pero que pese a que audiciona para películas o series, sus planes profesionales nunca le resultan como quisiera.

Saliendo de una audición conoce a Dennis (Ryan Hansen), cuando estaba por subirse a un avión de regreso a casa. De pronto, este tipo formal que parece muy inteligente, serio y, a la vez, divertido, se convierte en su mejor amigo.

Por supuesto, la relación avanza hasta que Andrea acepta que está enamorada de él, pese a sus evidentes diferencias. Sin embargo, cuando el amor parece ir en marcha se da cuenta que este hombre que supuestamente estudió en la universidad de Yale, le ha estado mintiendo sobre su vida.

Una película entretenida para pasar una tarde de relajo con una taza de café o chocolate caliente, sobre todo cuando sorprende con un cambio de giro, que convierte a los personajes en seres siniestros que se mienten en cada momento para lograr una mejor vida.

Patines de plata | Netflix

Ad portas de comenzar el s. XX, San Petersburgo luce un gélido paisaje que permite el tránsito de patinadores por sus congelados ríos y lagos.

También se mueve así Matvey (Fedor Fedotov), un joven de 18 años que trabaja como repartidor de una pastelería de la ciudad y quien es el protagonista de esta película rusa que estrenó Netflix y que recuerda al clásico Romeo y Julieta, pero con un final feliz.

Se ficciona en la época previa a la Revolución Rusa, cuando se leía a Karl Marx a escondidas en los bares locales, y estaba naciendo el bichito de la revuelta.

Ahí, Matvey, el hijo de un farolero, se enamora de Alice (Sonya Priss), una joven proveniente de una acaudalada familia. Pese a pertenecer a diferentes clases sociales, hay algo que los une y enamora: ambos han sido postergados, él por la pobreza y ella por ser mujer.

En más de dos horas, la cinta muestra una serie de aventuras que deben sortear estos enamorados, que incluyen incendios, balas y compromisos forzados. Todo para vivir su amor fuera de los prejuicios.

Que-Duro-es-el-Amor-8.jpeg la-tercera

¡Qué duro es el amor! | Netflix

Netflix adelantó el ambiente navideño con esta comedia romántica donde el catfishing, o la usurpación de identidad en las redes sociales afecta a una treintañera de Los Angeles que busca a su media naranja en una aplicación de citas.

Su nombre es Natalie Bauer (Nina Dobrev) y al comienzo del relato es “víctima” de fallidos encuentros que concreta a través de dicha aplicación, los que replica en la columna que escribe para el sitio Slash Media, que se ha convertido en su manera de ganarse la vida.

De esa manera conoce a Josh Lin, un atractivo fanático de las actividades al aire libre que vive al otro lado del país, en Lake Placid, Estado de Nueva York. El cual tiene ascendencia asiática, habla tres idiomas, es simpático y comienza a comunicarse con ella a diario.

En Navidad decide visitarlo sorpresivamente, pero al llegar se da cuenta de que Josh (Jimmy O. Yang) no tiene nada ver con las fotos que de él había visto en internet.

Ahí parte una sucesión de situaciones predecibles y engaños objetables, que logran entretener al espectador por varios momentos, sin llegar a ser memorables.

Loco-por-Ella-3.jpg la-tercera

Loco por ella | Netflix

Un centro psiquiátrico es el escenario de esta comedia romántica española, que muestra la historia de un periodista que hará lo imposible por conquistar a la chica de sus sueños.

Él es Adrián Mallo (Álvaro Cervantes) y la chica es Carla (Susana Abaitua), a quien conoce en un pub de Barcelona. Ella lo invita a que la siga a otro lugar y, sin hacerse de rogar, Adri la acompaña y terminan en un hotel cinco estrellas, en un matrimonio al que no fueron invitados y del que terminan ocupando las habitación reservada a los novios antes que ellos.

Pero la cita apasionada termina cuando Carla se retira rápidamente. Sin embargo, deja detrás una chaqueta de cuero que Adri conserva con la esperanza de dar con su paradero, al quedar completamente prendado de ella.

