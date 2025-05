Las series de Netflix más aplaudidas del pasado 2020

El-Desorden-que-Dejas-6.jpg JAIME OLMEDO

El desorden que dejas | Netflix

Carlos Montero, el creador de la exitosa Élite, vuelve a apostar por una secundaria como el escenario de su nueva serie, que toma como base la novela homónima que él escribió en 2016.

Claro que esta vez deja en un plano secundario a los alumnos para centrarse en dos profesoras, Raquel (Inma Cuesta) y Viruca (Bárbara Lennie), docentes del ramo de literatura, cuyos destinos tienen como punto en común el ficticio poblado de Novariz, en el interior de Galicia.

Ahí se hace hace realidad el dicho “pueblo chico, infierno grande” y donde se va tejiendo una historia de secretos y chantajes, a través de una singular mezcla de tiempos, espacios y personajes, que podría llevar a la confusión a algunos, pero que finalmente va haciendo encajar las piezas que entregan sus ocho episodios hacia una resolución convincente, que sorprenderá a muchos.

Un recomendable thriller psicológico, que se atreve a explorar en la depresión y el abuso.

Ver en Netflix

Bridgerton.jpg LIAM DANIEL/NETFLIX

Bridgerton | Netflix

La primera serie para Netflix con guión original de Shondalan, la productora de Shonda Rhimes (creadora de Grey’s anatomy), se inspira en las novelas de Julia Quinn, centradas en los hermanos Bridgerton y sus avatares amorosos en la Inglaterra de inicios del siglo XIX.

Así, con su libro El duque y yo como base, debuta una historia, dividida en ocho capítulos, que tiene como escenario la ciudad de Londres de 1813, cuando la llegada de la primavera marca también el inicio de una agitada temporada social para su aristocracia.

Entre ellos la familia de Lord y Lady Featherington (Ben Miller y Polly Walker), y la de la viuda del vizconde Bridgerton, Lady Violet (Ruth Gemmell), que la conforman sus ocho hijos, cuatro chicas y cuatro muchachos, a quienes nombraron por orden alfabético.

Una de ellos es Daphne (Phoebe Dynevor), quien, junto a las otras debutantes londinenses, desfila ante la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) y la elige como el "diamante de primavera".

Ver en Netflix

Dulce-Hogar-3.jpg la-tercera

Dulce hogar | Netflix

Un webtoon o historieta digital es la inspiración de esta serie surcoreana, que en 10 capítulos combina drama, acción, terror y algo de humor.

Muestra las aventuras de un joven llamado Cha Hyun-soo (Song Kang), quien llega a vivir a Verde Hogar, una antigua y algo descuidada construcción que alberga tanto a locales comerciales en su planta baja, como también a una gran cantidad de departamentos.

Una mañana, el mismo día que pretende sucidarse, mira por la ventana y todo afuera está destruido. Las cosas empeoran cuando su vecina llama a la puerta con desesperación y de improviso se convierte en una violenta criatura.

Sin embargo, ella no es la única, porque gran parte de la población se transformó en monstruos. Una situación que ya enfrentaron otros de sus vecinos y los dueños del supermercado del lugar.

Luego, debe enfrentar nuevas situaciones y figuras que se transforman en piezas claves de un oscuro juego de supervivencia, donde muchos no son lo que parecen. Muy recomendable.

Ver en Netflix

Alice-in-Borderland-4.jpg la-tercera

Alice in Borderland | Netflix

Esta serie lleva a la pantalla el manga de Hara Aso, en ocho capítulos que muestran en acción real lo a un grupo de jóvenes que debe sobrevivir en una inusual versión de Tokio.

Todo se inicia con el ex universitario Ryohei Arisu (Kento Yamazaki) ocupando sus horas libres en los videojuegos, hasta que decide irse de casa y busca refugio con sus mejores amigos, Daikichi Karube (Keita Machida) y Chōta Segawa (Yûki Morinaga).

Cuando se reúnen y caminan por la ciudad, Arisu desea vivir en un lugar nuevo. Lo que no espera este chico, cuyo apellido en japonés se traduce Alice, es que su petición se cumpla y, emulando a la protagonista del libro de Lewis Carroll, aparezca en otro mundo.

Así, aparecen en un Toky inusalmente vacío, una inquietante versión de la capital nipona donde deberán superar diferentes pruebas para sobrevivir.

Y aunque el nivel su nivel violencia no la hace apta para un público masivo, la serie es una atrapante alternativa para los seguidores del manga y todo el que quiera ser testigo de este mortal y adrenalínico reto.

Ver en Netflix

Song Exploder

Song-Exploder-2-ok.jpg la-tercera

Song Exploder | Netflix

En octubre pasado, el famoso podcast Song Exploder llegó a Netflix convertido en una serie que conserva su espíritu original: el de desmenuzar una canción en particular junto a sus creadores.

Su primera temporada debutó con cuatro capítulos, cada uno dedicado a temas de Alicia Keys, R.E.M., Lin-Manuel Miranda y Ty Dolla $ign.

Dos meses después la serie está de vuelta, con la misma cantidad de episodios y con Dua Lipa, Nine Inch Nails, Natalia Lafourcade y The Killers como protagonistas.

Una vez más, Song Exploder se convierte en todo un placer para los amantes de la música y que deja con ganas de ver -y escuchar- más, mucho más.

Ver en Netflix10

Bárbaros-3.jpg Katalin Vermes

Bárbaros | Netflix

Gaumont produce esta serie alemana que tiene como eje de sus seis capítulos la Batalla del Bosque de Teutoburgo, enfrentamiento situado en el año 9 d.C, donde varios pueblos germánicos se unieron y derrotaron a las legiones romanas en su territorio.

Un relato que sobrevivió gracias a los escritos realizados por historiadores romanos, como Veleyo Patérculo y Dion Casio, pero que ahora llega a la pantalla para mostrar la batalla desde el punto de vista opuesto, el de los denominados bárbaros.

De esa forma se redibuja un pasaje clave de la historia europea que frenó la expansión imperial. Y lo realiza de forma convincente, con el drama y la acción como las bases de una ágil narración.

Destaca también por una buena recreación de época, donde se agradecen detalles como el que los romanos hablen en latín.

Ver en Netflix

A la caza de espíritus malignos

A-la-caza-de-espíritus-malignos-4-ok.jpg la-tercera

A la caza de espíritus malignos | Netflix

Los espíritus malignos andan sueltos en la ciudad ficticia de Jungjin. Y su maldad la alimentan con los actos de las personas violentas.

Pero los protagonistas de esta nueva serie coreana de Netflix, que se estrenó con éxito a fines del año pasado, harán todo lo posible por detener sus fechorías.

Ellos se hacen llamar Los Contadores, un grupo de personas que tiene un restaurante de noodles y que también se dedica a cazar a los espíritus malignos, con superpoderes y vestidos con buzo rojos.

Cuando uno de los suyos muere, Wi-gen (Moon Sook), la líder de Yung, un mundo paralelo entre la vida y la muerte, debe encontrar a un cuarto contador. Y escoge a Soo Moon (Jo Byung-gyu), un tímido estudiante que quedó con una discapacidad física tras el accidente donde murieron sus padres.

Así comienza una nueva vida para este adolescente, una llena de aventuras que vive a lo largo de los episodios de esta serie, generosa en fantasía y escenas de acción y que se basa en el webtoon -o historieta digital- Amazing rumor.

Ver en Netflix

Carmel-2-ok.jpg la-tercera

Carmel: ¿quién mató a María Marta?

La historia de María Marta García Belsunce tiene a todos enganchados en Netflix, tal como mantuvo atentos a los argentinos durante años.

