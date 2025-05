Mujeres que meten ruido: 10 nuevas cantantes chilenas que hay que oír

Hay un puñado de compositoras y cantantes chilenas siguiendo los pasos de Ana Tijoux, Francisca Valenzuela y Javiera Mena.

Es una generación nueva de talentosas mujeres que hoy refresca la escena nacional con sonidos y voces únicas.

Desde el indie hasta el reggaeton, aquí hay 10 chilenas que están dando que hablar.

¿Quiere escucharlas en Spotify? Déle play a esta lista de reproducción que tiene una selección con las mejores canciones de estas y otras recomendables mujeres.

Cami

En los últimos años, la voz de Cami (21) se ha escuchado en todos lados: en las radios, en YouTube, en Spotify y hasta en comerciales de TV.

Es todo un fenómeno desde 2015, cuando participó en el programa The Voice (Canal 13). Pese a que obtuvo el segundo lugar, esta viñamarina impactó con su voz intensa y segura, interpretando temas de Alanis Morissette y Sia.

Hoy, es todo un éxito con sus propias canciones, las que están en Rosa, el disco que publicó el viernes pasado y que suma millones de reproducciones en Spotify.

Póngale oído, que se encontrará con 10 hits de pop bien hecho y radiable, en el que Cami desnuda sus emociones junto a colaboradores como Francisca Valenzuela, con quien compuso la balada Ven.

En la placa también colaboran Luis Fonsi, quien fue su coach en The Voice, y el español Antonio José.

Revise sus redes sociales, porque tiene agendados varios shows a lo largo de Chile. Ojo, que los tres que dará en Santiago, en el Teatro Municipal de Las Condes, ya agotaron las entradas.

Chini Ayarza

"Pop pasado pa' la punta” es la etiqueta que usa Chini Ayarza (27) para describir el sonido de su banda, Chini & The Technicians.

Lo dice porque en la música de este quinteto de Santiago todo está permitido: si quieren hacer una canción de estilo post punk con ukelele y bombo legüero, la hacen y ya.

Formó el grupo junto a Roberto González hace cinco años, durante los recreos en el Campus Oriente de la UC, donde ambos estudiaban Artes Visuales.

Fue un par de años después que su nombre empezó a sonar en la escena indie chilena, cuando publicaron su primer EP, En el fondo todo va bien.

En sus tocatas por bares y pequeños festivales, Chini, su vocalista, se hizo notar de inmediato, por la manera lúdica de interpretar las canciones.

No por nada, la banda Niños del Cerro —que acaba de tocar en el festival Primera Sound, en Barcelona— la invitó a cantar en su próximo disco.

Junto a su grupo -integrado en su mayoría por artistas visuales y en el que está también la cantautora Niña Tormenta- también está alistando su esperado álbum debut, llamado Arriba es abajo, coproducido por el músico y dibujante Diego Lorenzini y Martín Pérez Roa, y que saldrá en julio.

Este viernes 15 de junio puede ir a comprobar lo buenos que son en vivo, en el concierto gratuito que darán, a las 6.30 PM, en el Centro Cultural de España.

Natalia Norte

En el último festival Ruidosa, que se hizo en abril en Matucana 100, una iquiqueña se robó la atención, con la fuerza que desplegó sobre el escenario.

Fue Natalia Norte, una bailarina y cantante autodidacta, que partió con la banda Rey Sargo y que en 2016 se lanzó como solista, con un EP producido por Foex, colaborador de Ana Tijoux.

Esas canciones las escuchó Francisca Valenzuela, la creadora de Ruidosa, quien se enganchó con la electrónica latina de Natalia, en la que los beats conviven con ritmos africanos y nortinos, como la diablada.

Busque en YouTube el video de Corro con los lobos, un himno feminista donde anima a las mujeres a empoderarse. “Ahí viene las niñas, arranca”, canta en la que es su mejor canción.

Sígale la pista, que la iquiqueña se instaló en Santiago para preparar el que será su primer álbum.

