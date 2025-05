Los 15 estrenos imperdibles de junio en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y HBO Max

Un nuevo mes se hace presente, como también la llegada de producciones que invitan a conocer historias diferentes o reencontrarse con viejos conocidos del streaming.

Entre las cuales se cuentan películas y muchas series, junto a los renovados ciclos de famosos espacios que se han convertido en estandartes de las diferentes plataformas.

Un último apartado donde destacan tres estrenos de Netflix: la tercera temporada de The Witcher -la última con Henry Cavill-, la última entrega de la comedia juvenil Yo nunca, y el esperado sexto ciclo de Black mirror.

Sin olvidar la segunda temporada de And just like that en HBO Max o novedades seriadas como Invasión secreta de Disney+ y The crowded room en Apple TV+.

Cuyas fechas de estreno y detalles sobre sus tramas y elencos son parte de la selección de estrenos junio 2023 que ofrecemos a continuación.

Deadloch

2 de junio | Prime Video

Deadloch.jpg la-tercera

Deadloch | Prime Video

Las comediantes australianas Kate McCartney y Kate McLennan son las creadoras de la comedia policíaca que, con sus ocho capítulos de inusuales situaciones, abre los estrenos de junio en Prime Video.

Un espacio que tiene como escenario Deadloch, en la isla de Tasmania, una aldea costera que era muy tranquila hasta que aparece el cadáver de un hombre en la playa, con rastros de haber sido asesinado.

Un caso que deberá ser investigado por dos mujeres: la sargento Dulcie Collins (Kate Box) y la investigadora Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), que llega desde Darwin junto con la joven Abby (Nina Oyama).

Así, mientras Deadloch se prepara para celebrar el Winter Festival, la cita anual de arte, gastronomía y cultura local, el trío debe dejar a un lado sus diferencias y colaborar para encontrar al asesino.

The idol

4 de junio | HBO Max

The-idol.jpg la-tercera

The idol | HBO Max

Tras el debut de sus dos primeros episodios en el festival de Cannes, la serie de HBO se convirtió en uno de los títulos más controvertidos en lo que va del año debido a su contenido bastante explícito.

Una serie de escenas con desnudos y fluidos corporales, como las describieron los medios presentes en dicha exhibición, que forman parte del espacio creado por Sam Levinson (Euphoria) y Abel Tesfaye.

Un último nombre que corresponde a la verdadera identidad del cantante y compositor The Weeknd, quien afirmó que se inspiró en su propia experiencia en el mundo de la música para dar vida a la serie.

La cual muestra la historia de Jocelyn (Lily-Rose Depp), una estrella del pop que luego de sufrir una crisis nerviosa, decide retomar su carrera con la ayuda de un sórdido empresario de clubes nocturnos.

Avatar: el camino del agua

7 de junio | Disney+

Avatar.jpg la-tercera

Avatar: el camino del agua | Disney+

Después de su estreno en diciembre pasado, Avatar: el camino del aguase convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos, recaudando a nivel global más de US$ 2.320 millones.

Un éxito en recibimiento del público como también por parte de la crítica, que llevó a la realización de James Cameron a ser nominada a diferentes premios, entre ellos al de Mejor Película en los Oscar.

Por lo que su llegada a la plataforma de Disney+ es la oportunidad para que quienes no la vieron en salas conozcan su historia, efectos especiales y magníficos paisajes, o simplemente volver a disfrutarla.

Y apreciar cómo ahora Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) luchan por salvar a sus hijos del peligro que representan los humanos que tratan de recolonizar Pandora junto a los “recombinantes”.

Yo nunca 4

8 de junio | Netflix

Yo-nunca.jpg Courtesy Of Netflix

Yo nunca | Netflix

Parece que fue ayer que Devi (Maitreyi Ramakrishnan) llegó a Netflix con sus vivencias tras el trauma de la muerte de su padre, cuando retomó su vida escolar, enfrentando diferentes situaciones en casa y la secundaria.

Sin embargo, ya han pasado tres años y la misma cantidad de temporadas del espacio creado por Mindy Kaling, y la serie se despide con un cuarto ciclo donde Devi enfrenta su último año en Sherman Oaks.

Etapa en que la jovencita de ascendencia india otra vez se ve enfrentada a situaciones algo complicadas, donde siempre contará con el apoyo de sus amigas Fabiola (Lee Rodriguez) y Eleanor (Ramona Young).

Como en el plano amoroso, cuando Paxton (Darren Barnet) ya salió de la escuela y las cosas con Ben (Jaren Lewison) siguen indefinidas, y aparece un nuevo compañero: Ethan (Michael Cimino).

Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia

9 de junio | Star+

Flamin’-Hot.jpeg la-tercera

Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia | Star+

Hasta hoy el nombre de Eva Longoria se asocia casi inmediatamente con Desperate housewives, la serie del canal ABC que protagonizó durante ocho años en el rol de Gabrielle Solis.