Es que su caso tiene muchos ingredientes que alimentan el morbo, el de una mujer de clase acomodada que fue asesinada, en octubre de 2002, en su casa ubicada en el Carmel, un country -o barrio privado- en las afueras de Buenos Aires.

Al comienzo se pensó que había sufrido un accidente en el baño, pero pronto los orificios en su cabeza revelaron que se trató de un crimen en el que, según la fiscalía, estaría involucrada su familia.

Un historia que por más de una década acaparó portadas de diarios y progrmas de TV y que ahora se resume en esta adictiva miniserie documental de cuatro capítulos, tan atrapante como la mejor de las novelas policiales.

Ver en Netflix

The-Liberator-3-ok.jpg la-tercera

The Liberator | Netflix

Nunca ante se vió la Segunda Guerra Mundial de esta forma. Utilizando una innovadora técnica de animación hiperrealista, con escenas actuadas y luegos tratadas en un estudio, la serie narra la hazaña de Felix Sparks, el coronel estadounidese que combatió durante más de 500 días en Europa.

Partió en Sicilia y terminó en la cercanía de Munich, donde se encontró con el horror del campo de concentración de Dachau.

Tan particular como su historia fueron los hombres que pelearon junto a él, un batallón integrado por cowboys, mexicanoamericanos y nativos de los etnias apaches, seminoles, cherokees, sioux y choctaw.

Esa mezcla cultural rara vez se cuenta en los relatos sobre este conflicto bélico y es todo un acierto de esta miniserie de cuatro capítulos, al igual que su singular apuesta animada, que consigue ir más allá de la curiosidad y logra emocionar con el dramatismo y, paradojicamente, la humanidad que consigue con este experimento.

Ver en Netflix

Dash-y-Lily-2.jpg ALISON COHEN ROSA/NETFLIX

Dash y Lily | Netflix

La Navidad y el encanto de Nueva York en esa época del año son el telón de fondo de esta serie, una comedia romántica que recurre al conocido tópico “los opuestos se atraen”.

Ellos son Dash (Austin Abrams), un poco sociable chico que odia las festividades, en especial por el ajetreo de sus compras, y Lily (Midori Francis), una joven de 17 años que ama todo lo relacionado con la Navidad y celebrarlas en familia.

En la previa de esa celebración, su hermano le propone un pasatiempo, que involucra el cuaderno rojo que ella debe dejar en uno de los estantes de la librería Strand, donde están escritos varios desafíos para quien se atreva a llevarlos a cabo. Y es precisamente Dash quien lo encuentra y acepta concretarlos.

Así comienza una serie de retos entre los jóvenes, quienes no conocen sus nombres o apariencias, que les permitirán ir sabiendo cada día un poco más sobre sus respectivos mundos y personalidades, y también a empezar a valorar sus diferencias.

Una serie edulcorada para los jóvenes y todos aquellos con espíritu juvenil que quieran disfrutar de una historia ambientada en Navidad, pero que puede ser vista en cualquier época, gracias a su ritmo, originalidad y encanto.

Ver en Netflix

Paranormal-2.jpg Batool Al Daawi

Paranormal | Netflix

Netflix estrena su primera serie original egipcia, una apuesta que permite conocer parte de su producción audiovisual -conocida como el Hollywood del Medio Oriente, por la gran cantidad de series y películas en árabe que ahí se realizan-, revisitando uno de los géneros más populares: el terror.

Para esto toma como base de su relato las novelas de Ahmed Khaled Tawfik, unas de las más vendidas en su país, que muestran las vivencias del Dr. Refaat Ismail cuando sus convicciones científicas son puestas a prueba.

Su calma y pragmatismo comienzan a tambalear cuando los traumas y las situaciones paranormales vuelven a su vida y recibe la visita en su facultad de una importante figura de su pasado.

Un relato que incluye una pandemia en El Cairo y también sumando bestias, cuevas en el desierto, posesiones y varios mitos, que van otorgando a Paranormal un halo de misterio clásico, como el de las películas de terror del Hollywood de los años 30 y 40.

Ver en Netflix

Amor y Anarquía Ulrika Malm

Amor y anarquía | Netflix

Amor y anarquía es una serie sueca que apuesta por la comedia, con cuotas de drama, sensualidad y conflicto, y que se ambienta en la capital, Estocolmo. Su directora es Lisa Langseth.

En ella verás a Sofie Rydman (Ida Engvoll), una consultora recién fue contratada para modernizar el manejo de una editorial. Un desafío profesional que cambia el ritmo habitual de su vida cuando conoce al joven técnico informático llamado Max Järvi (Björn Mosten).

Es este último el gestor de un gran cambio en la ejecutiva, luego que la descubre haciendo algo poco profesional en su oficina y le toma una foto con su celular. Ante el temor inicial, ella logra que la borre con solo invitarlo a almorzar.

Sin embargo, ese pequeño quiebre provoca en Sofie una sensación que no quiere dejar escapar y da el primer paso para iniciar una serie de desafíos con su joven colega; como que ella se vista de Cindy Lauper o que él se haga pasar por el jefe.

Ver en Netflix

Gambito-de-Reina-4.jpg COURTESY OF NETFLIX

Gambito de dama | Netflix

Después de su debut protagónico en la aplaudida película La bruja (2015), el futuro en la actuación de Anya Taylor-Joy se veía auspicioso. Hoy, luego de series y cintas la joven actriz reafirma su talento en Gambito de dama.

Es la miniserie original de Netflix que lleva a la pantalla la novela homónima del escritor estadounidense Walter Tevis (El buscavidas, El color del dinero), mostrando a Taylor-Joy bajo la piel de su personaje principal: la prodigio del ajedrez Beth Harmon.

La misma que en los minutos iniciales del primer capítulo, de un total de siete, se despierta con resaca en la habitación de un hotel de París y se dirige a un importante encuentro. Pero casi de inmediato el relato se traslada a su difícil infancia a inicios de los años 60.

Eso, hasta que se hace amiga de la adolescente Jolene (Moses Ingram), con quien prueba las adictivas “vitaminas mágicas” y además conoce al Sr. Shaibel (Bill Camp), el reservado conserje que le enseña a jugar ajedrez.

Ver en Netflix

Tiny-Pretty-Things-2.jpg COURTESY OF NETFLIX

Tiny pretty things | Netflix

El ballet desde fuera es símbolo de belleza y perfección. Pero la ficción y biografía de películas como Cisne negro y El bailarín ya revelaron que detrás de él se esconde un mundo de sacrificio y drama.

El mismo que ahora inspira la nueva apuesta juvenil de Netflix, que toma como inspiración la novela homónima de Sona Charaipotra y Dhonielle Clayton, aunque llega un tanto transformada a la pantalla, con una gran cuota adicional de suspenso y con una exclusiva escuela de ballet de Chicago como escenario.

Su relato parte con una muerte, la de la estudiante más destaca de la institución, a quien una persona con el rostro cubierto lanza desde la azotea de un edificio.

Desde ahí, Tiny pretty things va construyendo una historia de mentiras, traiciones y rivalidades, que logra enganchar con su misterio, aunque su guión sea un tanto predecible y algunas actuaciones luzcan bastante forzadas.

Ver en Netflix

Hacia-el-Lago-2.jpg la-tercera

Hacia el lago | Netflix

La novela de Yana Vagner que muestra la historia de un grupo de moscovitas que busca escapar a la muerte viajando a una isla deshabitada ubicada en el Lago Vongozero, en la región de Karelia, es la base de esta serie rusa, que se estrenó en 2019 y que acaba de sumarse al catálogo de Netflix.

Tiene como eje un virus con graves consecuencias para quienes ataca y como protagonistas a dos familias que escapan del peligro que asola al país.

