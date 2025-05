Max: las 18 películas imperdibles para ver en la renovada plataforma de streaming

En febrero pasado el servicio de streaming HBO Max se transformó en Max.

Una renovada plataforma con un catálogo con contenido diverso, que incluye producciones de marcas como Warner Bros. Discovery, como HBO, Warner Bros., el universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim.

También populares franquicias, como las películas de Harry Potter y las cintas de DC Comics, y series premiadas, como Game of thrones y The last of us.

Además de un amplio catálogo de películas Max, del cual recomendamos acá una selección con las imperdibles.

Joker-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En el mundo de las historietas, el Joker o Guasón se ha convertido en una figura clave entre el variopinto grupo de villanos que pueblan sus páginas. Pero el famoso archienemigo de Batman también hace mucho saltó a la pantalla, desde su paso por la televisión bajo la piel de Cesar Romero en los 60, hasta el cine y las encarnaciones de Jack Nicholson, Heath Legder y Jared Leto

Un listado al que en 2019, a casi ocho décadas de su aparición en los cómics de DC, se sumó Joaquin Phoenix como protagonista de Guasón, la cinta dirigida por Todd Phillips que revitalizó al desquiciado personaje mostrando su génesis.

A pesar de que se está en presencia de una cinta anclada en el universo de DC Comics, con elementos como la familia Wayne y Ciudad Gótica como claros referentes, la cinta logra desmarcarse de su fantasía y alcanzar su independencia como un violento drama que gráfica el paso a la locura de su protagonista.

Guasón es más que nada la historia de un hombre con graves problemas mentales, que finalmente reacciona a su entorno, además de a una grave revelación de su pasado, enfrentando con crudeza y crueldad a un mundo dominado por ricos y poderosos que han perdido toda empatía hacia sus pares.

Inmejorable es también la actuación de Phoenix como Arthur Fleck, alias Guasón, quien dota de humanidad y fragilidad a uno de los villanos más famosos de la cultura pop de las últimas décadas.

Ver en Max

The-Guardian-Elvis.jpg la-tercera

Foto: Promocional

A pesar de ser una de las figuras indelebles de la música, no han sido muchas las producciones que se han atrevido a poner en pantalla la corta, pero agitada existencia de Elvis Presley.

Pero el realizador australiano Baz Luhrmann (Moulin Rouge!) se atreve con su biopic del Rey del Rock & Roll y un elenco liderado por el famoso Tom Hanks y el menos conocido Austin Butler, un actor conocido esencialmente por series y que acá se encargar de encarnar a Presley.

Su interpretación humaniza a la leyenda que el director australiano redibuja en pantalla, en medio del montaje frenético, las luces y monumentalidad que siempre son parte de sus cintas.

Una biografía centrada en las canciones y su puesta en escena, con un sentido de espectáculo que la recorre de inicio a fin, haciendo de la película un imperdible tanto para los fanáticos del icónico intérprete, como para los seguidores de la singular visión fílmica de Luhrmann.

Ver en Max

El-color-púrpura-12.jpeg la-tercera

El color púrpura | Warner Bros. Chile

A pesar de los múltiples intentos de prohibición y los cuestionamientos en torno a El color púrpura, el conmovedor libro de Alice Walker continúa su historia impresa y también fílmica.

Ya que tras su primera visita a las salas de cine hace 40 años, en forma de la película de Steven Spielberg, la historia ambientada en la Georgia del 1900 regresó en otra cinta.

Pero con diferencias, ya que esta vez su fuente de inspiración no es la novela en sí, sino que el musical basado en la creación de Walker y su primera adaptación cinematográfica.

Con Spielberg ahora como uno de sus productores ejecutivos junto a Oprah Winfrey, quien fue parte del elenco del filme de 1985 y una de las productoras de la obra de Broadway.

Parte de los nombres involucrados en el regreso a la pantalla de la conmovedora historia de Celie Harris, donde están presentes el abuso, el racismo, pero también la resiliencia.

Ver en Max

Taxi driver

Taxi-Driver-3.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Aunque ya habían trabajado en la cinta Calles peligrosas (1973), la verdadera y aplaudida historia como dupla artística de Martin Scorsese y Robert De Niro comenzó a escribirse tres años después, cuando como director y actor, respectivamente, dieron vida a Taxi driver, uno de los hitos de sus carreras que nació de un guión de Paul Schrader.

