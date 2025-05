Monet by the water: la nueva experiencia inmersiva que llega al Parque Bicentenario

Monet by the water(1)

Si eres de esas personas curiosas que buscan experiencias que despiertan todos tus sentidos, tenemos una noticia que te va a encantar: en marzo próximo llega a Chile Monet by the water.

Desde el 15 de marzo hasta el 21 de mayo de 2024, la explanada del Parque Bicentenario de Vitacura se convertirá en el escenario de esta fascinante muestra inmersiva que ya pasó por Brasil.

Claude Monet, el precursor del impresionismo, es el protagonista de esta experiencia.

Nacido el 14 de noviembre de 1840 en París, Monet se convirtió en uno de los fundadores del movimiento artístico impresionista.

Y desde marzo podrás adentrarte en sus obras de una manera fascinante.

Dentro de los paisajes de Monet

monet-1.jpg la-tercera

Foto: Monet by the Water

Imagina estar en el corazón de la mente creativa de Claude Monet.

Esas es más o menos la experiencia que ofrecerá Monet by the water. Y es que la muestra utiliza tecnología de vanguardia para llevarte a un viaje sensorial a través de los paisajes que inspiraron al artista.

Aquí, podrás explorar la obra de Claude Monet desde una perspectiva fresca y única, donde el agua se convierte en el hilo conductor.

Este sorprendente evento presenta más de 285 obras licenciadas que cobran vida a través de animaciones en 2D y 3D.

Además, encontrarás proyecciones en vivo, efectos de luces envolventes y una banda sonora original que te sumergirán en la magia de los jardines de Giverny, la costa de Normandía y más.

Precios de Monet by the water

Copia-de-_MF_6842-1.jpg la-tercera

Foto: Monet by the Water

Si no te quieres perder Monet by the water, debes saber que el recorrido tiene una duración aproximada de una hora

Además, la muestra está diseñada para todas las personas, ya ofrece adaptaciones para personas con discapacidades físicas y movilidad reducida, garantizando que todos tengan la oportunidad de vivir esta experiencia única.

Las entradas para este evento ya se encuentran disponibles y los precios son los siguientes: $10.000 para la entrada general, $5.100 para niños de 5 a 12 años, y $6.950 para adultos mayores.

También está la opción de entrada grupal para al menos cuatro personas a $8.700 cada ticket.