Una serie cargada de dramatismo, que posee un buen nivel de producción y destacadas actuaciones, y que refleja, con ficción y dramatismo, un tema contingente en cualquier lugar del mundo como lo es una infección, a pesar de que se realizó mucho antes de la pandemia.

Ver en Netflix

La-Maldición-de-Bly-Manor.-5.jpg EIKE SCHROTER/NETFLIX

La maldición de Bly Minor | Netflix

Tras la aplaudida La maldición de Hill House, Mike Flanagan se inspira en la novela Otra vuelta de tuerca, de Henry James, para su nueva entrega.

Y al igual que en la producción anterior, le otorga vuelo propio, ampliando la trama y el número de personajes, dando vida a una renovada y paranormal narración.

El relato centrado en una joven estadounidense que debe cuidar a dos hermanos huérfanos en una gran propiedad ubicada en la campiña inglesa, propiedad de la familia Wingrave.

En es lugar, la cotidianidad de la niñera poco a poco se va viendo sacudida por inusuales situaciones, como la aparición de la figura de un hombre en uno de los balcones de la mansión y que tanto Flora como su hermano tengan repentinos cambios de humor.

Y no solo el terror gótico, generalmente situado en ambientes sombríos y plagados de fantasmas, nutre sus nueve capítulos. También tiene un importante papel el romance, con diferentes relaciones que surgen y se desmoronan a través del relato.

Ver en Netflix

Buenos-dias-veronica.jpg Suzanna Tierie

Buenos días, Verônica | Netflix

La novela homónima de Andrea Killmore -seudónimo de la criminóloga Ilana Casoy y el escritor Raphael Montes-, que se convirtió en superventas en Brasil, es la base de esta nueva serie.

Su protagonists es Verônica (Tainá Müller), una policia que está investigando dos casos relacionados con la violencia de género.

En cada uno de sus ocho capítulos va mostrando al público tanto las vivencias de Verônica como también las de su principal y elusivo antagonista, Brandão, quien utiliza su aguda inteligencia para someter a su mujer y esquivar a la justicia

Una serie cruda y directa, que hace visible el drama de la violencia contra las mujeres no solo en Brasil sino también el resto de Latinoamérica.

Ver en Netflix

Ratched-4.jpg SAEED ADYANI/NETFLIX

Ratched | Netflix

La fría y cruel enfermera de la película Atrapado sin salida (1975), Mildred Ratched, revive en esta serie de Ryan Murphy, el Rey Midas de la TV, creador de Glee, Pose y The politician.

Es una especie de precuela que, en la California de 1947, muestra a Ratched como una joven enfermera que hace todo lo posible por trabajar en el Hospital Santa Lucía, institución donde se tratan a pacientes con problemas mentales, entre ellos al asesino de cuatro sacerdotes.

Con los capítulos se sabrá que Mildred y el criminal tiene un vínculo, que marcará los ochos episodios y los pasos de la enfermera dentro del hospital.

Una historia atrapante que cautiva también con su ambientación, con espectaculares escenografías y saturados colores en muebles y vestuario, y sus actuaciones, entre las que destacan las de Sarah Paulson, Judy Davis y Cynthia Nixon.

Ver en Netflix

Lejos-2.jpg Diyah Pera/Netflix

Lejos | Netflix

La ciencia ficción se une al drama en esta serie que protagoniza la doble ganadora del Oscar Hilary Swank, donde encarna a Emma Green, una astronauta que ha enfocado todos sus esfuerzos profesionales para algún día llegar al Marte.

De hecho lidera una misión al "planeta rojo", con astronautas de distintas potencias, que presenta problemas desde el comienzo.

Mientras, en Texas, su marido sufre un accidente cerebral que cambiará la cotidianidad de su familia y hará a Emma cuestionarse por primera vez el hecho de haber aceptado comandar el viaje a Marte.

Así, con un relato dividido entre lo que ocurre a bordo del Atlas con Emma y sus compañeros de viaje, y lo que sucede en la Tierra con su familia y el equipo de la NASA detrás de la misión marciana, Lejos va dibujando los 10 capítulos de su primera temporada.

Ver en Netflix

High-Score-2.jpg Netflix

High score | Netflix

A lo largo de seis episodios, esta nueva serie documental ofrece una completa y entretenida mirada a la historia y al mundo de los videojuegos, aventura marcada por la tecnología, la diversión y muchas horas de trabajo.

El relato lo realiza Charles Martinet -la voz de Mario-, con varios protagonistas y que se mueve entre Japón y Estados Unidos. Permite conocer a varios creadores que marcaron a esta industria, como Tomohiro Nishikado, el hombre detrás del clásico Space Invaders.

También a interesantes figuras como Hirozaku Tanaka, el responsable de los efectos de sonido de Nintendo, y su colega Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, el saltarín plomero que apareció por primera vez en Donkey Kong.

Una docuserie que en esta primera temporada se centra en una época dorada, de arcades, consolas y computadores, pero a la que con seguridad seguirá un segundo ciclo con su “siguiente nivel”.

Ver en Netfkix

Biohackers-2.jpg Marco Nagel

Biohackers | Netflix

Tras el éxito de Dark, Netflix vuelve a apostar por una serie de suspenso alemana. Aunque en Biohackers deja de lado los viajes en el tiempo y los complicados vínculos familiares para enfocarse en un misterio relacionado con la investigación genética.

Es el que rodea a Mia Akerlund (Luna Wendler), quien estudia en la facultad de Medicina de Friburgo, donde hace clases la Dra. Tanja Lorenz (Jessica Schwarz), una experta en investigación biotecnológica.

Ahí conoce a Jasper (Adrian Julius Tillmann), un estudiante que gracias a su talento se convirtió en el asistente de la Dra. Lorenz y ahora la ayuda tanto en la facultad como en su centro de investigaciones.

El mismo al que la muchacha se acercará por un supuesto interés romántico, pero que la ayudará a aproximarse al trabajo de Lorenz, quien -como algunos flashbacks ya lo ha revelaron- estuvo relacionada con la muerte de su hermano mellizo hace algunos años.

Ver en Netflix

Adolescentes-Cazadoras-de-Recompensas-2.jpg TINA ROWDEN/NETFLIX

Adolescentes cazadoras de recompensas | Netfllix

Tras crear Weeds y Orange is the new black, Jenji Kohan se transformó en figura de la TV y el streaming. Un sitial que reforzó con su papel como productora de series donde también las mujeres son el eje y que tiene como su última apuesta esta serie.

Aquí Kohan se une Kathleen Jordan -con quien ya había trabajado en American princess, de Lifetime-, para dar vida a la comedia juvenil centrada en las vivencias de las mellizas Sterling y Blair (Maddie Phillips y Anjelica Bette Fellini).

Son las hijas de un millonario matrimonio, cuyas vidas cambian cuando accidentalmente se cruzan con Bowser Jenkins (Kadeem Hardison), un cazarrecompensas que trabaja rastreando a los criminales que han logrado evadir a la justicia y que conforma una impensada sociedad con las adolescentes, luego de que lo ayudan a detener a un prófugo gracias a su habilidad con las armas.

Así, con su mezcla de comedia, acción y conflictos amorosos y colegiales, la serie va presentando las aventuras de estas mellizas, en medio de una región de Estados Unidos donde impera la religiosidad y el conservadurismo.

Ver en Netflix

El-robo-del-siglo-4-ok.jpg la-tercera

El robo del siglo | Netflix

La casa de papel ya dejó en claro que el público de Netflix adora las historias de grandes atracos. El mismo que de seguro disfrutará cada segundo de El robo del siglo, el nuevo y espectacular asalto que llega a su catálogo.

Eso sí, el de esta serie colombiana se basa en un hecho real, el del asalto a un banco más grande ocurrido en el país cafetero. Es más, es el robo de dinero en efecto más cuantioso de toda la historia.