Pronto se entera de que está interna en una institución mental y que es maníaco depresiva. Pese a eso, él hace todo lo posible por ingresar ahí y estar con ella. Un entorno inusual donde Adri descubrirá a personas entrañables y comenzará a acercarse cada vez más a la chica de sus sueños.

A-través-del-mar.jpg MICHAEL OATS/NETFLIX © 2022

A través del mar | Netflix

Gracias al éxito de su primera película, y apoyo del público de Wattpad y las novelas juveniles, Ares y Raquel volvieron en A través del mar, la secuela sobre cómo continuó su romance.

El que hace un tiempo se reveló en pantalla en A través de mi ventana, el drama de Netflix inspirado en la novela de Ariana Godoy, la primera de su trilogía Hermanos Hidalgo.

Para retomar su historia poco después del final del anterior filme, cuando él se encuentra estudiando medicina en Estocolmo y ella literatura en la Universidad de Barcelona.

Y tratando de mantener a distancia su noviazgo, por lo que las vacaciones de verano son el momento ideal para que Ares retorne y lleve a Raquel a la casa en la costa catalana de los Hidalgo.

Donde pretenden estar solos, pero terminan compartiendo con hermanos y amigos, además de Vera (Andrea Chaparro) y Gregory (Ivan Lapadula), quienes ponen la nota discordante en su relación.

Sierra Burgess es una loser

Sierra-Burgess-es-una-loser-OK.jpg la-tercera

Sierra Burgess es una loser | Netflix

Esta versión moderna de la historia de Cyrano de Bergerac alcanzó gran popularidad el 2018 entre los adolescentes y se posicionó como una de las grandes películas románticas recientes.

Por si fuera poco, tiene a uno de los actores adolescentes que más suspiros saca en las jóvenes, Noa Centinero.

En la historia, una día la joven impopular Sierra (Shannon Purser) empieza a recibir mensajes de texto de Jamey, un atleta nada popular (Noah Centineo).

Aunque todo es una confusión, porque Jamey piensa que es el numero de Verónica (Kristine Froseth). Esto lleva a Sierra a caer rendida a los pies del atleta.

Llevo-tu-nombre-grabado-1-ok.jpg la-tercera

Llevo tu nombre grabado | Netflix

Luego de debutar en septiembre pasado en las salas de su país, Netflix estrena en todo el mundo la que se convirtió en la película local más visto del año en Taiwán y en la cinta LGBT+ más taquillera de toda la historia en esa isla asiática.

En parte se inspira en el primer amor de su director, Patrick Liu, cuando estudiaba en la escuela y en su país se ponía fin a la ley marcial que restringía las libertades.

Pero la sociedades seguía siendo conservadora y opresora y eso lo viven los protagonistas de este filme, A-Han (Edward Chen) y Birdy (David Hao-Chi Chiu), dos adolescentes que se conocen en la escuela y que pronto comienzan una amistad que es el inicio de un romance.

Por el miedo al rechazo y la descriminación, elos se reprimen y esconden su amor y sus sentimientos derivan hacia la rabia, la frustración y la negación.

Así, la homofobia va transformando el que podría haber sido un bonito primer amor en un torbellino de emociones.

Amor-al-Cuadrado.jpg la-tercera

Amor al cuadrado | Netflix

Ya se hizo costumbre que Netflix estrene algunas comedias románticas en los días previos a San Valentín. Y de las recientes, una de las más exitosas es Amor al cuadrado.

Dirigida por Filip Zylber, esta cinta polaca recurre a la conocida, pero efectiva creencia -ya varias veces llevada a la pantalla-, de que “los opuestos se atraen”.

Su relato comienza presentando a sus dos protagonistas. La primera es Klaudia (Adrianna Chlebicka), una exitosa modelo. Por el otro lado está Enzo (Mateusz Banasiuk), un conocido modelo que vive gracias a su apariencia y su buena llegada entre las damas. Pero su nombre no es Enzo, sino que Stefan y el lujoso automóvil que conduce no es de su propiedad, sino que prestado.

