Misterioso licor

Puede ser la sobreexposición al detective Jackson Lamb de la serie Slow Horses, pero todo lo que rodea al licor de flor de sauco llamado Momentum me parece misterioso. En primer lugar, su nombre es un anglicismo que significa impulso. Por eso muestra un tigre emergiendo de unas matas. Nada de esto transmite algo autóctono (¿por qué no un puma patagónico?). Se nos presenta la flor de sauco como el gran secreto de la Patagonia, por lo que uno esperaría que el licor fuera sureño. Sin embargo, es fabricado en Colina, Santiago. ¿Quién lo creó? En su página dice que es un proyecto pandémico y nada más. La botella nos redirige a Big Buzz, cuyo socio fundador es Rodrigo Zamorano, y que está registrada desde 2020 como pequeña empresa. El último enigma son los “tres frutos tropicales” que acompañan a la flor de sauco. En resumen, como diría Churchill, Momentum es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma.

Y, sin embargo, funciona. Es un licor agradable y versátil, con sus tímidos 20 grados. El sauco está donde debe estar, y lo acompaña, a ojos cerrados, la maracuyá. Las otras dos frutas pueden ser mango y papaya. Piensen en un cheesecake de maracuyá con algo floral. Seguro que va genial como Spritz. Por algo se ganó una medalla de plata en la London Spirits Competition 2024, donde saben de elderflower. Algo interesante es que este licor también tiene su versión sin alcohol, sumándose a la tendencia de los mocktails, que gana momentum entre despistados lassies & laddies.

Por Methe Ostos.