Muertos Para Mí, regresa la serie que protagoniza una irónica y desesperada Christina Applegate

Dead to me

Muertos Para Mí (Dead to Me en inglés) es una de las series más aplaudidas de Netflix. Y cómo no, si su protagonista es Christina Applegate, quien interpreta con genialidad a Jen, una mujer desesperada por resolver el asesinato de su marido.

De hecho, su impecable actuación la llevó a estar nominada como Mejor Actriz de Comedia en los Globos de Oro y los Emmy, en 2019. Algo similar sucedió con el guión de esta serie de 10 capítulos creada y dirigida por Liz Feldman.

Para alegría de los seguidores, el pasado 8 de mayo se estrenó la segunda temporada de esta comedia dramática que cuenta sobre la amistad entre Jen y Judy (Linda Cardellini), dos personas muy distintas, pero que se conocieron en contextos similares: en un grupo de ayuda que reúne a víctimas que han sufrido pérdidas.

Eso sí, en esta oportunidad todo comenzará con un terrible acontecimiento que hace que estrechen aún más sus lazos, pero no por eso con menos intensidad en sus diferencias, las que llevan el pulso de la producción que tiene una decena de capítulos, de 30 minutos aproximadamente.

Muertos Para Mí 2, una serie adictiva

Dead-to-me-1.jpg la-tercera

Foto: Dead to me/ Netflix

Al igual como sucede en su primera temporada estrenada en mayo del año pasado, en esta sesión brilla el humor negro, pero con bastante suspenso que hará que te emociones e incluso rías de buena gana con las conversaciones de estas amigas que están sobre la cuerda floja.

Lo anterior, porque sabemos que esta dupla mató a Steve Wood (la pareja de Judy) y, por eso, en este segundo ciclo las verás lidiando con las culpas y con la investigación de los policías.

Pero como es de esperarse, ni este terrible contexto hará decaer la sincera relación entre ambas, quienes se cuentan sus secretos con copas de vino y perturbadores viajes.

Dead-to-me-3.jpg la-tercera

Foto: Dead to Me/ Netflix

Lo mismo sucede con los hijos de Jen, quien espera lo mejor para ellos. Y para eso está su amiga, que los cuidará aunque la protagonista --conocida por su rol como Kelly Bundy en Matrimonio con hijos-- esté en la peor situación posible.

Ojo, Muertos Para Mí 2 es tan adictiva que posiblemente hagas una maratón de sus 10 nuevos capítulos y quedes con los deseos de una tercera temporada.