Un largometraje que no solo obtendría galardones en el Festival de Cannes y los BAFTA, sino que le otorgaría a De Niro su primera nominación como Mejor Actor a los Oscar, dos años después de haber recibido su anterior postulación de la Academia como actor secundario por su actuación en El Padrino 2.

Esto gracias a su interpretación de Travis Bickle, un veterano de la guerra de Vietnam que vive en la ciudad de Nueva York, donde trabaja como taxista mientras lidia con su insomnio y depresión. El cual cada noche recorre las calles de la ciudad pensando en cómo “limpiar” sus calles de los criminales que las pisan.

Lo que ocurre al mismo tiempo que pone sus ojos en Betsy (Cybill Shepherd), quien es parte del equipo que trabaja en la postulación para presidente de un senador local y trata de conquistarla sin mucho éxito. Además de comenzar una fuerte preparación física y adquirir armas para convertirse en un justiciero.

En un camino donde su sentido del deber y juicio limitan peligrosamente con la locura, que lleva al espectador a ser testigo de un relato que mezcla suspenso y drama.

El cual también incluye las actuaciones de Harvey Keitel y una Jodie Foster de 12 años de edad, junto a la famosa frase de Bickle: “you talkin' to me?”.

Ver en Max

Amor, mentiras y sangre

Amor-mentiras-y-sangre-2.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La compañía A24 no deja a nadie indiferente con la película dirigida por la realizadora británica Rose Glass, en base a un guión escrito por ella junto a Weronika Tofilska.

La que lleva a un recorrido por el suspenso y el romance, con bastantes cuotas de violencia, muchos gramos de sensualidad, y varias pizcas de fisicoculturismo, fantasía y humor.

Una receta claramente para paladares adultos que sepan apreciar la inusual mirada de Glass y Tofilska al amor, las familias disfuncionales y el thriller más oscuro.

Cuyo escenario es el poblado perdido de Nuevo México donde Louise “Lou” Langston (Kristen Stewart) administra un gimnasio con la supuesta pasividad que la caracteriza.

Sin embargo, todo su entorno cambia cuando aparece Jackie (Katy O’Brian), una joven afuerina que viaja sin dinero, de pueblo en pueblo, hasta llegar a Las Vegas.

Donde tiene planificado presentarse en un concurso de culturismo femenino con el que espera cambiar su destino, por lo que continúa su preparación física en el gimnasio de Lou.

Ver en Max

Duna-parte-dos-11.jpg la-tercera

Duna: parte dos | New Century Films

Fue en octubre de 2021 que Denis Villeneuve sorprendió con su primera y monumental mirada al mundo creado por Frank Herbert, al que regresó con Duna: parte dos.

Su segunda película sobre la saga literaria que inició su cronología en los años 60, mostrando una historia de poder, mística e intriga ambientada en el Imperio Galáctico.

Una cinta que retoma la aventura de Paul Atreides (Timothée Chalamet) en el planeta Arrakis, luego de que Barón Harkonnen (Stellan Skarsgård) arrasó con su familia y compatriotas.

Un plan avalado por el Emperador del Universo Conocido, que dejó al heredero de la Casa Atreides como un expatriado junto a su madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson).

Y en medio del desierto de Arrakis, hogar de la preciada especia y los gusanos de arena, donde encontraron refugio junto a la tribu Fremen liderada por Stilgar (Javier Bardem).

Una situación que sirve de partida a un relato que redobla su monumentalidad y misticismo, como también sus escenas de acción, sumando además nuevos personajes.

Ver en Max

Bastardos sin gloria

Bastardos-sin-gloria-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Bastardos sin gloria

La venganza es uno de los fetiches de Quentin Tarantino y volvió a regocijarse en ella en esta película, en la que trabajó por más de una década y que se estrenó en 2009.

Acá la venganza es doble y sucede en plena Segunda Guerra Mundial, en una Francia ocupada por los nazis. Por un lado, Shoshanna (Mélanie Laurent) busca vengar el asesinato de su familia incendiando el cine donde se exhibirá una nueva película del régimen nazi y al que asistirá toda la cúpula, Hitler incluido.