En total, los ladrones lograron llevarse del Banco de la República, en la ciudad Valledupar, más de $ 24 mil millones de pesos mexicanos, equivalente a US$ 33 millones de dólares en 1994, así que ya pueden dimensionar lo que ese dinero valdría hoy.

Un robo de película, que merecía llegar a la pantalla y lo hace ahora con los seis capítulos de esta serie, que protagonizan Andrés Parra y Christian Tappan, dos actores que ya habían trabajado junto en Escobar, el patrón del mal.

Ver en Netflix

Está-bien-no-estar-bien-2-ok.jpg la-tercera

Está bien no estar bien | Netflix

Desde su estreno, en junio pasado, este drama coreano atrapó a millones de personas en todo el mundo y se convirtió rápidamente en uno de los doramas o series asiáticas más populares de este año.

Una historia un tanto oscura como los cuentos que escribe su protagonista, una joven y exitosa autora de cuentos para niños que parecen sacados del imaginario gótico de Tim Burton.

Incluso, ella misma es como una de las protagonistas de sus relatos: es extremadamente bella, pero también malvada, arrogante y manipuladora.

También es tremendamente obsesiva, algo que quedará en claro cuando en un hospital conoce a Moon Gang Tae (Soo Hyun Kim), un joven asistente de enfermería.

Ver en Netflix

Street Food Latinoamérica

Street-food-bolivia-listo-.jpg la-tercera

Street Food Latinoamérica | Netflix

Si te tentaste con los puestos callejeros de Singapur y los carritos de comida de la India en Street Food Asia, te pasará lo mismo con la serie documental Street Food Latinoamérica.

En esta ocasión llega al continente para maravillar con las historias de los cocineros que le ponen sazón a las calles de seis países del continente: Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Bolivia.

Son en total seis capítulos, uno por cada país, de 30 minutos aproximadamente, que no solo te harán salivar con sus preparaciones, esas que de seguro te darán ganas de querer correr para ir a probarlas.

También te van a emocionar, porque la serie también viaje a través de la cultura gastronómica de estos países, con personajes llenos de entrega, cariño y sazón, como las cholitas de La Paz o las cocineras de la Plaza de la Perseverancia, en Bogotá.

Ver en Netflix

Ciudad-del-Miedo-2.jpg Courtesy of Netflix

Ciudad del miedo | Netflix

Profuso en material de archivo y entrevistas es este recomendable documental, que muestra el trabajo en conjunto realizado por la justicia y el FBI, durante los 70 y 80, para juzgar a los jefes de la Cosa Nostra, que tenía literalmente secuestrada a la Gran Manzana.

A la cabeza de las familias Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, capos como Paul Castellano y Tony “Ducks” Corallo, entre otros, lideraban una red criminal, ligada al cobro por protección, las apuestas ilegales y el narcotráfico, dentro de varios ilícitos.

Sin embargo, a fines de los 70 y comienzos de los 80 las cosas empezaron a cambiar, cuando el FBI puso sus ojos en la herramienta que podría llevar a los padrinos de la mafia a la cárcel: la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Hasta aparece un joven Donald Trump, cuando manejaba la constructora familiar y tuvo, tal vez, alguna relación con la Cosa Nostra.

Ver en Netflix

Maldita-3.jpg COURTESY OF NETFLIX

Maldita | Netflix

En tiempos de pandemia y reclusión vienen bien algunas dosis de fantasía para disfrutar en casa, y mejor si se inspiran en el Rey Arturo y su leyenda. Un mundo de magia y caballeros, en el límite de la mitología y la historia británica, que inspira Maldita.

Esta última es la más reciente serie que ofrece una mirada completamente renovada al mito del héroe inglés, conservando su figura, como también las de Merlín y Uther Pendragon, pero reservando el protagonismo a una joven aldeana.

Su nombre es Nimue (Katherine Langford, 13 reasons why) y forma parte de una tribu de Inefables -seres ligados a los bosques, los encantamientos y la sanación-, aunque su vínculo desde niña con el poder de los Oscuros la han hecho ser rechazada por su propio pueblo.

Grandes dosis de acción y fantasía, y algunas cuotas de violentas y sangrientas muertes, causadas por héroes y villanos, son los ingredientes de esta serie de aventuras, que es perfecta para una maratón de fin de semana.

Ver en Netflix

El-Negocio-de-las-Drogas.jpg la-tercera

El negocio de las drogas | Netflix

La serie El negocio de las drogas es una documentada visión sobre la industria del narcotráfico y de los efectos de los estupefacientes entre quienes los consumen.

Tiene como guía del recorrido a la ex agente de la CIA, Amaryllis Fox, quien es la encargada de llevar al espectador, en su doble papel de conductora y de entrevistadora, a través de seis capítulos.

Ojo: cada uno se enfoca en una sustancia ilícita específica, como la heroína, la metanfetamina y la cocaína.

Ver en Netflix

Oscuro-Deseo-4.jpg la-tercera

Oscuro deseo | Netflix

En 2004 Maite Perroni debutó en la actuación y conoció la fama gracias la telenovela Rebeldes. Más de 15 años después, la actriz deja atrás a esa sencilla joven con el maduro y sensual papel en Oscuro Deseo.

Esta es la serie mexicana donde Perroni se convierte en Alma Solares, una abogada y profesora universitaria de 40 años de edad, que está casada con el juez Leonardo Solares (Jorge Poza). Su historia se inicia con una breve y caótica escena donde la policía lleva detenida a una mujer, en medio de varias ambulancias.

Con un ritmo pausado, pero marcado por diferentes y constantes revelaciones, se van desarrollando los 18 capítulos -de media hora de duración cada uno- del nuevo thriller de Netflix. Pero acá al misterio, en esencia policial, se le suma un ingrediente clave: el erotismo, con sensuales escenas que nunca caen en lo vulgar.

Ver en Netflix

El jurado

El-Jurado-3.jpg la-tercera

El jurado | Netflix

Esta serie belga bebe del suspenso, pero de aquel que envuelve un caso criminal y la condena a su ejecutor que se busca en los tribunales de justicia. El que aquí involucra la trágica figura de una mujer y los dos asesinatos de la que se le acusa.

Su nombre es Frie Palmers (Maaike Cafmeyer) y al inicio se la ve en la sala en que se realizará su juicio. Pero ella no es la única protagonista de este comienzo del relato; también lo son las personas seleccionadas para ser parte del jurado.

Una elección que se realiza por sorteo y tras la cual son nombrados 12 ciudadanos, más dos reservas. Y es en ellos que radica la singularidad de El jurado, como bien lo refleja su título, ya que son sus historias las que finalmente se toman la pantalla.

Y aunque en momentos puede resultar algo engorrosa para el telespectador común por su exceso de información, logra concretar una apuesta diferente para el género judicial y el del suspenso.

Ver en Netflix

Desplazados-2.jpg BEN KING/NETFLIX

Desplazados | Netflix

En los últimos meses, la pandemia, y sus trágicas consecuencias, han eclipsado otros conflictos que desde hace años afectan al planeta. Entre ellos el drama de los refugiados, una crisis que inspiró a Cate Blanchett para dar vida a esta miniserie.

Un trabajo que realizó en compañía de Tony Ayres y Elise McCredie, y que conformó un relato dividido en seis episodios -de los que además Blanchett es productora y donde encarna un rol secundario-, cuya trama se sitúa en un aislado territorio de su natal Australia.

Es en Barton donde su ubica un centro de detención de inmigrantes ilegales, en el que a inicios del 2000 convergen cuatro personajes que son el eje de la serie. Y cuyas historias van más allá de la búsqueda de asilo, reflejando además el ser apartado de la sociedad.

