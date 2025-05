Los 7 mejores capítulos de Game of Thrones (según IMDB)

Cada vez queda menos para que llegue la octava y última temporada de la serie más exitosa en la historia de HBO.

Por eso, y con el afán de prepararnos las semanas previas, te contamos cuáles son los siete mejores episodios de Game of Thrones, según IMDB.

Eso sí, antes de leerla, te advertimos que esta nota está llena de spoilers sobre lo ocurrido a lo largo de las temporadas.

Ojo que, al ser una serie tan extensa y de altísimo nivel de producción, hay varios capítulos que marcaron el desarrollo de la historia —como la muerte de Ned Stark, o la excursión más allá del Muro— que no se encuentran en la lista.

7. El Portón

Hodor, Game of Thrones | HBO

"Hold the door, hold the door!", es una de las frases que quedó marcada para siempre en la memoria de los fanáticos de Game of Thrones que vieron El Portón (en inglés: The Door), el quinto capítulo de la sexta temporada.

Un episodio potente por donde se le mire y que marca la muerte de Verano y del querido Hodor, quien sostiene la puerta de la cueva que habitaba el Cuervo de Tres Ojos cuando es atacada por los Caminantes Blancos, para que Bran logre escapar.

Un hecho no menor, ya que es minutos antes cuando Bran se entera del origen de los Caminantes Blancos.

En IMDB tiene una calificación de 9,7/10 en base a 51.956 votos.

6. Aguasnegras

Bronn, Game of Thrones | HBO

Una de las primeras grandes batallas de Game of Thrones ocurre en el noveno episodio de la segunda temporada, cuando los Lannister —con Tyrion a la cabeza— se refugian en Desembarco del Rey para protegerse del asedio de Stannis Baratheon, quien pretende tomar la capital y hacerse con el Trono de Hierro.

Acá hay varios momento memorables, como cuando una aterrorizada Cersei se encierra junto a sus hijos, llegando a planear incluso su suicidio en caso de que los hombres de Baratheon lleguen hasta ella. Otro momento para recordar ocurre cuando un soldado de la Guardia Real, por orden de Cersei, golpea y le parte en dos la cara a Tyrion, que dirigía la defensa de la ciudad.

Además de todo eso, es una de las primeras veces en que podemos ver el fuego valyrio en acción, cuando este explota y destruye gran parte de la flota de Stannis.

En IMDB tiene una calificación de 9,7/10 en base a 30.500 votos.

5. Botín de Guerra

Jamie Lannister y Bronn, Game of Thrones | HBO

La séptima y penúltima temporada de Game of Thrones es una de las favoritas de los fanáticos porque —por fin— comienza a desenredar la madeja de historias que forman la historia, y a aclarar algunos de los puntos más importantes sobre lo que podría ocurrir en el cierre de la serie.

En este, el cuarto episodio de la séptima temporada, Arya logra regresar a Invernalia; mientras en Rocadragón Daenerys conversa con Jon Snow para decidir los pasos a seguir de su conquista a Poniente.

A raíz de lo anterior, ocurren dos escenas difíciles de olvidar: el duelo de práctica entre Arya y Lady Brienne, y el juramento de Jon Snow aceptando a Daenerys como legítima reina de los Siete Reinos.

El capítulo termina con la espectacular avanzada del ejercito y los dragones de Daenerys sobre las tropas de los Lannister, que son comandadas por Jamie.

En IMDB tiene una calificación de 9,8/10 en base a 64.390 votos.

4. Casa Austera

El Rey de la Noche, Game of Thrones | HBO

El octavo capítulo de la quinta temporada es uno que tiene emociones por montones. No por nada —y al igual que los siguientes tres episodios en la lista— está calificado con un 9.9/10 en IMDB.

En Braavos, avanzada en su entrenamiento, Arya recibe su primer objetivo como asesina para el Dios Sin Rostro; en Desembarco del Rey, Cersei es encarcelada por el Septón Supremo para que pague por sus pecados; y en Invernalia, Theon le revela a Sansa que en realidad nunca asesinó a sus hermanos pequeños, si no que quemó y colgó a los hijos de un campesino de las afueras de la ciudad del norte.