Pero él no es el único con falsas apariencias, ya que Klaudia tampoco es quien se supone. Su verdadero nombre es Monika y es una tímida profesora que debe ejercer como modelo solo por el dinero, en especial cuando su padre le adeuda una gran suma a un mafioso.

Y, como es de esperar, los caminos de Klaudia/Monika y Enzo/Stefan se unen cuando ambos coinciden en la grabación de un comercial, dando inicio a un juego de identidades en momentos bastante poco creíble -que hace a recordar a Clark Kent y Superman-, pero que no logra restar a Amor al cuadrado el atractivo de su simple y efectiva mezcla de comedia y romance.

Amor-de-Calendario.jpg Steve Dietl

Amor de calendario | Netflix

¿Cómo se pasan las fiestas anuales sin una pareja? Eso es lo que se cuestiona Amor de Calendario, una cinta donde aparece el concepto de “fiestamigo”, o holidate en el inglés original.

Este consiste en tener a un conocido con el que te llevas bien, y con quien irás a las reuniones familiares de Navidad, San Valentín o Pascua de Resurrección.

Eso es lo que hace, justamente, su protagonista Sloane (Emma Roberts), una profesional que a sus casi 30 años de edad sigue soltera, y quien hace un trato con el australiano Jackson (Luke Bracey), para asistir a todos esos eventos, en que su madre y hermanos la critican por no tener una relación formal.

Así comienzan una serie de celebraciones que reafirman la química entre ellos y que incluye una alcoholizada noche de sexo. Hasta que un pequeño accidente lo cambia todo y Jackson se da cuenta que sus sentimientos han cambiado, pero Sloane se niega a abrir su corazón.

Si supieras | Netflix

Si-supieras-2-ok.jpg la-tercera

Esta comedia romántica conquistó de inmediato a los suscriptores de Netflix, con el giro que le da al triángulo amoroso de Cyrano de Bergerac.

La protagonista es Ellie Chu (Leah Lewis), una adolescente china-norteamericana que vive con su padre viudo en un Squahamish, un pequeño y conservador pueblo donde no pasan muchas cosas.

Ela escribe y muy bien. Tanto, que sus compañeros de clase le pagan porque les redacte su ensayos de filosofía.

Un día, uno de esos compañeros, Paul Munsky (Daniel Diemer), un atleta algo torpe, le pide un encargo especial: que le escriba una carta para la chica que le gusta, Aster Flores (Alexxis Lemire).

A regañadientes Ellie acepta y así comienza un juego de correspondencia entre Aster y, supuestamente, Paul. Un ir y venir de cartas y mensajes de Whatsapp que tiene como consecuencia que Ellie se termine enamorando de la que chica a la que le escribe.

Un trama que le sirve a la directora Alice Wu para hablar de temas como el descubrimiento de la identidad sexual, la imposibilidad de poder expresar los sentimientos, las amistades improbables y el caos y la confusión que traen los primeros amores.

Amor. Boda. Azar. | Netflix

Amor-Boda-Azar-2.jpg Riccardo Ghilardi

El catálogo de Netflix es pródigo en películas de comedia y de romance, como también de cintas que son parte del subgénero nacido de su mezcla: el denominado rom-com -de romantic comedy en inglés-, cuya más nueva adición lleva por título Amor. Boda. Azar.

Se trata, eso sí, de una comedia particular, que se ambienta en una boda en las afueras de Roma, donde el inglés Jack (Sam Claflin) está a punto de llevar al altar a su hermana Hayley (Eleanor Tomlinson), quien se casará con el italiano Roberto (Tiziano Caputo)

Desde ahí se produce una serie de situaciones absurdas, en la que vemos diferentes versiones del mismo día y que recuerda mucho a otra cinta también escrita por el directror Daniel Craig, Muerte en un funeral.