Ver en Netflix

Ju-On-3.jpg la-tercera

Ju-On | Netflix

En febrero pasado llegó a las salas de cine del mundo La maldición renace, película con la que Hollywood anotaba su cuarta contribución a Ju-On, la famosa saga de terror japonesa. Ahora Netflix se suma a su escalofriante universo con la serie Ju-On: orígenes.

Una apuesta por el terror realizada en Japón y dirigida por Sho Miyake, que tiene dos ejes clave en el desarrollo de sus seis episodios: una sombría casa de un barrio residencial de Tokio y la presencia de Yasuo Odajima (Yoshiyoshi Arakawa).

Este último es un investigador de lo paranormal que al inicio de su primer capítulo es contactado por Haruka Honjo (Yuina Kuroshima), una novata actriz de televisión que escuchó unos extraños pasos durante la noche en su departamento.

Una una aventura donde el terror se suma a altas dosis de violencia, con escenas que se emparentan con el gore más sangriento, que no son aptas para menores ni todo tipo de público.

Ver en Netflix

El-club-de-las-ni%C3%B1eras-1.jpg Kailey Schwerman/Netflix

Para la mayor parte de los chilenos, y latinoamericanos en general, las novelas de Ann M. Martin no forman parte de sus recuerdos infantiles, a diferencia de los estadounidenses que crecieron leyendo sus libros, en especial los de su serie El Club de las Niñeras.

Pero gracias a Netflix, ahora los niños de este rincón del mundo, además de sus familias, podrán conocer en su pantalla las aventuras de las jóvenes protagonistas de esas novelas, que en la década de los 90 ya habían inspirado un espacio de HBO y una película.

Su más reciente versión es la más fiel a las páginas literarias y presenta a un grupo de amigas preadolescentes que forman un club de niñeras. Así lidian con el cuidar a diferentes tipos de niños, mientras experimentan los cambios físicos y emocionales que conlleva la preadolescencia, y también afrontan el entorno familiar y sus grandes y pequeños conflictos.

Ver en Netflix

El origen de esta nueva serie es el cómic estadounidenseWarrior Nun Areala, publicado por primera vez por Ben Dunn en 1994, teniendo como inspiración el manga japonés -en un estilo bautizado amerimanga- y como eje las aventuras de una religiosa que porta el espíritu de una valkiria.

La-Monja-Guerrera-1.jpg Courtesy of NETFLIX

En su versión 2020, la aventura deja las calles de Nueva York de la historieta original y se traslada al sur de España, donde Ava Silva (Alba Baptista) ha pasado la mayor parte de su vida en la cama de un orfanato, luego de quedar cuadripléjica y sin familia tras un accidente.

Pero su corta existencia finaliza a los 19 años, cuando muere durante el sueño y la envían a la iglesia local. Al mismo tiempo, un grupo de Monjas Guerreras llega a este lugar sagrado con su líder malherida, luego de que las embosca un grupo criminal.

Ver en Netflix

Ambientada en la localidad del mismo nombre, la primera serie de terror hecha en Italia para Netflix relata una historia que mezcla la fantasía y lo sobrenatural con el suspenso.

Curon-2.jpg Loris T. Zambelli / Netflix

A ese misterioso lugar llegan a vivir los mellizos Mauro y Daria, quienes se embrcan en la búsqueda de la repentina desaparición de su madre.

Investigación que los hará adentrarse en los secretos en torno a su propia familia y su actuar en el pasado del pueblo; o en el de otros grupos familiares que también sufren la presencia de extrañas entidades o “sombras”, con el bosque como un testigo silente.

Así, con su historia de suspenso sobrenatural Curon se emparenta con series como la alemana Dark o la serie fílmica española con la Detective Salazar, que inició El guardián invisible.

Ver en Netflix

¿Qué hace un español en una cárcel colombiana? Probablemente esa sea la pregunta que te harás cuando comiences a ver Perdida, la nueva serie española que llegó a Netflix.

Perdida la-tercera

La respuesta la sabrás en el primer episodio de este thriller creada por Natxo López y Ruth García, pero no cuál es la intención de Antonio Santos (interpretado por el actor Daniel Grao) o a quién quiere encontrar adentro de La Modela, la prisión de media seguridad a la que llega, luego de ser tomado en el aeropuerto con más de un kilo de cocaína en su cuerpo.

Así se comienza a tejer una trama en la que corre bastante sangre, como también un triste y oscuro pasado de un matrimonio de Valencia, al que raptaron a su única hija: Soledad (en el rol de la actriz Verónica Velásquez).

Ver en Netflix

La realidad, aquella que por su dureza se trata de evadir, es la principal inspiración de ¿Me escuchas?, serie que debutó en Canadá a fines de 2018 y que, tras llegar en octubre pasado a la versión canadiense de Netflix, ahora se sumó a la oferta mundial de la plataforma.

Me-escuchas.jpg la-tercera

Tiene como escenario uno de los barrios más pobres de Quebec y como protagonistas a tres amigas: Fabiola (Mélissa Bédard), Carolanne (Ève Landry) y Ada (la misma Longpré).

Juntas hacen frente a la dureza que les toca enfrentar cada día y que incluye problemas personales y familiares, donde están presentes la violencia y la adicción.

Ver en Netflix

Fuerza-Espacial-3.jpg Aaron Epstein/Netflix

“Estamos haciendo una gran cantidad de trabajo en el espacio (…) tal vez necesitemos una nueva fuerza”. Corría 2018 y el presidente Donald Trump expresaba su deseo de concretar una nueva rama armada para EE.UU.

Hoy, cuando esa división es una realidad, la ficción se nutre de su peculiar existencia para dar vida a la primera creación de Greg Daniels y Steve Carell (quien encabezó la popular The Office): una sitcom centrada en el general a cargo de esa división.

Así, bajo la piel de Carell, quien la protagoniza, se encarna la figura del General Mark R. Naird de la Fuerza Aérea, quien poco después de obtener su cuarta estrella -el más alto honor en su carrera- recibe la noticia de que será también ascendido a jefe esta fuerza armada, a quien le ocurren varios disparatados desafíos. Imperdible.

Ver en Netflix

En agosto de 2019, en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, encontraron muerto a Jeffrey Epstein. Pero su aparente suicidio no pudo dejar atrás los años que el magnate abusó de su poder y que hoy reviven en la docuserie subtitulada Asquerosamente rico.

Jeffrey-Epstein-3.jpg la-tercera

Los cuatro capítulos de esta serie documental, dirigida por Lisa Bryant, revelan sus contactos con una red internacional de tráfico sexual, y lo hace a través de los recuerdos de sus víctimas.

Las historias descubiertas por la periodista británica Vicky Ward, de la revista Vanity Fair, cuando su editor Graydon Carter, le encargó escribir un perfil del exitoso, pero a la vez elusivo magnate de las finanzas. Sin embargo, lo que ella encontró era lo opuesto al brillo del éxito.

Ver en Netflix

Suspenso juvenil mexicano, eso es lo que encontrarás en la serie Control Z, que se estrenó recientemente en Netflix.

Control-Z.jpg Ana Cristina Blumenkron/Netflix

Está ambientada en una secundaria, el ficticio Colegio Nacional, donde se desarrolla una historia en que el misterio se complementa con otros conflictos adolescentes, como identidad sexual, bullying y uso de drogas.

En sus capítulos rápidos y de entretenida trama, verás cómo una adolescente debe descubrir la identidad de un hacker que ha comenzado a revelar los oscuros secretos de sus estudiantes.

Ver en Netflix

¿Cuánto Pesa la Sangre? es la serie sudafricana de seis episodios, que tiene como protagonista a Ama Qamata, en el rol de Puleng Khumalo, quien decide ingresar en un colegio solo para dinerados, para averiguar si una de sus estudiantes es su hermana, una chica de 17 años que desapareció al nacer.

