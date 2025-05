Los eventos para empoderarse y conmemorar el Mes de la Mujer

Obra Informe de una mujer que arde

Foto: Obra Penélope

Foto: Obra Penélope

El Teatro Sidarte conmemorará el Mes de la Mujer con una trilogía que revisita personajes históricos de la literatura desde una perspectiva feminista. La que inicia este programa es la obra Informe de una mujer que arde, escrita por Isidora Stevenson y dirigida por Paula Bravo.

La pieza está centrada en Penélope, la paciente mujer que esperó 20 años a su amado Odiseo en el clásico texto de Homero. Eso sí, en esta versión el relato está construido desde su mirada, en un mix entre el lenguaje audiovisual y teatral que se podrá ver todos los sábado y domingo, hasta el 21 de marzo, en www.teatrosidarte.cl.

Todo partirá a las 9 PM con una conferencia sobre aspectos relevantes de este clásico, pero que poco a poco muta hacia la intachable Penélope y sus criadas. Estas últimas observan sus trágicas vidas invisibilizadas por la construcción de la primera, quien en su rol de mujer perfecta se ha convertido en un palo con el que golpear a las demás.

Ojo con el elenco compuesto por las actrices Viviana Nass, Josefina González, Su Opazo y Carla Casali, quienes representan a un coro de criadas que le entregan una buena dosis de humor a este montajes que ya tiene a la venta las entradas con el sistema Paga lo que puedas: $ 2.000, $ 4.000 o $ 6.000.

Yorka en concierto

Foto: Promocional.

Foto: Promocional.

Es uno de los grupos de música más destacados de estos últimos años. Esto, porque Yorka, el dúo de las hermanas Pastenes han metido ruido con sus tres álbumes, entre ellos Humo, ese lanzado en 2018 y que fue bien recibido por la crítica nacional y extranjera. Es más, su tema Y bailamos tanto compitió como Canción del año, en los Premios Pulsar.

Con todo, Yorka y Daniela (en la foto) harán un concierto online con banda completa el próximo sábado 20, a través de la plataforma de Matucana 100.

Las entradas ya están a la venta y van desde los $ 3.000 hasta los $ 5.000, dependiendo de las preventas.

Ahí, interpretarán los primeros adelantos de los que será su próximo disco, como Mentí, que grabaron con la también cantautora nacional Nicole, o ¿Qué hiciste?. Por supuesto, también tocarán sus éxitos, entre ellas Paseíto, Bien y Cae.

Femcine

Femcine-1.jpg johnMARQUEZ"o

A still from

Once Upon A Time in Venezuela

by Anabel Rodríguez Ríos.

Es un clásico de marzo. Y cómo no, si el Festival Cine de Mujeres, Femcine, se toma la cartelera con cintas realizadas por directoras. Este año al igual que el pasado, se llevará a cabo de manera online, entre el martes 23 y domingo 28.

En los seis días de exhibición podrás ver gratis más de 70 largos y cortometrajes de 23 países, entre ellos Alemania, Argentina, Cuba, Italia, India y Venezuela.

Las películas tendrán 400 visionados como máximo, a los que podrás dar "play" durante las 48 horas posteriores después de reservar tu proyección en FestHomeTV, plataforma donde se emitirá el contenido de la versión 11 de este certamen.

¿Alguna cinta imperdible? La que inaugura Femcine el martes 23: Miss Marx. Se trata del filme de Susanna Nicchlarelli, producción ítalobelga que formó parte de la Selección oficial en el Festival de Cine de Venecia.

En ésta conocerás la historia de amor de Eleanor, la hija más joven de Karl Marx, conocida por vincular el feminismo con el socialismo, defender los derechos de los trabajadores, de las mujeres y la abolición del trabajo infantil.

Tampoco te pierdas el documental Érase una vez en Venezuela, de Anabel Rodriguez Ríos. Esta cinta preseleccionada en los Premios Oscar 2020, cuenta acerca del bohemio pueblo Congo Mirador que, luego de ser famoso por su entretenida vida, ahora se encuentro afectado por las corruptelas y el cambio climático. Sin embargo, dos mujeres siguen intentando devolverle la vida al lugar.