Rubio

Aunque Fran Straube (31) lleva varios años en la música —tocó en bandas como Miss Garrison y Fármacos— recién hace un par decidió darle vida a Rubio, su proyecto solista.

“Es una especie de desahogo. En Rubio llego y lanzo ideas y eso lo hace muy catártico”, dice esta cantante y compositora, que acaba de presentarse en el prestigioso festival Primavera Sound, en Barcelona.

Hasta allá llevó su “música intercontinental”, como ella llama al pop inquieto y experimental que practica, el que se oye en los cinco EPs que tiene publicados y que juntará pronto en un sólo disco.

Si los escucha, disfrutará de canciones redondas como Hacia el fondo y Luz, donde colabora Carlos Cabezas.

Tan bien le va, que ahora se va de gira por Nueva York, Chicago y Los Ángeles. En Chile se dejará ver recién en noviembre, en el festival Fauna Primavera, en Espacio Broadway.

No se la pierda, que al escenario Rubio lleva un concepto atractivo en lo sonoro, pero también en los visual, apoyada por Andrés Terrisse, de Trimex Crew. “No es sólo la banda tocando. En vivo, hay un concepto lumínico y visual detrás que va interpretando la música. Eso hace que el público entre en nuestro mundo”, resume Straube.

Tomasa del Real

Hasta el año pasado, Tomasa del Real (32) solía presentarse en fiestas under del santiaguino barrio Bellavista.

Ahora, en cambio, se mueve entre Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York, donde tiene programado un concierto en el icónico Central Park y también en el MoMA PS1.

Es el gran salto que ha dado esta tatuadora de Iquique, la cara más visible del “neoperreo”, que es como ella bautizó a la escena del reggaeton alternativo, muy popular en México y España, y que cautiva tanto a fans de ese ritmo caribeño como a los de la electrónica.

“Es uno de los álbumes del verano”, dijo la web española Jenesaispop sobre Bellaca del año, el álbum que acaba de editar con Nacional Records, el sello estadounidense en el que han publicado desde Tom Tom Club hasta Manu Chao.

“Somos fans de Tomasa desde escuchamos Tu señora, una de sus primeras canciones. Luego, nos dimos cuenta de que estaba lista para su próximo paso”, dice desde EE.UU. Tomas Cookman, el director del sello.

¿Cuándo podrá verla en Chile? “Por el momento no hay nada programado, pero me encantaría reencontrarme con el público que me vio nacer. Eso sí, estaré de gira por Europa y tengo una gran sorpresa para mis seguidores españoles”, cuenta la reina del neoperreo.

Niña Tormenta

Tiare Galaz (33) nunca imaginó que su proyecto musical, Niña Tormenta, tendría tan buena recepción.

Hace un par de años estaba dedicada a la gestión cultural y ahora, acaba de llegar de una gira por Alemania, donde teloneó —junto a los cantautores Rosario A, Diego Lorenzini y Javier Bobbert— los conciertos de Erlend Øye, el reconocido cantante noruego.

“Fue una experiencia increíble. Tocamos en lugares como el Funkhaus, en Berlín, que es alucinante y, además, tuvimos la oportunidad de compartir y trabajar con un equipo de personas muy lindo”, resume Tiare recién llegando del viaje.

Esa gira fue uno de los inesperados efectos de Loza, el álbum que fue escogido por varios medios chilenos como uno de los mejores del 2017 y que le valió un Premio Pulsar a Artista Revelación.

Son reconocimientos justificados para su música austera, que cala hondo con poco: un ukelele, una voz profunda y letras que evocan recuerdos familiares.

Póngale play este invierno, la estación más adecuada para dejarse cautivar por canciones melancólicas como Que entre el frío y Va a llover este domingo.

Camila Vaccaro

Anote el nombre de Camila Vaccaro (34), que este año lo oirá más de alguna vez, porque es una de las apuestas del folclor nacional.