Cuanto-pesa-la-sangre-3.jpg la-tercera

Una búsqueda de la verdad que tiene como eje el suspenso, pero convive con el drama familiar y conflictos adolescentes que no saben de ubicación geográfica ni color de piel.

Lo anterior, sumado al inicio del paso a la adultez de la protagonista, donde enfrentará los traumas de sus padres mientras moldea su personalidad y a su alrededor sus compañeros y amigos experimentan con la sexualidad y las drogas.

En consecuencia, un entretenido y bien elaborado relato en tono de thriller.

Ver en Netflix

Eric Cantona es el protagonista de esta producción que lleva a la pantalla la novela homónima de Pierre Lemaitre, donde un hombre se ve enfrentado a su lado más oscuro luego de aceptar ser parte de un juego corporativo.

Recursos Inhumanos la-tercera

En sus seis capítulos verás cómo el suspenso se suma al drama de un francés que, luego de superar los 50 años, pasó a formar parte del mundo de los desempleados.

Su nombre es Alain Delambre y, tras ser el encargado de recursos humanos de una mediana empresa, hoy se debe conformar con trabajos que dejan pocos euros en sus bolsillos y aumentan su depresión.

Ver en Netflix

El creador de La Casa de Papel, el español Álex Pina, se unió al productor de The Crown para crear esta serie ambientada en Ibiza y cuyo relato gira en torno a la desaparición, hace 20 años, de un joven DJ británico.

White-Lines.jpg la-tercera

La pregunta ahora es quién está detrás de su asesinato, y su hermana menor Zoe Walker (Laura Haddock) será una de las principales interesadas en darle respuesta. Por ello es que viaja hasta Ibiza y comienza su inexperta investigación.

Al mismo tiempo, uno de los principales empresarios de la isla, Andreu Calafat (Pedro Casablanc), le encarga a su jefe de seguridad, Boxer (Nuno Lopes), que descubra al asesino de Collins, ya que su cuerpo apareció en terrenos de su propiedad.

Ver en Netflix

En The Eddy todo gira en torno a la música. Y es que esta serie se trata de un club de jazz en las afueras de París, donde se desarrollan los dramas y problemas de Eliott, el dueño del club, un afroamericano que, pese a que toca bien el piano, ahora solo se dedica a componer y a dirigir una banda.

The-Eddy-2-ok.jpg la-tercera

Además del recinto, Eliott debe hacerse a cargo de su suhija Julie (Amandla Stenberg), una adolescente inconforme que acaba desde llegar de Nueva York a vivir a París, luego de pelearse con su madre.

Este imperdible de Netflix es dirigido por el mismo de La La Land y Wiplash, Damien Chazelle.

Ver en Netflix

Valeria-2.jpg la-tercera

En una entrevista reciente, la escritora valenciana Elísabet Benavent aseguró que Valeria, la serie que llega a engrosar el listado de producciones españolas de Netflix, la podrían disfrutar tanto quienes leyeron sus novelas como aquellos/as que no saben nada de ellas.

Esto, porque la serie mantiene la esencia de los libros en que se basa -saga que se inició en 2013 con Los zapatos de Valeria-, donde la historia gira en torno a las vivencias de Valeria y su heterogéneo grupo de amigas en Madrid.

Pero, además, sus ocho capítulos presentan nuevos desafíos y cambios para la protagonista, una escritora en medio de una crisis creativa y con un matrimonio que tambalea, como también para Lola (Silma López), Nerea (Teresa Riott) y Carmen (Paula Malia).

Ver en Netflix

La primera serie belga de Netflix es una atrapante producción que toma inspiración la novela El viejo Axolotl (2015), donde la vida biológica en la Tierra ha sido arrasada y reemplazada por existencia mecánica.

El-camino-de-la-noche-1.jpeg la-tercera

Lo que muestra es la historia de los pasajeros de un vuelo comercial que deben escapar de la luz del sol para mantenerse vivos.

Una adictiva serie que logra mezclar de muy buena forma la ficción posapocalíptica y el suspenso. Si bien esa combinación que no ser tan original, bajo la dirección de los jóvenes realizadores Dirk Verheye y Inti Calfat cobra nueva energía, gracias al manejo del ritmo del relato, como también de la tensión que nunca abandona su narración.

Ver en Netflix

Yo-nunca-2.jpg la-tercera

Yo nunca | Netflix

Después de probar su talento como guionista, actriz y productora, Mindy Kaling decidió crear su primera comedia de TV, dando vida en 2012 a The Mindy Project. Algunos años después, ella retorna a la creación de una serie, ahora junto a Netflix, con Yo nunca.

En esta última se unen humor y drama para mostrar la historia de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una quinceañera estadounidense de ascendencia india que se prepara para comenzar el segundo año de secundaria tras unos meses para el olvido.

Esto, porque en el año que pasó no solo perdió a su padre, luego que éste sufriera un ataque al corazón en medio de una presentación escolar, sino que además ella quedó en silla de ruedas después de perder la sensibilidad en sus piernas.

Pero ahora Devi ya camina y está dispuesta a concretar nuevas metas en el colegio, como sumar a su excelente nivel estudiantil el ser popular y tener un novio. Un plan en el que la acompañarán sus mejores amigas, Fabiola (Lee Rodriguez) y Eleanor (Ramona Young).

Ver en Netflix

Luego de servir como soldado en la Segunda Guerra, Jack Castello (David Corenswet) está decidido a probar suerte en Hollywood como actor, tras crecer junto a los personajes, aventuras y dramas que veía en la pantalla de su cine local.

Hollywood-2.jpg la-tercera

Con esta simple introducción, Ryan Murphy invita a los espectadores a un recorrido por los siete episodios de su más nueva apuesta junto a Netflix, luego de dar vida a famosas series como Glee y haber iniciado su asociación con la plataforma de streaming con la comedia The Politician.

Así, junto a Jack, quien además hace poco supo que sería padre de gemelos con su esposa Henrietta (Maude Apatow), arranca la nueva creación del denominado Rey Midas de la TV, que viaja a los años dorados de Tinseltown, como también se conoce a la meca del cine.

Junto a este veinteañero, que cada día visita los Estudios Ace para conseguir un papel como extra de algunas de sus películas, también se cuentan otros jóvenes que sueñan con concretar sus sueños de fama y reconocimiento en el Hollywood de los años 40.

Ver en Netflix

El-ultimo-baile-1.jpg Andrew D. Bernstein

El último baile | Netflix. Calificación de 9.5 en

Millones de personas ya han visto esta docuserie producida por ESPN y Netflix, centrada en la leyenda del básquetbol Michael Jordan y la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls. Una época que, como lo saben los amantes de este deporte, también sería la última para Jordan junto a los Bulls.

Tiene jugosas revelaciones, además de una sucesión de hechos biográficos, deportivos y anecdóticos que la convierten en una de las más entretenidas series documentales de Netflix, que puede ser vista tanto por amantes del deporte como por el público en general.

Ojo que cada lunes, hasta el 18 de mayo, sumará dos episodios.

Ver en Netflix

The-Midnight-Gospel-2.jpg Courtesy of Netflix

The Midnight Gospel | Netflix

Para algunos el nombre de Pendleton Ward puede no decir mucho, pero todo cambia si se agrega que es el creador de la famosa serie infantil Hora de aventuras.

El mismo que ahora llega a Netflix con su apuesta animada para adultos, The Midnight Gospel, una serie pensada en los espectadores más grandes.

En ocho capítulos mezcla la imaginación visual de Ward con los podcasts del comediante Duncan Trussell, para mostrar a un joven llamado Clancy mientras usa un simulador de universos y visita diferentes mundos encarnado en distintos avatares.

