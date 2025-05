Muppets ahora: la nueva serie original de Disney+ con Kermit y compañía

A mediados de los años 50, el titiritero Jim Henson creó un grupo de muñecos que se convertirían en figuras de la TV y el cine. Los mismos que encontraron en el streaming la vitrina para su última apuesta por la entretención familiar: Muppets ahora.

Una serie original de Disney+ que, tras su estreno en Norteamérica por la plataforma en julio de 2020, debuta en América Latina con un formato inspirado por internet y la oferta que ahí se encuentra, con diversos segmentos protagonizados por la rana Kermit y compañía.

Con Scooter, el colorín asistente de Kermit -también conocido como René-, como el encargado de subir a la red su contenido, donde tiene un lugar de preponderancia Lifesty(le) with Miss Piggy, espacio donde la rubia cerdita comparte sus consejos sobre estilo.

Muppets-Ahora-4.jpg la-tercera

Muppets ahora | Disney+

Una misión en la que cuenta con la ayuda del elegante y misterioso Uncle Deadly, además de las visitas, en persona y virtuales, de actores como Taye Diggs (Empire) y Linda Cardellini (Dead to me), y donde no siempre las cosas salen como ella esperaba.

Otro de los segmentos es Økėÿ døkęÿ køøkïñ -exageración de la escritura nórdica-, que tiene como anfitriona a la emplumada y británica Beverly Plume, quien presenta a El Chef Sueco y los cocineros y personalidades que aceptan el desafío de cocinar contra él.

Entre ellos el actor Danny Trejo (Machete), quien prepara un taco de mole y pollo, mientras El Chef Sueco trata de imitarlo, aunque para el relleno de su preparación se confunda un poco y trate de usar un muy vivo “mole” -topo en inglés- en vez de la salsa mexicana.

Comedia, celebridades y muñecos

Muppets-Ahora-7.jpeg la-tercera

Muppets ahora | Disney+

A ellos se suman el Dr. Bunsen Honeydew y sus asistente Beaker, quienes permiten conocer más de la ciencia y sus consecuencias en su Muppet labs field test, y Pepe, el Langostino con su alocado espacio de concurso Pepe’s unbelievable game show.

Y también Kermit, quien es el primer invitado de Walter en Muppet masters, que revela los pasatiempos en que algunos muñecos son verdaderos maestros, y además tiene la misión de entrevistar a RuPaul en Mup close & personal, en el capítulo inicial de un total de seis que tiene Muppets ahora.

Nombres de coloridos títeres y famosos humanos a los que se suman los del oso Fozzie -o Figaredo-, Gonzo, la Gallina Camila, Animal, Sam, el Águila, la comadreja abogado Joe de Legales, el chef Roy Choi y los actores Seth Rogen y Aubrey Plaza, entre otros.

Los que comparten pantalla y situaciones de comedia en el primer ciclo del original de Disney+ -que llega con una emisión a las que luego se sumarán las otras semanalmente-, que busca reinventar los famosos personajes de Jim Henson ante las nuevas generaciones.

Y lo hace recurriendo a un formato reducido y ágil, usado en redes sociales como Youtube, que es cercano a los niños y adolescentes de hoy. Los que han crecido divirtiéndose y aprendiendo en la red, y además han conocido a los títeres gracias a Plaza Sésamo.

Pero Muppets ahora también puede ser disfrutado por adultos, especialmente por los que rieron y se entretuvieron con las películas de los muñecos y El show de los Muppets, el espacio de variedades que mezclaba canciones, sketches y famosos invitados.

Ver en Disney+