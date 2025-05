Para pizzeros de corazón: locales en Santiago con tenedor libre de pizza

Saint-Georges-Day-8-ok.jpg la-tercera

Foto: Saint George's Day

En el barrio Yungay ahora puedes disfrutar de un tenedor libre de pizza.

Lo encuentras en Saint George’s Day, el pub al estilo inglés de Av. Cumming que estuvo cerrado por un tiempo, pero que reabrió con una nueva propuesta y un nuevo look para su terraza.

Así, ahora el local abre de jueves a sábado y con un tenedor libre de pizza, disponible desde las 4 PM los jueves y desde 2 PM viernes y sábados, tanto en la terraza como dentro de los salones de la casona.

Un formato que cuesta $ 13.800 p/p, que incluye postres, y que sube a $ 19.800 si prefieres el buffet full beer, con refill de cerveza.

Se trata de unas pizzas hechas en el lugar y de masa fermentada por 24 horas, esponjosa en el centro y crujiente en los bordes.

Las que en el tenedor libre llegan en trozos y en rondas a la mesa, aunque para comenzar te traen una completa, con cuatro variedades.

Buonissima-6-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

¿Tenedor libre de pizza en Providencia? Encuentras uno muy bueno a los pies de la Nueva Torre Santa María y al lado del Parque Metropolitano.

Ahí está Buoníssima, una pizzería donde todos los viernes haytenedor libre de pizza napolitana.

Específicamente de 4 PM a 8.30 PM, horario en que puedes probar las pizzas que quieras por un valor fijo.

Ese precio es de $ 12.990 p/p e incluye una bebida, agua o jugo y la posibilidad de disfrutar una y otra vez de pizzas en tamaño individual, de 24 cms, que armas a tu gusto.

Unas al estilo napolitano, con una masa hecha con harinas italianas, fermentadas por 72 horas, por lo queda ligera, con borde esponjoso y un centro delgado.

Tomata-Pizza-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

En el bulevar CV Galería abrió Tomata Pizza, un lugar delicioso que es el indicado si lo que buscas es una buena terraza con cocina golosa y a buen precio.

Quizás te suene su nombre, porque se tratan de las pizzas de estilo napolitano y de masa madre que partieron como delivery en 2022.

Las que tienen el sello de Kurt Schmidt, el mismo chef detrás de hits como Prima Bar y el premiado 99 Restaurante.

Y si bien son pizzas, en ellas te encontrarás con toda la impronta de Schmidt. Es decir, no sólo son de masa madre, fermentada por 72 horas, sino que además hay un especial cuidado por los productos.

Mejor si vas a probarlas los jueves porque ese día y durante toda la jornada hay all you can eat o todas las pizzas que puedas comer.

Y llegan a tu mesa en distintos cortes que el chef va sacando.

Hay cerca de 20 opciones de pizzas, entre las de temporada, de autor, clásicas blancas y clásicas rojas.

Para acompañarlas encuentras schops fresquitos coctelería de autor y mocktails, cocteles sin alcohol.

Taberna Pizza por Metro

pizza-a-metro-entrada-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Taberna Pizza x Metro es un local de barrio Yungay, ideal para ir en grupo.

Tiene una terraza interior con mesas amplias y una carta de pizzas por metro, puedes probar en formato “todo lo que puedas comer” por $ 10.990.

Es decir, te van llevando trozos de pizzas de una masa delgada, con distintos ingredientes, hasta que ya no puedas comer más.

Una promoción que funciona todos los días, de 2 PM a 9 PM, y sin limite de tiempo. Así, si tienes mucha hambre puedes llegar a las 2 PM y quedarte hasta el termino de tenedor libre probando una y otra vez sus pizzas.

Para acompañar hay cócteles en tamaño XL, como pisco sour de medio litro o de un litro, y de sabores com maracuyá o jengibre.

Abbatia-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Abbatia

En una preciosa casona del 1900 de en la esquina de Campo de Deportes con José Domingo Cañas, en Ñuñoa, donde antiguamente funcionaba el restaurant suizo Walhalla, ahora hay un lugar para probar cocina italiana, Abbatia.

Uno con terraza, estacionamiento propio y a cargo de Martin Cortés, chef que tenía una banquetería y que en tiempos de pandemia se reinventó a través de este local, donde todo, desde la focaccia, que llega a penas te sientas en su mesa, hasta la pasta, es hecha en el lugar.

Y ahí todas las semanas se organizan eventos con formato de tenedor libre.

Uno es el festín de ñoquis, en el que todos los días 29 de cada mes por $ 19.900 puedes probar todos los que quieras acompañados de distintas salsas caseras.

Además, todos los viernes, de 7 PM a 11 PM, hay festín a la romana, en el que puedes disfrutar libremente sus pizzas artesanales y también postres.

Cuesta $ 17.900 p/p y el formato es el de distintos cortes de pizzas caseras que te llegan a la mesa, que puedes probar hasta saciarte.

A lo que se suma un mesón con postres como, panna cotta y tiramisú, y música en vivo.