Sus planes se cruzan con los de Aldo "El Apache" (Brad Pitt), un teniente del ejército de EE.UU. que lidera un grupo, los bastardos del título, que se dedica a matar despiadamente a soldados nazis para infundir terror.

Una ucronía -es decir, una versión alternativa de un hecho histórico- en la que el director de Pulp fiction vuelve a mezclar géneros (bélico, spaghetti western, comedia), en 182 minutos épicos y desbordantes.

Además, se recuerda por una actuación excepcional, la de Christoph Waltz, quien dio vida a Hans Landa, un oficial del servicio de inteligencia refinado, políglota y cruel, papel que terminó por otorgarle a la película su único Oscar (Mejor Actor de Reparto).

Ver en Max

Tár-7.jpeg la-tercera

Tár | Andes Films

En las antípodas de la prolífica obra de colegas como Steven Spielberg, el estadounidense Todd Field se ha hecho de un nombre como director con solo dos cintas.

El cual consolidó con Tár, la última adición a su acotado listado y en la que habla de triunfo y caída, como también de dinámicas de poder y una cegadora superioridad en la historia de Lydia Tár, la más que exitosa pianista, compositora y conductora a la que encarna con maestría Cate Blanchett.

Quien enfrentar el declive de su carrera y que Field va dibujando con sutileza y objetividad, teniendo como figura central a Tár, sus relaciones transaccionales y su desgracia, haciendo que el público decida realmente si es víctima o victimaria.

En el corazón dramático de una película que merece sus cinco nominaciones al Oscar -entre ellas a Mejor Director y Guión-, especialmente la de Blanchett por su impecable protagónico.

Ver en Max

Oppenheimer-11.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Desde que Christopher Nolan llegó al cine en los 90, quedó en claro que su obra se alejaría de los convencionalismos, abriendo un camino creativo sin límites.

El cual sigue trazando con Oppenheimer, su cinta número 12 donde tras amnésicos, superhéroes, moralidad, soldados, sueños, astrofísica y existencialismo, aborda por primera vez una biografía singular.

La del denominado “padre” de la bomba atómica: J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy), el físico teórico estadounidense cuya fama llegó a rivalizar con la de Albert Einstein y lideró el Proyecto Manhattan.

El programa impulsado por el gobierno de Roosevelt que nació para crear el arma que detuviera a los nazis, pero terminó destruyendo dos ciudades japonesas para finalizar la guerra.

Una realización basada en la ​​biografía Prometeo americano, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, que combina el dramatismo y la complejidad científica con la espectacularidad visual.

Ver en Max

Asteroid-City-11.jpeg la-tercera

Asteroid City | Andes Films

Con su inconfundible estilo fílmico, amado por muchos y desestimado por unos cuantos, Wes Anderson es una de las figuras del cine contemporáneo, como lo reafirma con Asteroid City.

La cinta número 11 de la filmografía del cineasta tejano, neoyorquino de corazón, que incluye películas únicas como Los excéntricos Tenenbaum y la reciente La Crónica Francesa.

A las que se Asteroid City su singular mirada en una historia con meta narrativa, ambientada en el desierto estadounidense.

Una locación que el realizador visita en plena década de los 50, cuando se efectúan algunas pruebas atómicas.

Con su mezcla de comedia, ciencia ficción y drama, y un elenco que incluye a figuras como Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jake Ryan, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Anderson vuelve a vuelve a sorprender con su estilizada forma de abordar el cine y actuaciones.

Ver en Max

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Eterno-resplandor-de-una-mente-sin-recuerdos-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Conocido por sus videoclips para Bjork, Daft Punk y Massive Attack, en 2004 el director francés Michel Gondry dio un gran salto al cine con esta historia que se transformó para muchos en un filme de culto.

En su segunda colaboración con el guionista Charlie Kaufman, muestra a una pareja separada (interpretada por Jim Carrey y Kate Winslet) que, tras un proceso de borrado de memoria, se vuelve a conocer en una estación de trenes.

Drama, romance, ciencia ficción y elementos del thriller psicológico se dan cita en esta película ganadora de varios premios, entre los que destacan el de Mejor Guión Original en los Oscar de 2005.

Un fascinante viaje en torno a la memoria y al amor, que tiene también en su elenco a estrellas como Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood y Tom Wilkinson.