Marzo feminista en Centro Arte Alameda

Foto: Promocional

Foto: Promocional

Desde el pasado 4, el Centro Arte Alameda está realizando el ciclo Marzo Feminista 2021, en que todos los jueves del mes proyectarán una película dirigida por mujeres que podrás ver en centroartealameda.tv.

Así lo hicieron con la cinta inaugural Una chica vuelve a casa sola de noche, de Ana Lily Amirpour, y el próximo jueves 11 exhibirán el filme español 1993, dirigido por la catalana Carla Simón, quien explora la soledad y la confusión de una niña huérfana, pero sin caer en sentimentalismos.

En tanto, el 18 de este mes llegará Eden de Mia Hansen-Love (2014), que cuenta la historia de la música electrónica en Francia en las últimas dos décadas.

Además, para cerrar se estrenará Cocoon (en la foto), el largometraje de la alemana Leonie Krippendorff, quien se luce con una película sobre la identidad sexual, la libertad y el amor propio.

Ojo, el film fue estrenado en Festival Internacional de Cine de Berlín de 2020 y también se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el mismo año.

Concierto Denisse Malebrán

Foto: Promocional.

Foto: Promocional.

Con un concierto online, la cantautora Denisse Malebrán, vocalista del grupo Saiko, conmemorará el Día de la Mujer 2021.

El espectáculo es parte del ciclo Matucana Suena, y se proyectará el viernes 19, desde las 9 PM, en la plataforma de Matucana 100.

En éste interpretará 15 canciones que, en su mayoría, serán de su álbum Antípoda, ese lanzado recién en noviembre pasado (revisa la nota de Finde), luego de ser postergado por la crisis social y sanitaria.

Ahí escucharás temas como Piezas, Vals o Tempestad, que se lucen con un sonido más electrónico y con letras íntimas.

Por supuesto, también tocará acompañada de tres músicos, algunos de sus éxitos de sus primeros discos solistas, como Carnaval o Destino.

Las entradas ya están a la venta en la web del centro cultural y tienen un valor de $ 7.000 (preventa) y $10.000 precio normal.

Exposición Anónimas en M100

Foto: Exposición Anónimas, Matucana 100

Foto: Exposición Anónimas, Matucana 100

También en Matucana 100 se expondrá Anónimas, la muestra de la chilena Ximena Zomosa. Se trata de una instalación gratuita montada en la galería Concreta, la sala de artes de este centro cultural.

En esta se lucen 12 enormestrajes femeninos de trabajo, como unas pintoras de dueña de casa, trajes de dos piezas, jumpers, delantales y una túnica.

La artista las confeccionó entre los años 1997 y 2019, con tamaños que superan los cinco metros de alto, justamente para reflexionar sobre el uso de este vestuario que, por un lado uniforma, pero por otro también invisibiliza.

Luego de recorrer estas enormes tenidas, pasa al hall de la sala de teatro, porque ahí se instalarán cuatro pantallas, en las que se mostrarán diferentes procesiones que ha realizado la artista con el vestuario en espacios públicos.

¿Cuándo verla? Desde el martes 9 de marzo y hasta el domingo 18 de abril. Ojo, que puedes hacerlo de forma virtual o presencial. Esta última necesita inscripción previa en este link. Luego de eso podrás asistir de martes a viernes, entre las 11 AM y 5 PM.

Taller Sexualidad femenina en Chile

taller-mujeres-2021-flyer-LOGO.jpg la-tercera

Irene Frei Montalva caminando junto a mujeres. © Archivo Fotográfico de Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Todo los sábados de marzo (entre el 6 y 27 de este mes), la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, hará el interesante taller virtualSexualidad femenina en Chile: mujeres de ayer y hoy, que dictará la matrona de la U. de Chile Mariana Hurtado.