Sin embargo, a lo largo de su carrera la actriz también se ha desarrollado como productora y directora de otros espacios de TV, para ahora debutar como realizadora de la película Flamin’ Hot.

La cinta que, con el subtítulo de El sabor que cambió la historia, muestra la historia de Richard Montañez (Jesse Garcia), el conserje de la empresa Frito-Lay que revolucionó la industria de los snacks.

Lo que consiguió canalizando sus raíces hispanas para convertir los Cheetos Flamin’ Hot en un fenómeno de la cultura popular. El largometraje es coprotagonizado por Dennis Haysbert y Tony Shalhoub.

The crowded room

9 de junio | Apple TV+

The-Crowded-Room.jpg la-tercera

The crowded room | Apple TV+

La novela de no ficción The minds of Billy Milligan, de Daniel Keyes, es la inspiración para la serie creada por el guionista, realizador y productor Akiva Goldsman, que trae de vuelta a Tom Holland a Apple TV+.

El actor británico, famoso por su encarnación de Spider-Man, que ya había protagonizado la película original de la plataforma Cherry y ahora retorna al servicio en el thriller de 10 intensos capítulos.

Donde encarna el papel de Danny Sullivan, un joven que a fines de los años 70 es arrestado tras su participación en un tiroteo ocurrido en el Rockefeller Center, de la ciudad de Nueva York.

Cuyo pasado, y participación en el incidente, se va reconstruyendo por medio de las entrevistas que sostiene con la investigadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried), que finalizarán con una gran revelación.

Todo o nada: la serie

14 de junio | Star+

Todo-o-nada-la-serie.jpg Ben Blackall

Todo o nada: la serie | Star+

Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que la comedia británica The Full Monty, o Todo o nada en español, se convirtió en un éxito de crítica y público, recaudando más de US$ 258 millones.

Lo que consiguió gracias a su trama centrada en un grupo de hombres desempleados, que deciden realizar un espectáculo de striptease masculino para reunir dinero, a pesar de sus reparos iniciales.

Los mismos personajes que retornan a la pantalla, esta vez a través del streaming, en la serie creada por Simon Beaufoy -guionista de la cinta original-, que se ambienta en la misma ciudad de Sheffield.

Pero 25 años después, para revelar qué le sucedió a Gaz (Robert Carlyle), Dave (Mark Addy), Gerald (Tom Wilkinson) o Horse (Paul Barber), después de dejar su trabajo como strippers.

Black mirror 6

15 de junio | Netflix

Black-Mirror-3.jpg Nick Wall/Netflix

Black mirror | Netflix

Una de las series más singulares de Netflix está de vuelta con una sexta temporada calificada por su creador, Charlie Brooker, como "la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta ahora".

Un ciclo conformado por cinco episodios que presentan relatos que, en palabras del mismo Brooker, son totalmente del estilo de Black mirror, pero con "cambios locos y más variedad" que nunca.

Como Joan is awful, donde una mujer muy normal (Salma Hayek) descubre que existe una adaptación televisiva de su vida, y Mazey day, con una aproblemada artista (Zazie Beetz) perseguida por paparazzi.

A los que se suman las historias de los capítulos Loch Henry, Beyond the sea y Demon 79, que cuentan en su elenco con figuras como Michael Cera, Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara y Anjana Vasan.

Misión de rescate 2

16 de junio | Netflix

Misión-de-rescate.jpg Jasin Boland/Netflix

Misión de rescate 2 | Netflix

Después de que la primera cinta mostrara la peligrosa aventura vivida por Tyler Rake (Chris Hemsworth) para rescatar al hijo de un narcotraficante indio, el mercenario retorna en una secuela igual de violenta.

La que nuevamente toma como inspiración la novela gráfica Ciudad, de Ande Parks, y cuenta con la producción de Joe y Anthony Russo, los hermanos conocidos por dirigir cintas como Avengers: Endgame.

Y, bajo la dirección de Sam Hargrave, retoma la historia del australiano Rake un tiempo después de lo visto en el final de la película original, cuando logró sobrevivir a la caída a un río tras ser malherido.

Momento en que el verdadero héroe de acción debe encarar otra complicada misión: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gángster de Georgia. También actúan Golshifteh Farahani y Olga Kurylenko.

Invasión secreta

21 de junio | Disney+

Invasión-secreta-3.jpg la-tercera

Invasión secreta | Disney+

Una nueva serie inspirada en los cómics Marvel llega a Disney+, protagonizada por viejos conocidos de su mundo de aventura y fantasía: Nick Fury (Samuel L. Jackson) y María Hill (Cobie Smulders).

Los que se unen al Skrull Talos (Ben Mendelsohn) y el ex agente de la CIA, Everett Ross (Martin Freeman), en seis episodios, creados por Kyle Bradstreet y marcados por el suspenso y el espionaje.

Los que se ambientan en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU) actual, cuando Fury descubre que una facción de Skrulls que cambian de forma está preparando una invasión clandestina a la Tierra.