Y en cada uno de estos lugares conversa con distintos entrevistados sobre la vida, la muerte o el amor. Una hipnotizante combinación que la que convierte en una de las series animadas más singulares del último tiempo.

Ver en Netflix

proyecto-inocencia-1.jpg la-tercera

Proyecto Inocencia | Netflix

Discriminación, malos procedimientos judiciales, falta de criterios y un sinfín de otras razones fueron las que llevaron a los abogados, Barry C. Scheck y Peter Neufeld, a crear una organización que sacara de la cárcel, a través de pruebas de ADN, a presos que estaban ahí injustamente.

Así, nació en 1992 Proyecto Inocencia, el nombre que ahora da vida a una serie documental basada en la realidad, en que se cuenta cómo fue el procedimiento para liberar a ocho personas, luego que esta oficina tomara los casos.

En los nueve capítulos –cada uno de cerca de una hora–, te enfrentarás con un trato despiadado a quien no tiene los ingresos para apelar la sentencia y, también, al mal uso de la ciencia como método de prueba.

una producción que te hará pensar en la fiabilidad del sistema de justicia, pero sobre todo en el trabajo que está haciendo Proyecto Inocencia, que a la fecha ha liberado a más de 350 personas, incluso algunas que estaban condenados a pena de muerte.

Ver en Netflix

Outer-Banks-1.jpg Jackson Davis/Netflix

Outer Banks | Netflix

Luego de que el huracán Agatha azota la costa sureste de los EE.UU., varias de sus islas quedan afectadas por la fuerza de la naturaleza. Pero en una de ellas el ciclón también desencadena la búsqueda de un tesoro y el inicio de Outer Banks.

Este es título de la serie, además del nombre del lugar donde se desarrolla su trama, con que Netflix vuelve a apostar por la audiencia juvenil. Un espacio que combina la aventura, el suspenso, el romance y las diferencias sociales que enfrenta un grupo de adolescentes.

De hecho, se ambienta en un sector similar al que se desarrollaba Dawson’s Creek, posee varios puntos en común con The O.C. y, en su veta de aventura tiene bastantes referencias a una cinta clásica de los 80: Los Goonies.

Ver en Netflix

poco-ortodoxo.jpg la-tercera

Poco ortodoxa, estrenada en 2020. Calificación de 8.3 en

Esther Shapiro (Shira Haas), la protagonista de Poco ortodoxa, es una joven de Nueva York que vive en una comunidad judía ortodoxa, una de las ramas más conservadoras de esta religión.

Criada para ser una esposa y ama de casa ejemplar, Esther nunca recibió una educación más allá de lo que Dios y su religión dicen.

Pero un día decide escapar de Nueva York viajando a Berlín, donde vive su madre, quien abandonó esta comunidad hace varios años.

Ahí conoce un grupo de jóvenes que estudian música en un conservatorio y ahí comienza también un camino de liberación que seguimos en Poco ortodoxo, una gran miniserie de Netflix, que se basa en hechos reales y que están plasmados en el libro del mismo nombre.

Ver en Netflix

Rey-Tigre-2.jpg la-tercera

Rey Tigre l Netflix

En ocasiones la realidad es aún más extraña que el más retorcido de los guiones de una película de Hollywood, como lo demuestra Rey Tigre, la serie documental de Netflix que muestra la increíble historia del dueño de un zoológico en Oklahoma.

Aunque su nombre real es Joe Schreibvogel -y en la actualidad se hace llamar Joe Maldonado-Passage-, luego de crear a fines de los 90 su reserva de animales, en especial tigres y leones, se hizo llamar Joe Exotic.

Fue con este nombre que se hizo parte de la cultura popular del medio oeste norteamericano, encabezando el Greater Wynnewood Exotic Animal Park -o G.W. Zoo-, la mayor reserva de tigres en cautiverio de Estados Unidos.

Pero Exotic y su parque estaban lejos de la normalidad, en especial en su relación con su némesis: Carole Baskin.

Ver en Netflix

Madam-C.J.-Walker-2.jpg la-tercera

Madam C.J. Walker | Netflix

Madam C.J. Walker fue la primera mujer afrodescendiente en hacerse multimillonaria por mérito propio en Estados Unidos.

Su historia llega ahora a Netflix convertida en una miniserie de cuatro capítulos -de 40 minutos cada uno- y con la ganadora al Oscar 2011 a Mejor Actriz de Reparto, Octavia Spencer, en el rol principal.

Una producción en la que predominan las mujeres afrodescendientes, que es el caso de su creadora, Nicole Jefferson Asher, y de las directoras Kasi Lemmons y DeMane Davis.

La serie, inspirada en el libro On Her Own Ground de la tataranieta de Walker, A’Lelia Bundles, nos cuenta cómo Madam C.J. Walker hizo su fortuna por ella misma, con su empresa que fue pionera en el cuidado capilar pensado en las afroamericanas.

Ver en Netflix

feel_good-2.jpg la-tercera

Feel good | Netflix

Esta una de las grandes comedias dramáticas que han salido en de Inglaterra en los últimos años.

Estrenada en Netflix el 19 de marzo, su suma así a otras recomendables producciones británicas de este género, como After Life, del comediante Ricky Gervais, o Fleabag, de la actriz inglesa Phoebe Waller-Bridge y que arrasó el año pasado en los premios Emmy y Globos de Oro.

Realizada por la comedianta canadiense Mae Martin, en esta historia ella se interpreta a sí misma, una standupera que vive en Inglaterra.

Un día, en un show conoce a George (Charlotte Ritchie ), de quien queda flechada. Luego de eso, inician una relación y se van a vivir juntas. Aunque la convivencia no será miel sobre hojuelas.

Ver en Netflix

Un-juego-de-caballeros-1.jpg la-tercera

Un juego de caballeros | Netflix

Esta miniserie es la más reciente apuesta de Julian Fellowes, el creador de la serie Downtown Abbey.

Ahora lleva a Netflix la historia de los orígenes del fútbol moderno, trasladando a los espectadores a la Inglaterra de fines del siglo XIX y a una narración que tiene como eje a dos personajes protagónicos.

Con una mezcla de deporte, historia y drama, Un juego de caballeros ofrece al espectador una envolvente narración, donde además son vitales las actuaciones de su elenco -en especial las de Holcroft y Guthrie- y su acabada puesta en escena de época.

Ver en Netflix

Elephant_In_the_Room_PH_EirikEvjen.jpg la-tercera

Viaje Sangriento | Netflix

Esta es una antología de terror hecha en Noruega, compuesta por seis historias independientes, que tienen como su ingrediente esencial el horror. Pero este último puede variar desde el terror netamente psicológico hasta el espanto más sangriento.

Media docena de episodios que fueron creados por Kjetil Indregard y Atle Knudsen, y que además poseen otro componente en común: el oscuro humor escandinavo, en diferentes cantidades y tipos.

Un recorrido que en Viaje Sangriento tiene como escenario central un viejo autobús, que lleva a bordo a los protagonistas de sus diferentes historias. Y cuyos primeros pasajeros en descender son los integrantes de una familia que enfrenta una mudanza.

Ver en Netflix

asesinatos-valhalla-1.jpg la-tercera

Los asesinatos del Valhalla | Netflix

Son contadas con los dedos de la mano las producciones en Netflix que llegan desde Islandia y Los asesinatos del Valhallavienen a aumentar la lista.

Con el frío característico de este país, llega esta serie policial que trata sobre Kata (Nína Dögg Filippusdóttir), una detective que, pese a sus 10 años trabajando, se ve enfrentada constantemente a una carrera poco exitosa.

A ella le encargan liderar la investigación de dos asesinatos que han ocurrido en menos de 24 horas.

Aunque ambos crímenes no están conectados aparentemente, tienen un mismo patrón: el asesino les hace heridas en los ojos ¿Qué hay detrás de esto esto? ¿Signfica algo?

