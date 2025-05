Mas allá de Studio Ghibli: las otras grandes películas de anime que están en Netflix

Hace un tiempo llegaron a Netflix las esperadas películas de anime de Studio Ghibli y muchos conocieron así al estudio de animación japonesa más influyente.

Pero en el amplio catálogo de la plataforma de streaming hay otros filmes de anime más alla del estudio que fundó Hayao Miyazaki.

Desde romances hasta historias fantásticas, pasando por la ciencia ficción y el cyber punk, son algunos de los géneros que tocan estas grandes películas de anime y que puedes ver en Netflix.

The end of Evangelion

Aunque su emisión original fue entre 1995 y 1996, el anime Neon Genesis Evangelion continúa firme como una de las series animadas japonesas más importantes e influyentes de los últimos años. Una historia que se construyó a lo largo de 26 emisiones que mostraron cómo los robots Evangelion, o Evas, combatían a los peligrosos Ángeles.

Al mismo tiempo que se conocían las vivencias de los adolescentes pilotos de las bio-máquinas, o mechas, y el equipo que era parte de la fuerza paramilitar Nerv, como su joven protagonista Shinji Ikari, su lejano padre Gendo Ikari y quien protege al chico, la decidida Capitana Misato Katsuragi.

Pero la crónica del famoso anime en pantalla se expandió más allá de sus capítulos originales, sumando una serie de largometrajes entre los que se destaca The end of Evangelion, que debutó en 1997 y se presenta como un final alternativo del anime clásico, cuya conclusión no fue totalmente del agrado de sus fanáticos.

Una cinta que se inicia cuando Shinji visita a Asuka en su cuarto de hospital, luego de que la encargada de pilotar la Evangelion Unit 02 ya lleva un tiempo en estado catatónico, tras una pelea con un Ángel que despertó sus recuerdos más traumáticos. Al mismo tiempo que Nerv está a punto de ser desmantelada.

Pero también los planes son que la humanidad dé un paso crucial en su desarrollo, que está completamente ligado a la tecnología de las Evas y que provoca que SEELE, la poderosa organización en las sombras, ataque a Nerv. En uno de los instantes clave de la película que cierra la mística trama de Neon Genesis Evangelion.

Este anime de Studio Colorido se acaba de estrenar en Netflix y ya enamoró a muchos.

Amor-de-gata-3.jpg la-tercera

Tiene como protagonista a Miyo Sasaki, una enérgica adolescente que desde los primeros minutos del metraje deja demasiado en claro que le gusta un compañero de clase: el reservado Kento Hinode.

Sin embargo, todos los intentos de Miyo, de atraer la atención de Kento son en vano e, incluso, muchas veces mal recibidos por el muchacho. Pero una mágica intervención logrará que la jovencita esté más cerca de su objeto amoroso. ¿Cómo? Gracias a una mágica máscara que la convierte en gata.

Una singular apuesta dramática que se complementa con una bella animación y grandes cuotas de fantasía.

Belle

Mamoru Hosoda es el animador y guionista que ha dado vida a largometrajes como La chica que saltaba a través del tiempo, Mirai y El niño y la bestia.

A las que en 2021 sumó Belle, película que debutó en el Festival de Cine de Cannes, recibiendo una verdadera ovación por parte de los críticos, quienes la aplaudieron por 14 minutos,

Combinando la modernidad de un mundo virtual con lo clásico del cuento francés La bella y la bestia, muestra la historia de Suzu Naito, una chica de 17 años que vive con su padre en la localidad rural de Kōchi.

Desde que perdió a su madre la tristeza es parte de su personalidad y rutina. Aunque todo cambia cuando su mejor amiga la anima a ingresar a U, mundo virtual que es una sensación alrededor del planeta.

Ahí se reencuentra con la música y su bella voz, pero también conoce a un amenazante avatar que se hace llamar El Dragón, aunque la joven descubre tristeza bajo su mirada.

Así, Belle despliegaun colorido y conmovedor viaje, que lleva al espectador a través de un relato que mezcla la fantasía y misterio de La bella y la bestia con una historia de crecimiento y superación. Todo enmarcado por una espectacular animación y bellas canciones.