Ver en Max

El legado del Diablo

El-Lgeado-del-Diablo.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

En los últimos años, una oleada de realizaciones ha venido a dar un renovado sentido al siempre activo género del terror. Títulos como ¡Huye!, La morgue, Fragmentado, Un lugar en silencio y Nosotros han dado inmejorables ejemplos de cómo las buenas ideas son más efectivas que un gran presupuesto.

Una lista a la que en 2018 se sumó El legado del Diablo, el primer largometraje del estadounidense Ari Aster, quien hasta esa fecha ya había logrado llamar la atención como director y guionista de cortometrajes, para luego consolidarse como guionista y realizador con la pesadilla nórdica de Midsommar (2019).

Sin embargo, en su película de hace cuatro años, Aster se ubica en Utah, EE.UU., para mostrar la inquietante historia de los Graham, la familia encabezada por Annie (Toni Collette), una artista de miniaturas que hace poco perdió a su madre, y que también integran su esposo psiquiatra Steve (Gabriel Byrne) y sus hijos.

Estos son el joven Peter (Alex Wolff) y la preadolescente Charlie (Milly Shapiro), quien era muy cercana a su abuela, por lo que cuando empieza a mostrar un extraño comportamiento se le atribuye al dolor de la pérdida. A diferencia de Annie, quien tenía una distante relación con su progenitora desde que perdió a su hermano mayor.

Pero luego de que Peter se ve obligado a llevar a Charlie con él a una fiesta con chicos de su edad, un impactante accidente en la carretera vendrá a oscurecer aún más las vidas de los Graham, en especial la de Annie, y a enfrentarlos a situaciones sobrenaturales relacionadas con el pasado de su familia.

Ver en Max

Dunkerque

Dunkerque-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, el poblado francés de Dunkerque fue escenario de un dramático pasaje de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis rodearon a tropas aliadas.

Un hecho que el director Christopher Nolan (El origen, Interestellar) llevó a la pantalla en 2017 y con la que ganó tres Oscar.

Su visita al conflicto armado la articula a través de tres relatos: el primero centrado en Tommy (Fionn Whitehead), uno de los cientos de soldados anclados en la playa francesa; el segundo lo protagonizan los pilotos Farrier (Tom Hardy) y Collins (Jack Lowden), a la caza de aeronaves alemanas; mientras que el tercero cuenta la historia del Sr. Dawson (Mark Rylance), quien en su yate se une al rescate de sus compatriotas.

Tres miradas que se entretejen y sumergen al espectador en un imperdible drama bélico, que posee un ritmo trepidante, actuaciones precisas y una inmejorable banda sonora a cargo de Hans Zimmer.

Ver en Max

Barbie.jpg la-tercera

Barbie | Promocional

Desde que en 2009 se anunció el proyecto de hacer una película en acción real en torno a Barbie, varios años, directores, protagonistas y estudios han pasado en torno a su dilatada producción.

Hasta que finalmente el largometraje centrado en la famosa muñeca de Mattel llegó a las salas del mundo con la firma de Warner Warner Bros. Pictures y Greta Gerwig, quien coescribó el guión junto a su pareja, el cineasta Noah Baumbach.

Los dos respetados exponentes del ala más intelectual del cine estadounidense actual, que asumieron el desafío de dar forma a un relato ágil, colorido y con buenos chistes, que divide su relato entre Barbieland -o tierra de Barbie- y el mundo real, mientras el protagonismo lo comparten Ryan Gosling y Margot Robbie.

Una película que logra entretener gracias al trabajo de sus protagonistas y lo imaginativo de su guión, a pesar de su espíritu comercial.

Ver en Max

Mad Max: furia en el camino

Mad-Max-Fury-Road-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En 2015, el director australiano George Miller regresó con la tercera de las secuelas de la película de culto con que debutó a fines de los 70, Mad Max.

Y con Mad Max: furia en el camino consiguió la que es probablemente la más lograda de todas las entregas, una demostración de buen cine comercial y con la que consiguió 10 nominaciones a los Oscar, entre ellas Mejor Película y Mejor Director (finalmente ganó seis).

Nuevamente el escenario es un mundo post-apocalíptico, donde la tierra tras un desastre nuclear se convirtió en un desierto y donde el agua y la gasolina son los bienes más preciados.