Todo esto ocurre mientras Jon Snow y la Guardia de la Noche viajan hasta más allá del Muro para salvar de la amenaza de los caminantes blancos a los últimos refugiados del "ejército" salvaje. Ahí las cosas salen peor de lo esperado cuando Jon y compañía son atacados por el ejercito de los muertos comandado por el Rey de la Noche en persona.

En IMDB tiene una calificación de 9,9/10 en base a 71.692 votos.

3. Vientos de Invierno

Cersei Lannister, Game of Thrones | HBO

El décimo capítulo de la sexta temporada es, sin duda, uno de los cierres de ciclo más épico de toda la serie. Eso porque fija las líneas de todo lo que ocurrirá en la séptima temporada.

Todo comienza con el juicio de Loras Tyrell en el Septo de Baelor ante los dioses. Ahí se encuentra Margaery, su padre, y gran parte de la clase acomodada que vive en Desembarco del Rey. También debería haber acudido Cersei, pero la reina regente había preparado una gran sorpresa... bajo la ciudad llenó de recipientes de fuego valyrio que hace estallar para evadir su juicio y eliminar a todos sus "enemigos". Su venganza también incluye a la septa que antes la había torturado, a quien deja en manos de La Montaña para que se haga cargo de ella.

Acto seguido, luego de saber que Margaery muere rodeada del fuego valyrio, el joven rey Tommen se suicida saltando de una alta torre.

Por otro lado Sam y Gilly llegan a la Ciudadela, donde el hombre de la Guardia de la Noche pretende instruirse como Maestre. Mientras tanto, en el norte, Ser Davos confronta a Lady Melissandre luego de enterarse que quemó viva a la hija de Stannis a modo de sacrificio, antes de su triste asedio a Invernalia.

Una de las secuencias más importantes del capítulo ocurre cuando Bran, convertido en el Cuervo de Tres Ojos, viaja al pasado y descubre un gran secreto: Jon Snow no es hijo de Ned Stark, sino de su tía Lyanna y de Rhaegar Targaryen

Todo termina con una escena en que Daenerys navega junto a todo su ejército para, por fin, conquistar Poniente.

En IMDB tiene una calificación de 9,9/10 en base a 109.621 votos.

2. Las Lluvias de Castamere

Robb Stark, Game of Thrones | HBO

Cuando todo parecía ir de maravilla para Robb Stark y su ejercito norteño mientras avanzaba hacia Desembarco del Rey, ocurre uno de los asesinatos más crueles y sangrientos de Game of Thrones.

Conocido como "la boda roja", el noveno episodio de la tercera temporada marca la historia con la muerte de varios personajes que parecían protagónicos hasta ese momento: Catelyn Stark, Robb Stark y Talisa (que llevaba en su viente al heredero de Robb).

Todo a manos de Ser Walder Frey, que luego de un pacto con Tywin Lannister, rompe las leyes divinas de la hospitalidad y asesina a sus invitados durante la celebración del matrimonio de su hija Roslin con Edmure Tully.

Por otro lado, en este episodio Bran se separa de su hermano Rickon, y Daenerys comienza a planear su invasión a Yunkai.

En IMDB tiene una calificación de 9,9/10 en base a 68.904 votos.

1. Batalla de Bastardos

Jon Snow, Game of Thrones | HBO

Con una duración de una hora exacta, el noveno episodio de la sexta temporada, más conocido como la "Batalla de Bastardos", es el que tiene la mejor evaluación en IMDB.

Y es que este capítulo que enfrenta los ejércitos de Jon Snow con el de Ramsay Bolton por el dominio de Invernalia es uno de los más espectaculares de toda la serie hasta ahora. Basta con decir que las escenas de acción tomaron 25 días para ser filmadas, en las que participaron más de 500 extras y 70 caballos.

Lo mejor es que, además de contar con este electrizante enfrentamiento en el norte de Poniente, Daenerys por su parte retorna en lomos de Drogón para terminar con el ejercito de los amos esclavistas de Yunkai, Astapor, y Volantis.

En IMDB tiene una calificación de 9,9/10 en base a 159.419 votos.

Si ya los vistes todos ¿Cuál es tu favorito? ¡Cuéntanos en los comentarios!