Ver en Netflix

Top 10 Netflix la-tercera

Esta mierda me supera | Netflix

Basada en una novela gráfica del mismo nombre, esta genial producción de siete episodios, que no superan los 20 minutos, tiene como productores a los mismos de Stranger Things, Dan Cohen y Shawn Levy; y como creadores a unoThe End of the F***ing World Jonathan Entwistle, y a Christy Hall.

La historia cuenta acerca de Sydney (Sophia Lillis), una joven introvertida que entre los cambios de casa y los problemas económicos de su familia, se siente aburrida y sus emociones están apunto de explotar.

Como si fuera poco, el suicidio de su padre la ha dejado en una aparente depresión que la mantiene en contacto sólo con su mejor amiga Dina (Sofia Bryant), una divertida y popular chica.

Cuando parece que nada puede ser peor, Sydney nota que tiene unos aparentes poderes que no puede controlar y que tampoco quiere. Una situación que la desestabiliza emocionalmente, aún más de lo que ya se sentía, que además deberá de lidiar con todo lo que se debe de pasar en plena adolescencia.

Ver en Netflix

La-Tierra-de-noche-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Cuando cae el sol el reino animal es muy diferente. Algunas especies salen a cazar, otras se refugian de las amenazas y varias prefieren a aparearse bajo las estrellas.

Este título es un registro de lo que pasa en la naturaleza cuando la noche cae sobre nuestro planeta.

Y olvídate de esos programas de naturaleza con pésima luz donde apenas se divisa a un león moverse y uno que otro primate medio borroso. Esto serie documental es otra cosa.

Se trata de una producción de lujo, en la que se utilizaron para los registros cámaras con tecnología que, por primera vez, se usan para este fin, como unas ultra sensibles a la la luz de la luna y otras infrarrojas.

Y ojo que veras imágenes de Alaska hasta la Isla de Borneo, pasando por las costas de Noruega, el desierto de Perú y la sabana africana, entre muchos más, son lugares que registraron osados camarógrafos junto a profesionales científicos.

Ver en Netflix

Gentefied-Netflix.jpg la-tercera

Foto: Gentefied | Netflix

¿Cuáles son los problemas que tienen los mexicanos que viven en EE.UU.? Eso es lo que muestra la serie de drama y comedia Gentefied, una que acaba de estrenar Netflix.

En sus 10 capítulos conocerás la historia de una familia del país azteca que tiene que lidiar con los cambios sociales y económicos que permitieron la gentrificación de un barrio latino, en Los Ángeles.

Es ahí donde tienen, también, su local de tacos tradicionales, que deberán cambiar e innovar para sobrevivir a este cambio de contexto.

Una serie cargada al humor negro, que además muestra la discriminación a la minorías, pero siempre con una luz de esperanza, que le pondrá freno a la desazón que te pueda generar.

Mírala en Netflix

Puerta-7-Netflix.jpg la-tercera

Puerta 7 | Netflix

Argentina sigue sorprendiendo con sus contenidos en Netflix. Ahora estrenó una serie de ocho capítulos en que muestra la realidad del fútbol y la hinchada en ese país. ¿Su nombre? Puerta Siete.

Creada por Martín Zimmerman, en esta producción con mucha violencia, acción y dinero de por medio, verás cuando “Lomito” (Carlos Belloso), líder de la barra de Ferroviario, es brutalmente atacado durante un importante partido.

Este ataque no quedaré impune. Para dar con los responsables detrás de las estocadas que recibió, uno de sus pupilos, Fabián (Esteban Lamothe), buscará el cabecilla del plan que casi le quitó la vida a su líder. Una verdadera guerra está por comenzar, de la cual no se salvarán ni inocentes ni culpables.

Mírala en Netflix

LOCKE_105_Unit_00323R2C3-1.jpg la-tercera

Foto: Lock and Key

Basado en el cómic del mismo nombre ilustrado por el chileno Gabriel Rodríguez y escrito por Joe Hill, el hijo del novelista Stephen King, esta serie era una de las más esperadas del año.

Cuenta la historia de los hermanos Locke, tres jóvenes que, luego de la muerte de su padre, deben mudarse a la mansión Keyhouse.

Ahí, encuentran unas misteriosas llaves que les otorgan diferentes poderes. Pero hay un demonio que desea quitárselas.

Y si bien la magia y fantasía de la serie son fenomenales, hay un aspecto que es la médula de todo: el drama familiar, los problemas adolescentes y los traumas de la muerte del padre de la familia Locke, la que la hace un simil a la gran serie de Netflix Stranger Things.

Ver en Netflix

Ragnarok-1.jpg la-tercera

Ragnarok | Netflix

Parece que tal es la destrucción del hombre sobre la faz de la tierra, que antiguos dioses y héroes nórdicos están despertando para poner orden a este caos.

Reencarnados en personajes humanos, la lucha entre el bien y el mal será la tónica de esta serie de tan solo seis capítulos.

Odda será el escenario de esta batalla épica camuflada en problemas modernos. Con imponentes montañas, mágicos fiordos y una belleza incomparable, este tranquilo pueblo está siendo amenazado por las fábricas de la poderosa familia Jutul.

Aunque la serie parezca un drama juvenil, con algunos tintes de la saga Crepúsculo, en algunas ocasiones es bastante entretenida para un público más amplio.

Una interesante mix entre historia policial, el poder de las grandes industrias, el amenazante cambio climático y mitología nórdica.

Ver en Netflix

RiseofEmpires_Ottoman.jpg la-tercera

El Ascenso de un Imperio: Otomano | Netflix

Una de las series Netflix 2020 que se suma al catálogo es esta, que fascinará a quienes les gusta la Historia.

El hecho que se recuerda en estos seis episodios la gran proeza de Meheded, sultán otomano que se atrevió a derribar junto a sus hombres las murallas de Constantinopla, poderoso bastión del Imperio Romano de Oriente.

Una historia que se cuenta de manera entretenida, mezclando drama y documental, y con la sal y pimienta de las grandes producciones turcas.

De hecho, tiene traiciones y romances, además de la opinión de expertos en el Imperio Otomano.

Ver aquí

nisman-OK.jpg la-tercera

Nisman | Netflix

Como la mejor de las películas de suspenso, esta es una serie documental que te mantiene en vilo durante sus seis episodios, con una trama en que se mezcla la política, la justicia, el espionaje y el mundo del crimen.

A través de testimonios, imágenes de archivo, documentos y elementos de apoyo (como una línea del tiempo y algunas recreaciones), la producción pretende dilucidar qué pasó con el fiscal Alberto Nisman, quien, tras años de investigar el atentado a la AMIA en Buenos Aires, aparece muerto en su departamento, ad portas, además, de dar a conocer los resultados de su investigación.

Los nombres de Cristina Fernández (ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina), de agentes de inteligencia, de políticos de toda laya, de jueces, fiscales y de víctimas del atentado se entremezclan en esta apasionante historia real.

Ver aquí

Mesías-Netflix.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Una mezcla de política, religión y apocalipsis en una adictiva producción dramática.Ese es el resumen de esta producción que llegó a conquistar a miles de fans y la primera de las series Netflix 2020 en generar polémica.

La historia se centra en Al-Masih (Mehdi Dehbi), un profeta que anuncia el juicio final, que hace milagros y que entrega potentes mensajes sobre el verdadero Dios. Un líder carismático que atrae la atención mundial y el cariño de millones, desatando en otros la desconfianza, sobre todo en servicios de inteligencia como el de Israel y la CIA.

Si bien no se trata de una producción perfecta, la trama inevitablemente te atrapa y pronto quieres saber quién es en realidad este enigmático señor, tan amado y odiado.

Ver aquí