Los deliveries más sabrosos para festejar el Día de la Hamburguesa

The Company Burger

Chachan

chachan-hamburguesa-listo-.jpg la-tercera

Foto: Chachan

Chachan es de esos lugares ideales para darle una mordida en el Día de la Hamburguesa. De hecho, de solo recordarlo nos hace salivar.

Hablamos del local ubicado en Providencia, a cargo de Darko Radic y que tiene una sazón coreana. Eso porque su señora, Woo Kyeong Kim, es de ese país asiático y le reveló sus secretos de cocina más sabrosos.

Además, ambos vivieron por años en Koreatown, el barrio coreano que se encuentra en Los Ángeles, California.

Todo ese bagaje se encuentra en sus sándwiches y hamburguesas de antología, como la killpop ($ 7.600), que es una doble hamburguesa con mozarella, tocino, salsa a base de cebollin y papa hilo, ketchup y salsa chachan.

O la dimebag ($ 6.900), que son dos hamburguesas con tocino, cebolla nueva en cubitos, pepino encurtido y sriracha ketchup.

También encuentras algunas más tradicionales, como la classic burger doble ($ 6.900), que son dos hamburguesas con queso cheddar, lechuga, tomate, ketchup y salsa chachan.

Pídelas a través de su página web, de lunes a domingo, de 12.30 PM a 10 PM.

Holy Moly

Holy-Moly-portada.jpg la-tercera

Foto: Holy Moly

Imposible dejar fuera de las recomendaciones del Día de la Hamburguesa a las de Holy Moly, esa que hacen exclamar “¡Santo Cielo!” cuando las pruebas.

Son un referente del estilo gringo, es decir, delgaditas, de corteza crujiente y un toque de brasas, además de un pan bien esponjoso.

Las puedes probar en versiones como la cheeseburger large ($ 7.190), que son dos hamburguesas de carne molida a mano, con queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillo, mayo, ketchup y mostaza, sobre el pan ligeramente tostado.

También la bluecheese regular ($ 6.490), que además de la hamburguesa, lleva mayo, lechuga, tomate, pepinilos, cebolla caramelizada, queso azul y un toque de miel.

Para los veganos hay alternativas como la cheeseburger plant based ($ 7.200), que viene con queso cheddar y mayo vegana, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillo, ketchup y mostaza.

Puedes pedirlas por delivery a través de su página web, o en su nuevo local en Tobalab, donde te esperan con terraza y coctelería.

Chef Metalero

Chef-metalero-2-listo-1-1.jpg la-tercera

Foto: Chef Metalero

Es el delivery de hamburguesas de tamaño XL y con deliciosas versiones veggie de Miguel Toro, chef venezolano que trabajó en restaurantes como Bocacielo y Bao Bar.

Se caracterizan por su tamaño, realmente enormes, y también porque todose hace en casa, desde el pan hasta la salsas.

Entre las recomendadas está la hell fire burger ($ 7.990), de 180 gramos de carne de vacuno, con queso cheddar, tocino, pepinillos, aros de cebolla, salsa ranch, lactonesa de cilantro con ajo y lechuga hidropónica en pan americano.

Si quieres innovar, pide la brutality burger ($ 10.990), de croquetas de jaiba, con queso de cabra apanado, berenjena caju, tiradito de camarones en dressing de limón, soya y aceite de sésamo, lechuga hidropónica y lactonesa de ajo con cilantro, sobre pan de queso roquefort con finas hierbas. Ojo, que es de verdad gigante.

Y como las veggies son una de sus especialidades, hay que probar la deliciosa psicodelic burger ($ 7.990), de croqueta de garbanzos con especias de la india, tofu apanado, mermelada de pimientos, cebolla morada, hummus de betarraga, lactonesa de hierba buena, salsa de ají merquen y berros, en pan de pesto albahaca y cilantro.

Pídelas de martes a domingo, de 12 PM a 8 PM, a través de su página web.

The Company Burger

The-Company-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Company Burger

The Company Burger es una de las novedades sangucheras en Santiago.

