Netflix en clave infantil: Las series más destacadas para niños

El universo de Netflix, siempre en constante expansión, incluye un gran apartado para el público infantil, donde las series animadas son las protagonistas.

Para ayudar a los niños y sus padres, hemos hecho una selección de sus espacios, dividiéndolos por tipo de público.

Así, en esta primera entrega ofrecemos una selección de 10 producciones enfocadas en los preescolares.

Beat Bugs

Esta serie original del servicio de streaming toma como inspiración para sus diferentes relatos las canciones del grupo The Beatles.

Así, al ritmo de las creaciones de la famosa banda de Liverpool, se desarrollan las aventuras de los insectos y mejores amigos Jay, Kumi, Crick, Buzz y Walter, quienes en cada emisión se unen para explorar y aprender en el patio trasero de un vecindario, que para ellos es su universo entero, al ritmo de temas como Help!, I Am the Walrus, Come Together y Lucy in the Sky with Diamonds.

Mira Beat Bugs acá.

Kazoops!

El protagonista de este colorido espacio es Monty, un curioso niño de seis años de edad con una gran imaginación, y el cerdo mascota Jimmy Jones, su mejor amigo.

En cada episodio de las diferentes temporadas de su serie, Monty se enfrenta a ideas preconcebidas sobre el mundo, generalmente impuestas por adultos, pero se atreve a desafiarlas al embarcarse en aventuras imaginarias junto al fiel Jimmy.

Mira Kazoops! acá.

Llama Llama

El espacio lleva a la pantalla la serie de libros para preescolares Llama Llama, de la desaparecida escritora e ilustradora estadounidense Anna Dewdney, donde se pueden ver las vivencias del pequeño Llama Llama.

En cada capítulo, él aprende a tomar mejores decisiones, resolver los conflictos de manera constructiva y probar cosas nuevas, siempre bajo la guía de Mama Llama y sus abuelos, o en compañía de sus amigos Euclid Oveja, Bill Cabra, Nelly Ñu y Luna Jirafa.

Mira Llama Llama acá.

Los Detectives de la Casa en el Árbol

La productora surcoreana Enpop está detrás de esta serie animada centrada en las aventuras del equipo de detectives conformado por los hermano y hermana osos Toby y Teri.

Ambos diariamente "usan las pistas" y "siguen los hechos" para resolver todo, desde los misterios del patio trasero hasta los rompecabezas más grandes del mundo natural que los rodea.

Mira Los Detectives de la Casa en el Árbol acá.

Luna Petunia

El espacio animado tiene como protagonista a la despierta Luna, una niña que vive en nuestro mundo y juega en una tierra de sueños, donde aprende a hacer posible lo imposible.

Desde julio pasado también está disponible la segunda temporada de Luna Petunia: De vuelta en Amazia, donde la pequeña aventurera regresó con el poder de hacer posible lo imposible en el Reino de Amazia.

Mira Luna Petunia acá.

Ositos Cariñositos y Primos

Los famosos ositos, que marcaron las infancias de muchos que ya son padres, regresaron con historias para compartir con una nueva generación de mini espectadores.

Y ahora los coloridos personajes –como Tiernosito, Gruñosito y Alegrosita- unen a sus primos a las vivencias que enfrentan a diario en Quiéreme Mucho, como descubrir el poder de sus insignias y ayudar a sus amigos a enfrentar sus miedos.

Mira Ositos Cariñositos y Primos acá.

Supermonstruos

Esta serie, coproducida para Netflix por empresas de Canadá y EE.UU. tiene como protagonistas a seis niños de edad preescolar que son hijos, ni más ni menos, que de los monstruos más famosos del planeta.

Cada episodio muestra cómo Drac, Lobo, Cleo. Frankie y Zoe tratan de dominar sus poderes paranormales en su jardín infantil nocturno, bajo la guía y supervisión de la profesora Emmie e Igor, el director del lugar.

Mira Supermonstruos acá.

Somos las Lalaloopsy

Las coloridas protagonistas de la serie de TV Lalaloopsy, inspirada en las muñecas del mismo nombre, retornaron en este espacio que lleva a la pequeña audiencia a la mágica tierra donde viven Jewel Sparkles, Spot Splatter Splash, Crumbs Sugar Cookie, Dot Starlight, Rosy Bumps ‘N’ Bruises y Storm E. Sky, junto a sus mascotas.

Aquí, ellas pueden enfrentar lo que sea, siempre celebrando la magia de la creatividad.

Mira Somos las Lalaloopsy acá.

VeggieTales in the City

En esta renovada serie, tras VeggieTales in the House –también realizada especialmente para Netflix-, Larry el Pepino, Bob el Tomate y sus amigos vegetales expanden sus horizontes, presentando coloridos e inspiradores cuentos desde la ciudad, así como también desde sus propios patios traseros.

Mira VeggieTales in the City acá.

Vera y el Reino Arcoíris

Cada uno de los capítulos de este programa muestran cómo la pequeña Vera, quien a sus 8 años ya es la guardiana del Reino Arcoíris, y su amigo gatuno Bartleby ayudan a resolver los problemas de quienes los rodean.

Así, no dudan en cuidar el castillo del Rey Arcoíris, ayudar a un DJ en problemas o solucionar los entuertos provocados por la Princesa Grizelda y su actitud un tanto egoísta.

Mira Vera y el Reino Arcoíris acá.