Aunque lleva más de 12 años tocando con bandas como Merkén y Juana Fe, recién ahora decidió lanzarse como solista y publicar sus primeras composiciones, las que puede oír en la plataforma Soundcloud.

En ellas, esta santiaguina que estudió piano clásico, da rienda suelta a su amor por la música de raíz latina, la misma que conoció primero en las fiestas donde compartía con Margot Loyola, amiga de su mamá, y luego en sus viajes por países como Perú, Argentina y Colombia.

Lo que hay en canciones como Diablo viejo y La primavera, es una propuesta potente y moderna, que Vaccaro llama “folk noise”, en la que géneros tradicionales como la tonada y el huayno se fusionan con texturas electrónicas y rockeras.

Es un adelanto de lo que sonará en La bruja, su disco debut, que se publicará durante el segundo semestre.

Antes de eso, puede ir a disfrutar en vivo de su voz diáfana y conmovedora, en el concierto gratis que dará el viernes 26 de junio en la Sala SCD de Bellavista.

Fanny Leona

En la lista de los mejores discos latinos de 2017 escogidos por la revista estadounidense Rolling Stone, estaban los de Café Tacuba, Bomba Estéreo y el de una banda chilena casi desconocida, Playa Gótica.

Fue todo un espaldarazo para este cuarteto de “pop violento” y bailable, que apareció hace un par de años apadrinados por el dúo Dënver, quienes publicaron en su sello su primer trabajo, Amigurumi.

Al frente del grupo, está la magnética Fanny Leona (26), una vocalista sobrada de carisma y un torbellino sobre el escenario.

Es, en parte, la responsable de que sus shows sean famosos, incluso fuera de Chile: por eso los llamaron de Ruidofest, el festival que se hará la próxima semana en un parque de Chicago.

Ojo, que Fanny también prepara un disco sola, más popero y electrónico que Playa Gótica. “Tendrá mucho de la música que me gusta: lo ochentero, el pop japonés y el grupo Crystal Castles”, adelanta.

Yaney

Los seguidores del pop chileno de seguro conocen el nombre de Yaney Salgado (25), porque ha estado en varias bandas, algunas nuevas, como Patio Solar, El cómodo silencio de los que hablan poco y Emisario Greda, y otras más consagradas, como Prehistöricos, con quienes, incluso, se presentó en Lollapalooza 2017.

Entre medio, esta cantante y multiinstrumentista (toca bajo, guitarra y sintetizadores), tiene también un proyecto solista con su nombre a secas, Yaney, al que hay que poner oído.

Lo estrenó la semana pasada con un single, llamado Última canción, de pop ensoñador y sensibilidad femenina, que puede escuchar en YouTube junto a un cover de Taller Dejao, la primera banda de Gepe.

Es el primer apronte de 1992, el disco que publicará este año y que según Yaney “será una especie de compilado de mi vida, porque hablo de mis experiencias, desde que era chica”.

Para verla en vivo (y gratis), hay que ir este sábado 16 hasta el Centro Cultural Rojas Magallanes, en La Florida, donde además tocará la banda Rena y Caballero.

Dulce y Agraz

Pese a su corta edad (19), Daniela González ya ha tocado en festivales como Ruidosa y Rock en Conce, donde compartió con nombres consagrados, como Primal Scream y Fito Páez.

Lo hizo como Dulce y Agraz, el nombre del proyecto solista que creó a los 16 años (tuvo también una banda a los 12), cuando aún estaba en el colegio, en Concepción.

A esa edad publicó su primer EP homónimo, el que cautivó a los seguidores del pop melancólico, con composiciones sensibles como Me reparto en ti.

Ahora, está alistando su primer disco, programado para este año, pero que ya está dando que hablar con sus primeros singles, Más y Ruido, más electropop que en sus inicios.

Es el sonido que escogió para sacar fuera sus vivencias, que incluyen un juicio por violencia en contra de su ex pareja.