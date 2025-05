Los conciertos y festivales que no te puedes perder el segundo semestre de 2023

The Cure 1 ok ok

La temporada de conciertos Chile 2023 partió con todo y está recargada tras un par de años de eventos suspendidos por la pandemia.

Este año, hay una abultada cartelera de conciertos y festivales, con importantes artistas nacionales hasta reconocidas bandas internacionales.

A continuación te dejamos la lista completa de conciertos Chile 2023 que no te puedes perder.

28 y 29 de octubre, Parque Bicentenario

Festival-REC-Conce-Antonio-Garrido-ok.jpg la-tercera

Foto: Festival REC

El festival que se realiza cada año en Concepción y que es la cita musical gratuita más grande del país, además del más importantes de la zona sur, ya tiene fecha para este año.

Así, ya te puedes organizar para ir a Concepción y ser parte de REC 2023, que se realizará el sábado 28 y domingo 29 de octubre, en el Parque Bicentenario.

Ahí te esperará todo un fin de semana cargado de música al aire libre y en un ambiente familiar.

Y al igual que los años anteriores, la entrada al evento será gratuita.

Una vez más, el festival volverá a reunir a una larga lista de bandas y solistas chilenos y a destacados nombres que llegan desde el extranjero.

Partiendo por Café Tacvuba y siguiendo con Juanes, Candeblox y Christina y Los Subterráneos.

Mientras que entre los chilenos destacan los nombres de Francisca Valenzuela, Pánica, Camila Moreno, Alain Johannes Trío, Nicole y Pedropiedra.

Dënver

18 de noviembre, Teatro Coliseo

Denver-Diego-Maldonado-ok.jpg la-tercera

Foto: Diego Maldonado

Muchos todavía se emocionan apenas empiezan a sonar los sublimes arreglos de cuerda de Las fuerzas, la canción que abre Fuera de campo, el tercer disco de Dënver, que se publicó en 2013.

Un aplaudido álbum que ahora cumple 10 años y que cuya celebración llega con una sopresa: el regreso del dúo chileno integrado por Mariana Montenegro y Milton Mahan, después de una pausa de varios años.

Retorno que tendrá como principal hito el concierto con que la banda festejará el aniversario de Fuera de campo y que se realizará el 18 de noviembre en el Teatro Coliseo.

Se trata una cita imperdible para los fans del pop chileno y cuyas entradas se venden a través de Puntoticket.

19 y 21 de noviembre, Movistar Arena

Red-Hot-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Sus fanáticos locales esperaban el anuncio y su deseo se hizo realidad, con la confirmación de los conciertos de Red Hot Chili Peppers en Chile.

Sí, porque la popular banda californiana regresa al país nada menos que con dos shows en Movistar Arena, los que se realizarán el 19 y 21 de noviembre de este año.

Todo gracias a la gira mundial que partió en junio del año pasado y con la que ya pasaron por Europa, Estados Unidos y Australia, y andan promocionando sus dos últimos discos.

Se trata de Unlimited love y Return of the dream canteen, ambos publicados el año pasado y producidos por su colaborador habitual, el productor Rick Rubin.

Los que ahora podrás escuchar en vivo en las dos presentaciones de Red Hot Chili Peppers, en su sexto paso por el país.

Los tickets está disponibles en Puntoticket.

24 y 25 de noviembre, Parque Ciudad Empresarial

Pulp-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Entre los festivales programados para esta temporada uno de los imperdibles es Fauna Primavera.

No sólo porque es una de las citas imperdibles de la música alternativa, sino también porque este año se viene recargado.

Eso, luego de que su productora original, Fauna, se aliara con Lotus, los organizadores de Lollapalooza Chile, para esta nueva versión, la que celebra sus 10 años.

Y la primera demostración de esta alianza es el anuncio de sus cabezas de cartel, que ya se confirmaron: Blur y Pulp.

Dos bandas emblemáticas del pop británico y que serán las encargadas de encabezar Fauna Primavera, que se desarrollará en Parque Ciudad Empresarial el fin de semana del 24 y 25 de noviembre.

La venta de entradas ya partió a través de Livetickets.

25 y 26 de noviembre, Estadio Monumental

Roger-Waters-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

El músico británico, cofundador de una de las bandas más influyentes de la historia, Pink Floyd, regresa a Santiago.

