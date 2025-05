Las series y películas de Netflix que triunfaron en los Globos de Oro 2019

La noche del domingo 6 de enero se realizó la ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2019.

Entre los ganadores en las categorías de cine y televisión hubo varias sorpresas, y Netflix, por primera vez, consiguió varios premios importantes. Acá te contamos cuáles.

El método Kominsky

Michel Douglas Chuck Lorre El Método Kominsky series Netflix 2018 la-tercera

Michael Douglas como Sandy Kominsky en El método Kominsky | Netflix

Una de las categorías que más difícil lucía en el papel para estos Globos de Oro era la de Mejor Serie de Comedia para Televisión.

En la competencia figuraban títulos como Barry de HBO, The Marvelous Mrs. Maiselde Amazon Prime (que ganó el Emmy a Mejor Comedia en 2018) y Kidding, la nueva y aplaudida comedia protagonizada por Jim Carrey.

Entre ellas, la apuesta de Netflix se presentaba como la menos conocida. Sobre todo porque en su estreno en noviembre, el gigante del streaming no hizo una gran campaña para promocionarla como ha hecho con otros títulos —léase Stranger Things, o Narcos: México, ese mismo mes.

Pero, a pesar de ello, El método Kominsky, la nueva comedia escrita y producida por Chuck Lorre(The Big Bang Theory,Mom), logró consagrarse como la primera serie original de Netflix en ganar un Globo de Oro en una gran categoría como Mejor Comedia de Televisión.

Eso, además de ser la única serie de televisión en recibir dos galardones en esta ceremonia.

El segundo trofeo fue para su protagonista, Michael Douglas, que recibió el premio a Mejor Actor de una Serie de Comedia por encarnar a Sandy Kominsky, un connotado actor de Hollywood que sobrevive a la tercera edad dando clases de actuación en su academia de teatro.

¿Premios merecidos? ¡Totalmente!

Con altas dosis de drama, la serie se sumerge en la vida cotidiana y todos los problemas que conlleva la tercera edad.

Sus protagonistas, Sandy y Norman (Alan Arkin, que estaba nominado como Mejor Actor de Reparto en una Serie) son simplemente entrañables y, al final de todo, logran traspasar al espectador la capacidad de aceptarse y reírse de sí mismo.

Mira El método Kominsky acá.

Roma

roma-cuarón-900x600.jpg la-tercera

Roma | Netflix

La segunda gran ganadora de Netflix fue Roma, la aplaudida película dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, que comienza a pavimentar su camino para conseguir el Oscar.

Aunque, por estar grabada en idioma español no calificó para ser nominada a Mejor Película en los Globos de Oro, la cinta que ya había obtenido el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, se hizo con los trofeos a Mejor Película Extranjera y a Mejor Director.

Sin duda un fenómeno que refuerza el cambio de lógica impuesto por las producciones de altísimo nivel a cargo de Netflix y Amazon, que comienzan a competir a la par con los grandes estudios cinematográficos en este tipo de ceremonias.

Si aún no la has visto, este puede ser un buen momento para ponerte al día y disfrutar con Roma. En esta nota te contamos por qué es un imperdible.

Mira Roma acá.

Guardaespaldas

Guardaespaldas-1.jpg la-tercera

Richard Madden en Guardaespaldas | Netflix

Aunque no consiguió el Globo de Oro a Mejor Serie de Drama (que fue para The Americans, luego de varios años de nominaciones infructíferas), Richard Madden —que saltó a la fama tras dar vida a Robb Stark en la serie Game of Thrones— fue reconocido como Mejor Actor de una Serie de Drama por su rol protagónico en la imparable Guardaespaldas.

Y a pesar de que la competencia era dura —se enfrentaba a Stephan James por Homecoming y a Billy Porter por Pose—, el trofeo de Madden fue completamente justificado.

En la producción, el actor escocés da vida a David Budd, un ex soldado que luego de volver de la guerra le asignan la misión de ser el guardaespaldas personal de la Ministra del Interior de Inglaterra. Ahí, poco a poco, comienza a sumergirse en un complejo y oscuro entramado en que la corrupción une a políticos, empresarios y policías por igual.

En los seis capítulos que dura la serie, Madden se muestra sólido en la interpretación y demuestra que es mucho más que una cara (y cuerpo) bonita. Acá se muestra como un hombre duro, con espíritu de héroe, pero que esconde un lado tierno y profundo cuando se trata de sus hijos.

Si no la viste aún, en esta nota te contamos por qué se convirtió en una de las mejores series originales de Netflix en 2018.

Mira Guardaespaldas acá.