Todo para mi ex

Todo-para-mi-ex.jpg la-tercera

Todo para mi ex | Netflix

La muerte del padre de Song Chengxi (Joseph Huang) creó un gran quiebre en su familia. Por si fuera poco, junto a su madre Liu Sanlian (Ying-Xuan Hsieh) se enteran de que todo el dinero de su padre quedó para su amante, Jay (Roy Chiu).

Es así es como este joven adolescente deja su hogar y llega a vivir con Jay, aunque éste lo echa en varias ocasiones.

Toda la historia gira entorno a las constantes peleas entre estos tres, junto a la búsqueda de Song de entender quién era este hombre que enamoró locamente a su padre.

Una excelente historia, que muestra el amor familiar y un romance que se sale de la relación entre un hombre y una mujer, siendo una de los grandes filmes LGBT de Netflix.

Te-quiero-imbecil.jpg la-tercera

Te quiero, imbécil | Netflix

Marcos es un hombre con muy poca suerte en el amor, así lo asegura él, quien luego de ocho años de relación pidió matrimonio a Ana, pero esta no sólo lo rechazó, sino que también le pidió que se fuera de la casa que compartían.

Así, el protagonista de esta divertida y fresca comedia romántica española, termina viviendo con sus padres, a los 35 años y sin dinero.

Para lograr una nueva relación Marcos decide cambiar su apariencia. Eso, haste que se reencuentra con una compañera de instituto, Raquel (Natalia Tena), una tatuadora que toca el acordeón y que tiene las cosas más claras que él.

Tune in for love

Tune-in-for-love.jpg la-tercera

Tune in for love | Netflix

Un romance proveniente de Corea es esta película romántica de 2019. En 1994, dos jóvenes, Mi-Soo (Kim Go-Eun) y Hyun-Woo (Jung Hae-In), se comunican por medio de la radio.

Luego, empiezan a trabajar juntos en una panadería, donde al principio su relación no fluye, aunque con el tiempo comienza na enamorarse.

Un día, Hyun-Woo se debe ir y Mi-Soo teme que nunca lo volverá a ver. Pero con el tiempo buscan reencontrarse, aunque el destino le ponga trabas.

Violet-y-Finch.jpg la-tercera

Violet y Finch | Netflix

Basada en la novela de la escritora estadounidense Jennifer Niven y dirigida por Brett Haley, en esta película para mayores de 16 años conocerás la vida de Violet Markey (Elle Fanning), una joven atrapada en una depresión, luego de la muerte de su hermana.

Su vida da un vuelco cuando aparece Theodore Finch (interpretado por Justice Smith, el mismo de Detective Pikachu), quien la empuja a disfrutar de esta.

Es más, juntos comenzarán una relación en que lucharán por cerrar sus viejas heridas, incluso en la aparente felicidad de Finch.

Una historia que entrega una mirada novedosa acerca de los problemas de salud mental. La protagonista es más latente y claro, que es una joven que se niega a salir de su casa.

En tanto el segundo, pone en escena a una persona que lo oculta hasta hacerlo desaparecer.

¿No es romántico?

No-es-Romántico.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La actriz australiana Rebel Wilson demuestra una vez más su talento para la comedia con esta realización, después de haber protagonizado cintas como la saga de Notas Perfectas o la más reciente Jojo Rabbit, donde encarnó a Fraulein Rahm.

En ¿No es Romántico? ella es Natalie, una arquitecta que dejó su natal Australia y ahora trabaja en una firma arquitectónica de Nueva York. Pero hasta el momento, no ha logrado hacerse de un nombre como profesional.

Todo cambia el día en que, al ser asaltada en el metro, se golpea la cabeza y pierde el conocimiento. Al despertar, su vida normal ha cambiado, ya que ahora forma parte de una perfecta comedia romántica, como las películas que más odia.

Ahora Nueva York es la ciudad más hermosa, ella vive en un departamento de ensueño y además conquista el corazón de Blake (Liam Hemsworth), un joven, atractivo y multimillonario cliente de la firma en que trabaja.