Retorno que se producirá cinco años después de su última presentación en el país, cuando en noviembre de 2018 repletó el Estadio Nacional con su gira Us + Them.

Este vez el músico se presentará en el Estadio Monumental el sábado 25 y domingo 26 de noviembre como parte del tour Sudamericano de This is not a drill, que por ahora incluye presentaciones en Argentina, Uruguay y Chile.

El que el mismo Waters asegura será su “primera gira de despedida”.

Entradas en venta en Ticketmaster.

28 de noviembre, Teatro Caupolicán

Beck-1-ok-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

A la larga lista de conciertos programados para fin de año en el país se suma ahora otro imperdible: el show de Beck.

Un anuncio que se veía venir tras la confirmación del regreso a Sudamérica del reconocido músico de Los Angeles, California.

Y es que este año el autor de Devils haircut regresa al continente para ser parte de las nuevas ediciones del festival Primavera Sound en Buenos Aires y Sao Paulo,

Entre medio de ambas agregó una nueva presentación en Sudamérica, un concierto en solitario, el 28 de noviembre en el Teatro Caupolicán, algo muy esperado por sus seguidores.

Eso, porque el artista ya se presentó en Chile en dos ocasiones, pero siempre como telonero de otras bandas.

Puedes comprar las entradas en Puntoticket.

Carly Rae Jepsen

29 de noviembre, Teatro Coliseo

Carly-Rae-Jepsen-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

De las y los artistas que debutan este año en Chile, Carly Rae Jepsen es una de las más destacadas.

La canadiense se hizo conocida por un mega éxito, Calleme maybe, pero muy pronto demostró que no estaba para ser una one hit wonder.

Y lo hizo con discos como Emotion y Dedicated, que son verdaderas joyas para los amantes el pop en mayúsculas y que la cantante mostrará en su primer concierto en Chile.

El que ofrecerá el 28 de noviembre en el Teatro Coliseo y en medio de una semana carga de música en vivo.

Las entradas se venden por Puntoticket.

29 de noviembre, Movistar Arena

Pet-Shop-Boys-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

La invasión de las leyendas del pop británico para este año continúa y ahora con Pet Shop Boys.

Sí, porque tal como se lo confirmaron a un fan chileno de manera informal, el legendario dúo integrado por Neil Tennant y Chris Lowe regresa al país.

Una visita que se esperaba, sobre todo despúes del anuncio de la banda de su retorno a Sudamérica a fines de este año, para presentarse en festivales como Primavera Sound Sao Paulo y en citas como Road to Primavera, en Lima.

Fechas a la que sumó una en Santiago, que se realizará el 29 de noviembre en Movistar Arena.

Para alegría de sus fans, se trata de un concierto en solitario y no en el marco de un festival, así es que de seguro será una cita de larga duración.

Más aun, vuelven con su gira Dreamworld y un show de grandes éxitos en vivo. Y el dúo tiene muchos, verdaderos himnos del pop electrónico.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.

The Cure

30 de noviembre, Estadio Monumental

The-Cure-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Justo después de 10 años de su histórica presentación en el Estadio Nacional, The Cure volverá a presentarse en el país.

Una noticia muy esperada por los seguidores de la banda liderada por Robert Smith, ya que sus conciertos suelen ser inolvidables.

Por eso la expectativas son altas por el show que confirmaron para el próximo 30 de noviembre en el Estadio Monumental, el que es parte de una gira por Sudamérica que también incluye paradas en Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, Asunción y Bogotá.

Show para los que el mismo Robert Smith aseguró a través de Twitter que tendrán una duración de mínimo 150 minutos y varios teloneros.

En el caso de Santiago los encargados de abrir serán The Twilight Sad y Just Mustard.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Slowdive

4 de diciembre, Teatro Coliseo

Slowdive-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Las guitarras más melancólicas volverán a sonar en Chile con el regreso de Slowdive, la legendaria banda británica liderada por Neil Halstead y Rachel Goswell.

Emblema del shoegaze y el dream pop, la banda es recordada por discos como Just for a day y Souvlaki, aunque no viven de las viejas glorias.

De hecho el grupo se mantiene vigente y están preparando nuevo disco, el que de seguro tocarán en Chile en su regreso al país, que tiene fecha para el 4 de diciembre en el Teatro Coliseo.

