MuuMami: el nuevo local de hamburguesas nativas de Rodolfo Guzmán

MuuMami no es una reinvención, sino una versión distinta de Rodolfo Guzmán, el chef detrás de Boragó, el restaurante más reconocido y premiado de Chile, incluido en la lista de los mejores del mundo,The World’s 50 Best.

El mismo que fue el único de Latinoamérica en entrar en la lista de los 10 restaurantes más cool del mundo para visitar en 2021 de la revista Forbes, pese a que se encuentra cerrado o en un paréntesis desde mediados de marzo de 2020.

Sin embargo, en el mismo recinto de Boragó, en Av. Escrivá de Balague, Guzmán acaba de abrir su nueva apuesta, MuuMami, un local que ocupa una gran barra puesta en la terraza del local, con vista a una cancha de tenis y al cerro Manquehue, donde también hay algunas mesas al aire libre.

Muumami-lugar-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Es el nuevo paso de la hamburguesería que estrenó en formato delivery el año pasado, en plena pandemia, pero que dista mucho de todo lo que has probado en este tipo de sándwiches.

De partida porque se tratan de hamburguesas nativas, de perfil chileno, con carne de libre pastoreo y que encierran todos los secretosy pócimas de Boragó.

Mucho más que una hamburguesa

Duo-hamburguesas-.png la-tercera

Foto: MuuMami

La especialidad de este nuevo lugar son las hamburguesas, que en realidad son mucho más que eso, sobre todo por la elección de los ingredientes, escogidos con pinzas por Guzmán.

Como los tomates rosados del Maule, por ejemplo, presente en todas las hamburguesas. "Se trata de un producto que por terroir y sabor es único en el mundo. El tomate, al igual que todos los productos, que utilizamos son orgánicos y cultivados por nuestra comunidad, productores que llevan años con nosotros", explica el premiado chef.

También el queso chanco, fermentado de forma natural, o esa maravilla de pantres veces fermentado, que tiene memoria, es decir, recupera su forma si lo aprietas y tiene una sensación de "nube", liviano y gustoso en boca.

Son seis alternativas de hamburguesas, como la muuMami ($ 9.900), de carne de libre pastoreo a la brasa, pasta de tomates rosados del Maule, queso chanco artesanal, ensalada de lechugas, aros de cebolla y el pan de triple fermentación, todo acompañado de papas nativas fritas orgánicas.

Muumami-hamburguesa-tomate-lista-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

O la muumami-tsunami ($ 10.990), que lleva además un maravilloso steak de tomate rosado del Maule.

Puedes atreverte también con una de verdad diferente, la cuacMami ($ 12.000), una de pato natural, con cilantro, puré de piel de naranja y pan de triple fermentación, también con nativas fritas orgánicas.

Si buscas alternativas veggies, entonces elige la Ohmami ($ 9.900), una hamburguesa de arroz orgánico chileno, hongos silvestres y berenjenas, con pasta de tomates rosados del Maule, queso chanco artesanal, ensalada de lechugas, aros de cebolla y pan de triple fermentación. Puedes pedirla sin queso si eres vegano.

La democratización de Boragó

Muumami-tartaro-de-betarraga-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Además de hamburguesas, en MuuMami te encontrarás con maravillosas opciones veggies aptas para compartir como, el tar tar vegetal ($ 8.900), de betarraga, pero con una serie de ingredientes secretos que encontrarás increíble aunque no te guste la betarraga.

O el steaks de tomate rosado del Maule ($ 5.500), una maravilla madurada al sol, goloso, jugoso, con ají verde y hierbas como huacatay, o la ensalada ($ 9.900), de hojas y flores como las del zapallo con un aliño que mezcla todos los secretos umami de Boragó.

Muumami-tomate-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Y no te vayas sin disfrutar de los helados de leche natural, como el de patagonia velvet ($ 4.500), con frutos de la patagonia como el maqui, o el de frutilla blanca ($ 5.000), producto chileno único en el mundo.

Para tomar puedes pedir algo de la selección de cervezas artesanales, como la Ira de Granizo ($ 5.000), elegida como la mejor cerveza de Chile en 2017, o alguna de las opciones de sidra y vinos naturales y orgánicos, como la sidra Pom King ($ 11.000).