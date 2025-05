Mu Grill House: el templo de la carne está en Antofagasta

Mu Grill House es un imperdible si estás en Antofagasta. Y más si te gusta la carne.

Te hablamos del local a cargo de Sergio Violic, chef de Punta Arenas quien después de sacar un título a petición familiar, se dispuso a estudiar su pasión, la cocina.

De hecho, hizo varias pasantías en Europa y tras volver a Chile, trabajó en lugares como el Hotel Martín Gusinde, en Puerto Natales, y abrió varios locales en esa ciudad y también en Punta Arenas.

Eso hasta que en 2011 abrió en Antofagasta Mu Grill House, en una casona restaurada de su propiedad, a pasos del Parque Brasil.

Foto: Carolina Vargas

Se trata de un restaurante de dos pisos, donde lo primero que verás es a Sergio en la parrilla, además de una cava, ubicada en el primer piso, donde puedes escoger tu vino y dejarte asesorar por el experto sommelier, Tuno Gallego, quien ha trabajado en restaurantes como Boragó.

Y si subes al segundo piso te encontrarás un bar con una amplia variedad de Single Malt escoceses, más un ahumador con puros y habanos.

Foto: Carolina Vargas

Mu Grill House abre de lunes a sábado, al almuerzo y a la cena, y a las 8 PM ya te verás una fila de clientes con reserva esperando por entrar.

En esa instancia conviene que leas las reglas, puestas en la entrada. Leyes que no se tranzan en este lugar.

¿Una de ellas? “Nos gusta dejarle la grasita a la carne, sin grasa, no hay gracia", dice. Y si te gusta la carne bien cocida, este no es tu restaurante, ya que aquí no se prepara la carne bien cocida o como suela.

Un museo carnívoro

Foto: Carolina Vargas

Se puede decir que este local es un museo de la carne, ya que la variedad es abismante. Son más de 50 tipos de cortes, seleccionados por raza, como la Black Angus, de Valdivia, que tiene un dejo de sabor a panceta; o la Black Angus, de Ohio.

También Hereford de Temuco y Valdivia; o Wagyu de Australia.

Otra opción de sabor adictivo es la vaca vieja. Se trata de vacas que han trabajado por al menos seis años en el campo, las mismas que suelen descartarse y que aquí se maduran con tecnología dry age, por al menos 35 días.

El resultado es una carne suave, de sabor concentrado. Una delicia.

Foto: Carolina Vargas

También otras carnes, como ciervo, jabalí y conejo, por ejemplo. Todas hechas 100% a la parrilla, con carbón de espino y que llegan a tu mesa en placas de acero calientes, para mantener la temperatura y darle el toque final de cocción.

A la carta en Mu Grill House

Foto: Carolina Vargas

Tu experiencia en Mu Grill House puede empezar con las mollejas ($ 8.800), de vacuno, que llegaran crocantes por fuera y blandísimas por dentro; o la selección de embutidos ($ 9.500), con longanizas, chorizillo y prietas artesanales.

También con las medulitas de Hereford ($ 8.500) que son dos, al ajo y orégano, que llegan en su hueso; o la Provoleta ($ 8.500), deliciosos queso fundido a la parrilla, con tomate y orégano.

Y seguir con alguno de los especiales de esta parrilla, como las chuletas de cordero magallánico ($ 18.500), que son del cuarto delantero, blanditas; o Pobre Mu ($ 23.500), que puede ser de lomo liso o vetado Hereford, de 800 gramos, que viene con tres huevos fritos, arroz, cebolla acaramelada y papas fritas.

Otra alternativa es que pruebes alguno de los cortes dry aged, de vacas viejas, con una grasita que se derrite como manteca, como el lomo liso ($ 18.000); o el bife chorizo ($ 23.500), de 800 gramos.

Los que puedes acompañar con espinacas a la crema ($ 3.500); o la torre de papas con queso ($ 4.000), por ejemplo.