Si no los viste en se debut en Santiago, que fue en 2017 como parte del festival Fauna Otoño, tienes una nueva oportunidad para escuchar en vivo clásicos como 40 days, Alison y When the sun hits.

Las entradas están disponibles en Puntoticket.

Vibra Fest

10 de diciembre, Hipódromo Chile

Cris-MJ-2.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Lo más parecido a un cumbre del género urbano que habrá este año en Chile es la nueva versión de Vibra Fest.

El festival al aire libre que el próximo 10 de diciembre se realizará en el Hipódromo Chile y que reunirá a los nombres más importantes del reggaeton y el trap en Chile.

Su line-up lo encabezan Cris Mj, Pablo Chill-E, Young Cister, Polimá Westcoast, Marcianeke y AK 4:20.

Además, incluye a nombres como King Savagge, Loyaltty, Dj Pablito Pesadilla y Lucky Brown, entre otros.

Ojo, que se confirmarán varios otros artistas.

Las entradas para Vibra Fest cuestan desde $ 46.000 y se venden por Puntoticket.

Los que ya se hicieron

11 y 12 de marzo, Estadio Santa Laura

Los-Bunkers.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Sin duda que el de Los Bunkers es uno de los regresos más esperados de este año. Y es que desde que la banda penquista se separó, en 2014, sus fanáticos ansían poder verla en vivo nuevamente.

Algo que se sucederá este año, ya que los autores de Llueve sobre la ciudad vuelven con Ven aquí, una serie de esperadas presentaciones en Santiago, Concepción y Viña del Mar, más algunas fechas en México.

Aunque las entradas para los conciertos en Santiago, en el Estadio Santa Laura el 11 y 12 de marzo, están agotadas, aun quedan tickets para en Concepción (25 de marzo, Estadio Ester Roa) y Viña del Mar (26 de marzo, Quinta Vergara).

Estas entradas también se venden en Puntoticket.

17, 18 y 19 de marzo, Parque Cerrillos

Lollapaloza-69.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

El Parque Bicentenario de Cerrillos ya comienza a prepararse para la nueva versión de Lollapalooza Chile, el más grande los panoramas marzo 2023 que se realizan en Santiago.

A ese pulmón verde el evento volverá los días 17, 18 y 19 de marzo, con un line up que tiene como cabezas de cartel a Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía y Twenty One Pilots, banda que reemplaza a Blink 182.

Una parrilla que incluye también a artistas como The 1975, Jamie XX, Armin Van Buren, Kali Uchis, Modest Mouse, Tove Lo, Aurora, Tokischa, Fred Again y Cigarrettes After Sex (el cartel completo lo encuentras acá).

Todavía quedan entradas para sus diferentes jornadas y puedes ver en esta nota los precios de los pases diarios.

Romeo Santos

21 al 29 de marzo, Movistar Arena

Romeo-Santos-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Uno de los hitos de la música en vivo de este año lo protagoniza el dominicano Romeo Santos.

Y es que está rompiendo récords con Fórmula, vol. 3, la gira, el tour que este 2023 lo lleva por escenarios de Europa y Sudamérica.

Entre ellos Chile, donde la estrella de la bachata tendrá nada menos que ocho conciertos consecutivos en Movistar Arena, entre el martes 21 y el miércoles 29 de marzo.

Todo una hazaña y una buena noticia para sus fans, que podrán volver a corear en vivo éxitos bailables y románticos como Propuesta indecente, Eres mía y Solo conmigo.

Todavía quedan entradas para el 29 de marzo en Puntoticket.

31 de marzo y 1 y 2 de abril, Plaza La Paz

Womad-ok.jpg la-tercera

Foto: Womad

La Plaza La Paz, en Recoleta, nuevamente se convertirá en escenario de una colorida y diversa fiesta gracias a Womad 2023.

El festival de músicas del mundo más importante que se realiza en Chile y que es la versión local del evento que fundó en 1982 el músico Peter Gabriel.

Acá en el país ya va por su octava versión, la que se desarrollará durante tres días, entre el 31 de marzo y el 2 de abril, en su ya emblemática locación.

Ahí, se desplegará con tres jornadas de música de distintas partes del planeta y también con varias actividades, todas marcadas por la multiculturalidad.

El brasileño Chico César, la argentina Juana Molina, los indios Nachda Punjab Cultural Mirror, los coreanos groove&, el congolés Lionel Kizaba y los italianos Modena City Ramblers son parte de su line up.