La gracia es que sus hamburguesas son de 100% de carne wagyu, la raza de ganado de origen japonés, famosa por su sabor intenso y grasa infiltrada, marmoleada, lo que equivale a un golpe de sabor en boca.

Eso se traduce en hamburguesas muy sabrosas, de capa crujiente, que puedes probar en versiones como la classic ($ 6.000), con cheddar, tocino y salsa de la casa.

También la double LTC ($ 8.500), que son 200 gramos de hamburguesa, con doble cheddar, tomate, lechuga, crispy de cebolla y salsa Company.

Ojo, que los precios están con descuentos esta semana por el Día de la Hamburguesa.

Se encargan a través de su página web, de martes a domingo, de 12.45 PM a 8 PM.

Plants

Plants-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Plants Vegan Burgers

Plants es un delivery de hamburguesas veganas, es decir, 100% en base a plantas, caseras y bien golosas, al estilo de la comida rápida, a cargo de Cristian Rebolledo, chef que trabajó por cerca de 16 años en distintos cruceros, como los de Celebrity Cruises, donde estuvo a cargo del menú vegano.

Y todo lo hace él, desde al pan esponjoso y aireado, hasta la mayonesa elaborada en base a la cocción de los garbanzos y la salsa picante.

Además, sus hamburguesas están hechas con más de 25 ingredientes, como betarraga, papa, frijoles, legumbres, aceite de coco, cilantro perejil y tomillo, por ejemplo, con las que juega combinando texturas y sabores.

¿Te tentaste? Pide a tu casa la plants del bosque ($ 5.990), con mayonesa con trufas, berros frescos, ají verde escabechado, champiñones salteados, cebolla caramelizada y pepinos encurtidos.

O la plants guacamole ($ 5.990), con queso cheddar, tomate, lechuga, cebollas escabechadas, pepinos encurtidos y guacamole un poquito picante.

Las papas fritas ($ 1.500) se piden a parte y vienen sazonadas con el ingrediente secreto de la casa, que es ligeramente picante.

¿Dónde encargar? A través de su página web, de martes a domingo, de 12.30 PM a 10.30 PM.

FKN Burgers

FKN-2-listo-1-1.jpg la-tercera

Foto: FKN Burgers

FKN Burgers es un delivery de hamburguesas mega golosas al estilo gringo e ideado para que tu experiencia en casa sea perfecta.

Vienen dentro de un pan de papa suave y esponjoso y algunas son tan tentadoras como la smashed cheeseburger ($ 8.490), tres hamburguesas aplastadas, es decir más planas y con corteza crujiente, cargadas de queso cheddar, los pepinillos de ByMaria, mayonesa de la casa y una salsa especial ligeramente picante, más papas fritas.

G0losa también es la FKN Mad ($ 8.190),una que tiene queso gauda en su interior y además es apanada en panko y frita, con tomate, lechuga hidropónica y salsa criolla, más mayonesa y salsa de ají amarillo.

En su carta también hay alternativas veggies, con Not Burger, como la NOT FKN good life ($ 8.290), que viene con lechuga hidropónica, tomate, queso cheddar, Not Mayo y la salsa especial de la casa, más papas fritas.

Se piden en su página web, de lunes a domingo, de 12 PM a 10.30 PM.

The Chilean

The-Chilean-Burgers-esta-si.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Fast premium es el concepto al que apunta este local de hamburguesas de barrio Italia, el que se traduce en ingredientes de calidad, como las carnes orgánica y de libre pastoreo, sin aceite ni sal, para que aprecies mejor el sabor de la carne.

Tambén en un pan de papa, que es una receta que se guarda bajo siete llaves, y que le aporta un suave toque dulzón y una consistencia sutilmente esponjosa

Este Día de la Hamburguesa puedes probar su clásica ($ 5.200), que es una cheeseburger con lechuga, tomate, pepinillos y la mayo de la casa, o con la chilean ($ 6.400), con queso, pebre de palta, cilantro y tomate, más cebolla, pepinillo y mayo de la casa.

A domicilio se pide a través de aplicaciones como Uber Eats.