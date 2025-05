Orange is the new black: en qué quedó y qué trae la sexta temporada

OITNB_603_Unit_03648_R (1) OK

Orange is the new black (OITNB) es de las series más seguidas y comentadas de Netflix, con cerca de siete millones de fans sólo en Estados Unidos. Una mezcla perfecta entre drama y comedia que el viernes 27 de julio vuelve con su sexta temporada.

Para los que no la conocen se trata, en resumen, de una producción que debutó en 2013 y que se centra en la vida de Piper Chapman (Taylor Schilling, en la foto principal), una chica de clase media acomodada que cae presa tras involucrarse en el mundo del narcotráfico.

Es en la cárcel donde se encuentra con personajes que le hacen la vida imposible y otros con los que entabla incluso amistad, en una historia que muestra las luces y sombras de una cárcel de mujeres en que tienen preponderancia las comunidades latina y afroamericana.

¿Te acuerdas en qué quedó el quinto ciclo? ¿Quieres saber qué traen los nuevos 13 capítulos? Aquí, algunas claves para que este viernes te instales a ver las aventuras de Piper y compañía, las reclusas que sobreviven a punta de carácter y sentido del humor.

Ojo, que si no la has visto, de aquí en adelantepuede haber un par de spoilers.

El misterio de Alex

Recordemos que en la temporada anterior, la quinta, las presas de la cárcel Litchfield, Nueva York, deciden amotinarse aburridas de ciertas injusticias y abusos que sufren por parte de las autoridades y de las malas condiciones de vida que deben enfrentar a diario.

Al final todo deriva en caos y uno de los personajes se transforma en un misterio: Alex Vause, amiga y amante de Piper, que junto a otras reclusas es víctima de una especie de secuestro por parte de uno de los despiadados guardias del recinto.

La duda para esta nueva temporada es, entonces, ¿qué pasó con Alex? El tráiler, o avance, afianza esa interrogante y al menos en esas imágenes Alex no aparece. No está entre sus compañeras, que son llevadas a una nueva cárcel, una de máxima seguridad.

¿Estará viva? ¿Seguirá su romance con Piper? Está por verse.

Un nuevo "hogar"

Tal como decíamos, después del motín las chicas de Litchfield son llevadas a un recinto de máxima seguridad. En esta sexta temporada veremos cómo les va ahí a Piper y compañía, porque al parece se trata de un lugar hostil, donde deberán enfrentar nuevos enemigos.

A esta nueva cárcel la llaman “Max” y hasta ahí llegan, a la fuerza, las 10 que se quedan resistiendo hasta el final luego de la rebelión, entre éstas Piper, Red (en la foto), Frieda, Taystee, Nicky y Gloria.

Veremos qué sucede con estas valientes, pero, según el tráiler, la situación no se ve nada fácil.

Queda claro, por ejemplo, que existe una división entre las presas que visten de azul, las de uniforme caqui y otras que andan de rosado, lo que se traduce en peleas incluso entre algunas que antes eran "yuntas", como Suzanne —más conocida como "Ojos Locos"— y Taystee, una de las líderes del motín.

En la nueva presentación del programa, además, se introdujeron pequeños cambios, como una imagen en que se ven duchas con esposas al lado, lo que habla de las poco confortables condiciones de este nuevo "hogar".

Justicia en deuda

En el mentado motín las presas pedían mejoras en la alimentación e infraestructura de la cárcel, pero también que la muerte de la querida Poussey —ocurrida en la cuarta temporada— no quedara impune.

En el ciclo pasado el asesino —culposo o accidental— de Poussey, Bayley, queda en libertad, situación que podría revertirse en los nuevos capítulos si la justicia actúa y las reclusas se unen para conseguir ese objetivo.

Otros asuntos por resolver

Hay otros hechos que quedaron inconclusos y que deberán aclararse en esta sexta temporada, como los problemas de Aleida, ya fuera de la cárcel, para encontrar trabajo y casa, y poder así llevarse a sus hijos a vivir con ella.

También, el embarazo de Lorna, el castigo de Daya —llevada a máxima seguridad por dispararle a un guardia— y la situación de Linda, la directora de compras de la cárcel que es confundida con las presas y que sigue ahí por error.

