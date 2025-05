Palm Royale: la serie de Apple TV+ donde la aspiración social se vuelve comedia

¿Qué harías para concretar tu sueño? En el caso de Maxine, la protagonista de Palm Royale, ella estaría dispuesta a mucho, incluso a trepar un muro, literalmente.

Como se ve en la escena con que se presenta a los espectadores la nueva serie de Apple TV+, basada lejanamente en la novela Mr. & Mrs. American Pie, de Juliet McDaniel.

La que en 10 emisiones, cantidad algo extensa para su relato, muestran cómo Maxine Simmons (Kristen Wiig) trata de ser parte de la elite de la Palm Beach de fines de los 60.

Palm-Royale-12.jpg la-tercera

Palm Royale | Apple TV+

Específicamente del grupo de mujeres, herederas de grandes fortunas o esposas de magnates, que tiene como su centro de diversión y encuentro en el Palm Royale.

El exclusivo club de campo de ese sector de Florida, donde las damas de la aristocracia local conviven ajenas a Nixon, Vietnam, la igualdad de género o los derechos civiles.

El club de los sueños de Maxine

Palm-Royale-11.jpeg la-tercera

Palm Royale | Apple TV+

Las que están más preocupadas de quién organizará el nuevo evento benéfico o cuál será su vestido para la próxima fiesta, al mismo tiempo que Maxine se cuela por un patio trasero.

Y aunque la ex ganadora de concursos de belleza es echada discretamente del club, no dejará de intentar ingresar a pesar de no tener los miles de dólares de su membresía.

Ni menos el apoyo de algunas de sus socias hasta que el destino pone en su camino a Dinah (Leslie Bibb), una de las socias a la que ayuda a solucionar un problema.

Palm-Royale-10.jpg la-tercera

Palm Royale | Apple TV+

Al mismo tiempo que continúa tomando prestados los vestidos de la tía de su marido, Norma (Carol Burnett), la reina de Palm Beach hasta el accidente que la dejó postrada.

Pero será una constante en los capítulos que vendrán que, cuando parece que todo va mal, la protagonista obtenga ayuda inesperada, aunque no siempre evite conflictos mayores.

Una comedia con toques dramáticos

Palm-Royale-3.jpg la-tercera

Palm Royale | Apple TV+

Lo que se va conociendo en medio de una comedia de tintes bufonescos junto a momentos de drama, aunque estos últimos nunca se tomen al argumento por completo.

Como tampoco que exploren un poco más en el pasado o los conflictos internos que fueron moldeando las actitudes presentes de los personajes, como los de la misma Maxine.

Palm-Royale-9.jpg la-tercera

Palm Royale | Apple TV+

Quien hace dos décadas conoció en Tennessee a su marido Douglas (Josh Lucas), un piloto que espera heredar los bienes de su tía, como también el prestigio Delacourte.

El que Maxine busca hacer suyo, mientras trata de ser aceptada entre el elitista grupo liderado por Evelyn (Allison Janney), la cual nunca le oculta a la recién llegada su antipatía.

Aunque también se sumarán al entorno de la nueva señora Delacourte figuras amables y amistosas, como la activista Linda (Laura Dern) y el reservado Robert (Ricky Martin).

Los que se convertirán en piezas claves de una serie que además se destaca por su colorida y cuidada ambientación de época, y la brillante actuación de Wiig.

Ver en Apple TV+