Ante lo que el antiguo director de S.H.I.E.L.D. se une a sus amigos y aliados Ross, Hill y Talos, para salvar a la humanidad. El elenco incluye a Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke y Olivia Colman.

And just like that

22 de junio | HBO Max

And-just-like-that-3.jpg la-tercera

And just like that | HBO Max

A dos décadas de despedirse de Sex and the city, en diciembre de 2021 Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) volvieron a la pantalla en la serie And just like that.

El espacio de HBO Max centrado en las amigas de Nueva York, pero varios años después, cuando debieron lidiar con nuevos desafíos, como la viudez, la identidad sexual de los hijos y un nuevo amor.

Para ahora retornar al streaming con una segunda temporada que mostrará que sucedió después de que Carrie comenzó con su podcast de consejos y Miranda siguió a Che (Sara Ramirez) a Los Angeles.

Donde, como lo da a entender el adelanto del ciclo, Lily (Cathy Ang), la hija de Charlotte, está lista para perder su virginidad y retorna un viejo conocido a la vida de Carrie: Aidan Shaw (John Corbett).

Barrabrava

23 de junio | Prime Video

Barrabrava-1.jpg la-tercera

Barrabrava | Prime Video

Una nueva producción latinoamericana llega a Prime Video, esta vez desde Argentina, para mostrar una historia que mezcla la pasión por el fútbol con la ambición, el conflicto, el amor y la familia.

La que Barrabrava, la serie creada por Jesús Braceras (Monzón), desarrolla a lo largo de ocho capítulos centrados en César (Gastón Pauls) y Polaco (Matías Mayer), hermanos y fanáticos del fútbol.

Una pasión que los lleva a ser piezas esenciales de la barra brava del Club Atlético Libertad del Puerto, que lidera El Tío (Gustavo Garzón), hasta que son expulsados después de una pelea interna.

Lo que deja a César y Polaco solos, sin dinero ni poder político o protección, impulsándolos a comenzar una guerra que pondrá a prueba sus lazos filiales. También actúan Liz Solari y Pablo Alarcón.

Secuestro aéreo

28 de junio | Apple TV+

Secuestro-aéreo.jpg la-tercera

Secuestro aéreo | Apple TV+

Tras su paso por Netflix en la película Luther: cae la noche, Idris Elba retorna al streaming en la plataforma de Apple TV+, con un thriller que él no solamente protagoniza, sino que también produce.

Un doble papel que realiza a lo largo de los siete episodios que componen el espacio británico de suspenso, creado por George Kay (Lupin, Criminal) y Jim Field Smith (Criminal, Truth seekers).

Una intensa serie que es narrada en tiempo real y se inicia cuando despega un avión comercial desde Dubai a Londres. Sin embargo, a poco de comenzar el vuelo, un grupo secuestra la nave.

Pero entre los pasajeros se encuentra Sam Nelson (Elba), un negociador del mundo de los negocios que tratará de salvar a todos a bordo; mientras en tierra las autoridades buscan respuestas.

The Witcher 3

29 de junio | Netflix

The-Witcher.jpeg la-tercera

The Witcher | Netflix

Desde diciembre de 2019, y a lo largo de dos temporadas, Henry Cavill protagonizó la exitosa serie de Netflix, basada en las novelas del polaco Andrzej Sapkowski, en el rol de Geralt de Rivia.

El “witcher” o brujo cazador de monstruos que es el corazón de una aventura marcada por la magia y seres extraordinarios, donde también son esenciales Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri (Freya Allan).

Sin embargo, Cavill deja el espacio por diferencias creativas con la ideóloga del mismo, Lauren Schmidt Hissrich, haciendo que el tercer ciclo en estreno sea su último como el fantástico personaje.

Una despedida en la que el hechicero deberá proteger aún más a Ciri, su “Niña de la Sorpresa”, de quienes ambicionan el poder que ella posee, mientras la guerra amenaza a El Continente.

Jack Ryan 4

30 de junio | Prime Video

JKRY_S4_UT_211214_COUJON_00098RC_3000.jpg Jonny Cournoyer

Jack Ryan | Prime Video

Tras las encarnaciones fílmicas de Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine, en 2018 John Krasinski asumió el desafío de encarnar al famoso personaje nacido en las novelas de Tom Clancy.

El agente de la CIA que el actor estadounidense interpreta para la homónima serie Jack Ryan, la que fue creada por Carlton Cuse y Graham Roland, y ahora se despide en un intenso cuarto ciclo.

El que debutará con dos episodios a fines de junio -para estrenar dos cada viernes, hasta completar los seis de la temporada-, para mostrar a Ryan en una de sus misiones más complicadas.

Cuando, como nuevo Director Adjunto de la central de inteligencia, recibe el encargo de destapar la corrupción interna y, al hacerlo, descubre una serie de sospechosas operaciones encubiertas.