Desde las 3 PM, esta experta en atención integral revisará temas como las Políticas de planificación familiar en los años 60 y conceptos básicos de Ginecología y obstetricia en el país.

Además, en las cuatro jornadas se hará un plano general de la historia reciente de la sexualidad femenina y su desarrollo como sujeto de derechos, entre otros temas en los que se detendrá para generar una nutrida conversación.

Este curso gratuito está pensado para mayores de 18 años, las que deben inscribirse a contacto@casamuseoeduardofrei.cl, para recibir el link de Zoom al que tendrán que conectarse hasta las 4 PM.

Foto: Finde

Foto: Finde

Quemar el miedo es el primer libro del colectivo interdisciplinario Lastesis. Se trata de un manifiesto claro acerca de su posición feminista, artística y política.

Ahí, Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz y Sibila Sotomayor Van Rysseghem -las mismas que lograron que cientos de mujeres corearan su performance en el mundo-, explican en términos simples, cuál es la relación entre el patriarcado y el capital, o por qué decidieron plantearse desde la vereda artística.

Así, en un relato ágil, las autoras -quienes fueron elegidas por la revista Time como parte de las 100 personas más influyentes en el año 2020-, invitan a repensar la maternidad, enfatizar en la educación sexual integral y analizar los distintos feminismos.

Foto: Parque Aguas de Ramón

Foto: Parque Aguas de Ramón

Si quieres estar en medio de la naturaleza para este 8M, entonces buena idea es que te inscribas en la plataforma de la Asociación Parque Cordillera, porque este lunes se harán cuatro trekking sólo para mujeres, en Aguas de Ramón, Puente Ñilhue, Cantalao y La Plaza.

Se realizarán de forma gratuita, entre las 9 AM y 1 PM, y con una capacidad máxima de 20 personas, para recorrer varios kilómetros ejercitándote sin el ruido de la ciudad.

Irás siempre acompañada de una guía, quien te pedirá, eso sí, llevar vestimenta adecuada que cubra los brazos y piernas, zapatos sin suela lisa, sombrero, lentes de Sol, dos litros de agua, ración de caminata (barritas de cereal o frutos secos) y bastones si es que es necesario.

Murales y pancartas en Chueca Bar

Foto: Valentina Miranda Vega

Foto: Valentina Miranda Vega

Como una previa al Día de la Mujer 2021, Chueca, el bar feminista y LGBTIQ+ de Av. Rancagua, abrirá sus puertas de forma excepcional este domingo 7, para hacer ahí una actividad desde el mediodía.

Ahí, hasta las 8 PM, podrás asistir a un almuerzo comunitario al que deberás llevar tu plato, si es que puedes, y con aporte voluntario.

Además tendrás bebidas y cervezas a precios convenientes, para conversar con tranquilidad acerca de autodefensa y ginecología con perspectiva feminista.

Asimismo, se hará un mural, habrá micrófono abierto, y se llevarán a cabo diversos talleres, como uno de pancartas (debes llevar tu material) y otro de Twerk.

Ojo, es una actividad separatista de hombres cisgénero. Más detalles en el Instagram del bar.

Lastesis la-tercera

Lastesis | Foto: Andrea Córdova P.

Este domingo 7, a las 9.30 PM, el colectivo interdisciplinario Lastesis llevará a cabo su nueva performance colaborativa. ¿Su nombre? Resistenciao la reivindicación de un derecho colectivo.

Se trata de un montaje que traduce algunas ideas de Judith Butler, Paul B. Preciado y María Lugones. “Es una forma de reivindicar el derecho a una vida libre de violencia, en un contexto de colonización y extractivismo activo”, dice la plataforma de Fundación Teatro a Mil, que es coproductora junto con el Parque Cultural de Valparaíso y el centro alemán HAU Hebbel am Ufer.

Para participar en esta intervención tienes que asistir a ensayos este sábado 6 y domingo 7, entre las 4 PM y 9 PM.

Más detalles encuentras en el Instagram de Lastesis.