Akira

Esta es probablemente la película de anime dirigida para público adulto más famosa e importante de Japón.

Un filme de culto con su historia de ciencia ficción post apocalíptica y su estilo cyber punk, que ha sido parodiada por varios programas de occidente e, incluso, hoy con un trabajo para llevarla a live action.

Estrenada en 1988 y realizada por Katsuhiro Ōtomo, ocurre en el 2019 en la ciudad de Neo-Tokyo, en un futuro post apocalíptico.

Ahí, el protagonista es Shotaro Kaneda, quien sale junto con su pandilla de motociclistas que inician una lucha contra otro bando. Pero Tetsuo Shima, su mejor amigo, sufre un accidente cuando choca su motocicleta contra un extraño niño.

Ese niño es parte de un experimento del gobierno, de infantes con poderes, y al chocar con él Shima adquiere habilidades sobre naturales, como telequinesia, pero no los controla bien, saliéndose de control y llevando a un caos en la ciudad.

Una historia imperdible que, además, habla sobre el miedo de los japoneses a los desastres nucleares post bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.

Ni no Kuni: el otro mundo

En 2010 salió al mercado de los videojuegos Ni no Kuni: dominion of the Dark Djinn, el juego de rol desarrollado de Level-5 cuyas secuencias animadas fueron producidas por Studio Ghibli. Por lo mismo no fue extraño que su recibimiento fuera un suceso entre jugadores y críticos.

Al cual seguiría una versión mejorada del mismo, llamada Ni no Kuni: wrath of the White Witch, y su secuela: Ni no Kuni II: revenant Kingdom, que muestra la historia del joven rey Evan luego de que usurpan su castillo, cientos de años después de los eventos del primer juego.

Sin embargo, su popularidad llevó también a la realización de Ni no Kuni: el otro mundo, una película dirigida por Yoshiyuki Momose, que debutó en Japón para luego llegar al mundo a través de la plataforma de Netflix.

Un anime que se presenta como una secuela de Revenant Kingdom y muestra un colorido y ágil relato que tiene como protagonistas a Yü y Haru, amigos y estudiantes de secundaria que se ven transportados al Reino de Estavani, en el “otro mundo” de Ni no Kuni, al tratar de proteger a su amiga Kotona.

Mezclando el formato 2D con el 3D, esta película es un cruce perfecto entre cyberpunk y yakuzas, las mafias japonesas, que además encabeza nada más ni nada menos que Dai Sato, la mente creativa detrás de la clásica serie japonesa Cowboy Bebop.

En esta cinta nos lleva al mundo de la serie estadounidense Altered Carbon, en la que la humanidad ha logrado transferir su conciencia a unos dispositivos. Es decir, un cuerpo puede morir, pero su conciencia es eterna.

Acá la historia parte con una pequeña niña llamada Holly, quién se encuentra escapando de los yakuza. Ella es la encargada de tatuar al líder de esta mafia, rito histórico de ellos que hace el cambio de un líder a otro y que mata permanentemente al antiguo jefe.

En eso, conocemos a dos personajes, Takeshi y Gena, ambos contratados por distintas personas para introducirse en este grupo Yakuza y averiguar los terribles secretos que tiene esta organización.

Ahí, averiguarán que existe un plan más allá de lo que se ve en el rito del tatuaje. Al parecer, alguien no está respetando esta tradición.

Ghost in the Shell

Esta historia probablemente es, junto a Blade Runner, la película más importante en el género de cyber punk

Estrenada en 1995 por Mamoru Oshii, trata sobre Motoko Kusanagi, la cyborg y líder de asalto de la Sección 9, una organización japonesa especializada en antiterrorismo y delitos informáticos, quienes son puestos en la misión de atrapar al cibercriminal Puppet Master.

Este realiza distintos crímenes, sin dejar huella de lo que hace. La misión de la Sección 9 es encontrarlo, una tarea que Motoko se toma tan en serio que, incluso, se obsesiona con el caso en el que también buscará respuesta a su vida como cíborg.

Esta película de animé tuvo tanto impacto que, posterior a su estreno se realizaron series, y hasta un live action.