Las entradas son gratis y ya las puedes descargar.

Wu-Tang Clan

1 de abril, Movistar Arena

Wu-Tang-Clan-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Para los fanáticos del hip hop, uno de los conciertos Chile 2023 imprescindibles es el de Wu-Tang Clan.

Y es que se trata de la primera vez que tocará en Sudamérica esta legendaria banda de Nueva York, uno de los nombres fundamentales del rap.

Su debut en Chile será el sábado 1 de abril, en Movistar Arena, hasta donde el Clan llegará con algunos de los mejores raperos vivos del planeta, como RZA, GZA y Method Man, por nombrar algunos de sus integrantes originales.

¿No te lo quieres perder? Las entradas están disponibles en Puntoticket.

11 de abril, Teatro Caupolicán

Zaz-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Siempre es un placer ver en vivo a Zaz, el proyecto de la cantante francesa Isabelle Geffroy​.

Y esa oportunidad se repetirá en Chile con su regreso al país gracias Organique Tour, la gira con la que anda recorriendo Europa y que llega también a Sudamérica.

En Santiago Zaz se presentará el 11 de abril en el Teatro Caupolicán, en un show donde cautivará con éxitos como Je veux, On ira, Éblouie par la nuit y Que vendrá.

Además de canciones más recientes, como su éxito Imagine.

Los tickets cuestan desde $ 34.500 y se venden por Puntoticket.

Master of Rock

30 de abril, Estadio Santa Laura

KISSTORY-AE.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Elige tu polera negra favorita para usarla en una de las citas imperdibles de este año para los rockeros clásicos.

Es Masters of Rock, el festival que el domingo 30 de abril juntará en el Estadio Santa Laura SEK a varias de las leyendas del género.

Partiendo por Kiss, que pese a que se despidieron del país con un "último"concierto el año pasado, el de su gira End of the Road, vuelven para ser parte de este festival.

Su cartel también incluye a Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row.

Las entradas se venden en Puntoticket.

9 de mayo, Movistar Arena

Alicia-Keys-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Por fin hay fecha en Chile para el regreso de Alicia Keys, la cantante y compositora que es uno de los nombres fundamentales del soul y el R&B del siglo XXI.

La responsable de Girl on fire y ganadora de 15 Grammys llega a Sudamérica con varias fechas de su Alicia + Keys World Tour.

La que parte en mayo en Río de Janeiro y continúa en Santiago el 9 de mayo, en Movistar Arena.

Una ocasión imperdible para volver a escuchar en vivo su maravillosa voz y éxitos como Fallin y No one.

Entradas en venta en Puntoticket.

Dionne Warwick

14 de mayo, Centro de Eventos Metropolitan

Dionne-Warwick-ok.jpg SingersRoom

Foto: Promocional

Justo en el Día de la Madre, el domingo de 12 mayo, se dejará oír en Santiago una de las voces más privilegiadas de la música popular.

La de Dionne Warwick, cantante famosa en todo el mundo y recordada por su interpretaciones de clásicos como I say a little prayer y Walk on by, varios de ellos escritos por Burt Bacharach, el compositor que es otra figura legendaria y que acaba de fallecer.

A Chile Warwick viene para despedirse, porque aterriza con su gira She's back: last time, tour con el que se está despidiendo de los escenarios.

¿Y dónde será su última presentación en el país? En el Centro de Eventos Metropolitan, ex Casapiedra.

Las entradas se venden en Ticketmaster.

17 de mayo, Club Subterráeno

Dry-Cleaning-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El ciclo Stgo Fusión vuelve a anotarse una acierto con el debut en Chile de Dry Cleaning, la banda británica que es un nombre imprescindible del post-punk actual.

Con un estilo directo, fresco y pulido, el grupo destaca sobre todo por su líder, Florence Shaw, cantante con una manera de interpretar que incluye pasajes recitados y es uno de sus sellos.

El que desplegó en su disco debut, New long leg y también en su segundo LP, Stumpwork, editado el año pasado por 4AD y que lo trae a Chile en su primera presentación.

¿Y dónde y cuándo será? El 17 de mayo, en el Club Subterráneo, en uno de los conciertos Chile 2023 imperdibles para los seguidores del nuevo rock.