Todo es un desastre en este territorio dominado por Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), el líder de un culto que empieza a tambalearse cuando Imperator Furiosa (Charlize Theron), una valiente tienente de su ejército, se rebela y escapa en un camión blinado junto a las cinco esposas del tirano.

En esa huida, se encuentra con Max Rockatansky (Tom Hardy), un superviviente que había sido atrapado por el ejército de Immortan, los War Boys, y que ahora se une a Furiosa en una épica travesía para alzarse contra al dictador.

Visualmente la cinta es una placer, con persecuciones en medio del desierto en increíbles vehículos modificados, de esas que se disfrutan mejor en una pantalla lo más grande posible.

Ver en Max

Spider-man-9.jpg la-tercera

Spider-Man: a través del Spider-verso | Andes Films

El vivaz Miles Morales, una de las más recientes encarnaciones del héroe arácnido de Marvel, regresó en Spider-Man: a través del Spider-verso, cuya acción se ubica un año después de su anterior cinta.

La que fue película titulada Spider-Man: un nuevo universo y presentó a los espectadores la versión del paladín surgida de los cómics creados por Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli.

Una variante adolescente del superhéroe concebido en los 60 por Stan Lee y Steve Ditko, de ascendencia afroamericana y puertorriqueña, que llegó por primera vez a las salas de cine en 2018.

Ahora, Miles enfrenta un desafío en el Spider-verso. El multiverso esencial en el desarrollo de una trama marcada por una impresionante animación y fondos, que varían dependiendo del mundo en que se ubica o las emociones de sus personajes.

Un recorrido emocionante y embriagador, con fantásticas escenas de acción y decenas de versiones de Spider-Man -de cómics, series y películas- que harán las delicias de los fanáticos.

Ver en Max

Duna-8.jpeg Chia Bella James

Foto: Promocional

Desde que Frank Herbert publicó la primera de sus novelas sobre las intrigas del Imperio Galáctico y el joven que puede derrocar su tiranía, muchos quisieron convertir las páginas de Duna en un largometraje, entre ellos el famoso chileno Alejandro Jodorowsky y su proyecto con nombres como los de Orson Welles y Pink Floyd.

Algo que concretó el estadounidense David Lynch en 1984, cuando debutó la cinta que originalmente contaba con cinco horas de metraje y quedó reducida a 137 minutos, tras la brutal edición a la que la sometió el estudio. Una decisión que hizo que su trama fuera bastante incoherente y afectará su recepción por parte del público.

Sin embargo, la historia en torno a Arrakis, la especia, Paul Atreides y los Harkonnen es demasiado atractiva y, a casi cuatro décadas de esa versión fílmica, una nueva producción en torno a la saga de Herbert llegó a las salas de cine para algunas semanas después pasar a formar parte del catálogo de peliculas Max.

La que con la dirección del realizador canadiense Denis Villeneuve se inicia cuando el Emperador del Universo Conocido ordena a la Casa Harkonnen, que encabeza el Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), abandonar el planeta Arrakis, donde durante décadas han explotado la denominada especia y sometido al pueblo Fremen.

Pero ahora la nueva encargada de Arrakis y la recolección de la especia -que solo se encuentra en este desértico planeta y es usada para los viajes intergalácticos- queda en manos de la Casa Atreides. Esto obliga al Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), su familia, hombres de confianza y su ejército a mudarse a dicho lugar.

Ver en Max

Godzilla-y-Kong-5.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El denominado MonsterVerse, otro de los universos cinematográficos, continuó su expansión con Godzilla y Kong: el nuevo imperio, y una alianza de ribetes épicos.

Ya que la cinta sobre los titanes o MUTOs -por la sigla en inglés de Organismo Terrestre Masivo No Identificado- muestra cómo dos de ellos deben asociarse otra vez.

Los que nuevamente son el monstruoso “dinosaurio” y el monumental gorila, máximas figuras del mundo en que humanos y animales conviven con criaturas gigantescas.

Las que por lo general hacen sus apariciones en medio de ciudades, provocando bastante caos y destrucción, aunque su intención sea proteger a sus pequeños habitantes.

Algo que también forma parte del largometraje dirigido por Adam Wingard, el mismo realizador de la película anterior de la saga: Godzilla vs. Kong (2021), y donde la amenaza viene desde la Tierra Hueca, poniendo en peligro a los humanos y las criaturas gigantescas que habitan el planeta.

Ver en Max