Entradas a la venta en Puntoticket.

Kraftwerk

25 de mayo, Movistar Arena

Kraftwerk-BOETTCHER-ok.jpg PETER BOETTCHER PHOTOGRAPHY

Foto: Boettcher

Los robots vuelven a Chile. Una nueva oportunidad para reencontrarse con el grupo pionera del electro pop y uno de los más influyentes de la electrónica.

Luego de telonear a Radiohead en 2008 y de ofrecer una presentación solo en 2016 en el Teatro Caupolicán, los alemanes Kraftwerk regresan con otro concierto en solitario.

El que se realizará el 25 de mayo en Movistar Arena, en un show de una vez más soprenderá con su puesta en escena vanguardista, la que acompaña a clásicos como The model, Pocket calculator y Trans Europe Express.

En Puntoticket se venden las entradas, desde $ 31.050.

6 de julio, Movistar Arena

NCT-Dream-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La mejor noticia que podían recibir las y los fans locales del k-pop era la confirmacion del regreso deNCT Dream a Chile.

Sobre todo después del olvidable mal momento que vivieron el año pasado, cuando la noche del 12 de noviembre se realizó en el Estadio Monumental el festival Music Bank Chile, con varias bandas de pop coreano.

Sin embargo, debido a una intensa lluvia primaveral que cayó esa jornada, el evento se supendió en medio de su desarrollo y la frustración de sus asistentes.

Así, solo los grupos (G) I-dle, Stayc y The Boyz, mientras que se quedaron sin presentarse Ateez y Tomorrow X Together y NCT Dream.

Pero, para alegría del NCTzen -como se llama su fandom-, las estrellas del k-pop vienen por su revancha gracias que llega a América Latina su gira The Dream Show 2.

En Santiago se concierto será el jueves 6 de julio, en Movistar Arena y las entradas se venden en Puntoticket.

9 de julio, Movistar Arena

31-Minutos-yo-nunca-vi-television-2-ok.jpg la-tercera

Foto: 31 Minutos

¡31 Minutos está cumpliendo 20 años! Dos décadas desde el estreno del primer capítulo del noticiero más inusual de la TV chilena.

Y por supuesto que la celebración va a ser en grande y junto al público, el 9 de julio en Movistar Arena.

Ahí, presentarán el que su show más ambicioso hasta ahora, Yo nunca vi televesión, el que lleva el mismo nombre de la canción que abre el programa.

Se estrenó en 2020 y desde entonces lo han mostrado en escenarios de México y festivales como Vive Latino. También en Chile, aunque el de Movistar Arena será la primera función con venta de entradas en el país.

Además, por éxito de ventas se sumó un segundo show para el mismo día.

Las entradas ya están en venta en Puntoticket.

Chancho en Piedra

12 y 16 de julio, Movistar Arena

Chancho-en-Piedra-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Los icónicos Juanitos van a tener que permanecer guardados por un largo tiempo, porque Chancho en Piedra anunció un receso indefinido.

Después de casi 30 años de carrera, la banda chilena, emblema del funk, hace una pausa.

Pero antes se despedirá de sus fans como se debe, con varias presentaciones en vivo en distintas ciudades del país.

Voy y vuelvo, la gira final es el nombre esta despedida, la que tendrá dos grandes conciertos en Santiago, el 12 y 16 de julio en Movistar Arena.

Ahí, repasarán su larga lista de éxitos y de seguro, por ser una ocasión especial, se subirán al escenario músicos amigos para su adiós.

Entradas en venta en Puntoticket.

Natalia Lafourcade

16 de agosto, Movistar Arena

Natalia Lafourcade en Chile la-tercera

Foto: Promocional

Los últimos meses han sido fructíferos para Natalia Lafourcade, la mexicana que es una de las cantautoras latinas más relevantes de la actualidad.

Tanto que el año pasado lanzó un disco, llamado Todas las flores, y hace poco también un libro con el mismo nombre.

Este último lo presentó hace poco en Santiago y en agosto volverá al país para mostrar esta vez su último, con un imperdible concierto el 16 de agosto en Movistar Arena.

Una oportunidad para reencontrarse con la talentosa autora de Hasta la raíz y disfrutar en vivo de sus nuevas canciones.

Entradas disponibles a través de Puntoticket.

21, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de agosto y 4, 5 y 6 de septiembre, Movistar Arena

Luis-Miguel-1.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Por fin llegó la noticia que las y los románticos de corazón esperaban, la confirmación del regreso de Luis Miguel a Chile.

El que se produce después de cinco años de sus últimas presentaciones en Santiago, cuando en noviembre de 2018 dio cuatro shows en Movistar Arena, todos con sold out.

Lo que también sucedió con los 10 shows agendados hasta ahora y en los que el autor de Suave repasará su extenso cancionero, uno de los más exitosos de la musica en español y que parte de las nuevas generaciones conocieron gracias a la exitosa serie de Netflix.

Nicki Nicole

24 de agosto, Movistar Arena

Nicki-Nicole-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En el último Festival de Viña, Nicki Nicole se echó al público al bolsillo. Primero con su encanto y simpatía como parte del jurado y luego con su presentación, cerrando el certamen la última noche.

De seguro ahí ganó nuevos fans, los mismos que ahora querrán verla en vivo en el nuevo concierto que ofrecerá la argentina, una de las voces femeninas del género urbano más populares de Latinoamérica.

Su concierto en solitario en Santiago será el 24 de agosto, en Movistar Arena, donde pondrá a todos a bailar con hits como Frío y sus sesión con Bizarrap, la número 13.

Las entradas cuestan desde $ 28.750 y están disponibles en Puntoticket.

30 de agosto, Movistar Arena

Ateez-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

De los conciertos k-pop programados para este año, el de Ateez es uno de los más esperados. Y es que esta banda vuelve por su revancha, luego de su fallida presentación el año pasado como parte del festival Music Bank.

Fallida porque el evento se suspendió por la lluvia en plena realización y varios grupos se quedaron sin tocar, entre ellos esta boy band.

Esta vez llegan con un concierto programado para el miércoles 30 de agosto, que se realizará en Movistar Arena.

Concierto que es parte de Ateez World Tour [The Fellowship: break the wall], la extensión que su gira mundial, que partió en octubre del año pasado en Seúl y que ya pasó por Japón, Europa, EE.UU. y Canadá.

Precios y detalles de entradas en Puntoticket.

6 de septiembre, Estadio Monumental

Bruno-Mars-3.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Prepárate para corear el mega hit Locked out of heaven a todo pulmón, que se confirmó la nuevA presentación de Bruno Mars en Chile.

La súper estrella naciada en Hawaii y uno de los nombres más populares del pop estadounidense, vuelve al país seis años después de su recordado concierto en el Estadio Nacional.

Esta vez lo podrás ver en otro recinto deportivo de Santiago, el Estadio Monumental, donde tocará el miércoles 6 de septiembre, en su tercer show en el país.

El que se produce también un par de años después del debut de Silk Sonic, su también extiso proyecto paralelo junto al rapero Anderson Paak.

Las entradas están disponible en Ticketmaster.

14 de octubre, Estadio Monumental

Creamfields 2019 la-tercera

Foto: Promocional

El festival de electrónica más grande del país ya tiene fecha y lugar: Creamfields Chile 2023 será el 14 de octubre en el Club Hípico de Santiago.

Toda una jornada maratónica en la que podrás bailar con los beats de destacados Djs y productores, que pronto se anunciarán.

Mientras, además de la fecha y lugar, se sabe tendrá siete escenarios, juegos y diversas actividades.

Además, ya comenzó la venta de sus entradas a través de Puntoticket.

The Weeknd

15 y 16 de octubre, Estadio Bicentenario La Florida

The-Weeknd-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

De los conciertos Chile 2023 programados, uno de los más importantes es el de The Weeknd.

El popular cantante canadiense, conocido por canciones como Blinding lights y Starboy, regresa a Santiago luego de se debut en tierras locales, el que fue parte del festival Lollapalooza 2017, donde fue cabeza de cartel.

Sin embargo, su retorno trea su primera presentación en solitario, la que es parte de su gira mundial After Hours Til Dawn Tour.

Por lo mismo es alta la expectación por el concierto anunciado, que se realizará el domingo 15 de octubre, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Tanta, que las entradas se agotaron apenas en minutos.

¿No alcanzaste tickets en esa oportunidad? Hay una buena noticia: se confirmó un segundo concierto: será al día siguiente del que se anunció antes, el lunes 16 de octubre, en el mismo recinto deportivo de La Florida.