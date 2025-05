Para ponerse al día con los estrenos: las películas de Netflix más destacadas en lo que va de 2023

Rustin.jpg la-tercera

Grandes activistas por los Derechos Civiles, como Martin Luther King Jr. y Malcolm X, ya han tenido su momento fílmico. Una figuración que finalmente Rustin le ofrece a otro de sus representantes.

El cual fue un nombre clave en la lucha pacífica contra el segregacionismo y la discriminación en Estados Unidos: Bayard Rustin, quien revive en la película original de Netflix.

La cual fue dirigida por George C. Wolfe (La madre del blues), tiene entre sus productores a Barack y Michelle Obama, y llega al streaming tras su paso por festivales y salas estadounidenses.

Para que finalmente el público mundial conozca a Rustin y su rol como organizador de la marcha que marcó un antes y un después en la historia de los derechos de los afroamericanos.

Como también sus conflictos personales, marcados por su opción sexual, y esencialmente la cálida y brillante personalidad que logró congregar a muchos a su alrededor.

El realizador estadounidense David Fincher (Mank) volvió a Netflix con su debut en la adaptación de una historieta, tomando como inspiración la creación de Matz y Luc Jacamon.

La que bajo el nombre original de Le Tueur -El Asesino en la edición española de Norma Editorial- mostró al mundo la historia de un sicario bajo un halo de misterio e introspección.

Los mismos elementos que son claves en la mirada que de ella realiza Fincher, como también el monólogo interior del protagonista, parte central del filme al igual que en el cómic.

Así, los pensamientos y reflexiones de su protagonista, conocido solo como El Asesino (un preciso Michael Fassbender), reemplazan la mayor parte de los diálogos en la cinta.

Lo que permite apreciar la forma de ver la vida y su profesión que tiene este personaje, que articula las casi dos horas de un thriller estilizado que muestra cómo él busca venganza.

Tras su paso por otras plataformas de streaming, Benicio del Toro debuta en Netflix con Reptiles, el thriller donde demuestra su talento interpretativo como Tom Nichols.

El protagonista de un relato de más de dos horas que incluye un cruento asesinato y varios sospechosos de haberlo cometido, como también muchas pistas que apuntan en diferentes caminos.

Lo que se conoce en medio de una ambientación detallista, con bastante de cine negro y buenas actuaciones, empezando por el desempeño de Del Toro y siguiendo con el de Alicia Silverstone.

Las piezas esenciales para que la película logre enganchar y no se sienta como tiempo malgastado, a causa de su ritmo demasiado pausado y una resolución algo decepcionante.

La que se revela después de haber acompañado a Nichols, detective de la policía de Scarborough, Maine, en la ardua investigación que emprende tras la muerte de una agente inmobiliaria.

Tras varios años en la realización de episodios de series como Suits y Ballers, y algunos cortometrajes, Chloe Domont dio el salto a la dirección de una película con Juego limpio.

El thriller que no solo marcó un hito en su carrera de modo formal, sino que también se convirtió en la prueba que estaba lista para demostrar su talento como cineasta y guionista.

Ya que la cinta que debutó en el pasado Festival de Cine de Sundance es fruto de su autoría e inspirado en su experiencia en una industria televisiva marcadamente masculina.

La que en pantalla se tradujo en la historia de una pareja que se mueve en el mundo de las finanzas -un símbolo de testosterona y competitividad-, mientras disfrutan de su romance.

Hasta que el ascenso laboral de Emily (Phoebe Dynevor) cambia toda la dinámica de su relación con Luke (Alden Ehrenreich), haciendo que se adentren en la toxicidad y la lucha de poder.

Luego de haber explorado en años recientes las vidas de Jacqueline Kennedy y Diana Spencer, Pablo Larraín presenta en El Condesu particular mirada a otra figura de la historia.

Y a la cronología reciente y traumática del país, reviviendo a Augusto Pinochet como la personificación del mal que nunca muere: un vampiro de más de 250 años.

El que ha desangrado literal y simbólicamente a quienes se han cruzado en su extensa vida, y es el eje de la película de Netflix que se presenta como comedia negra con tintes de horror.

Para cuyo guión Larraín se asoció una vez más con Guillermo Calderón, dando vida a una sátira de buena factura, pero que no va más allá de la anécdota al revisitar a un personaje tan oscuro.

En torno al cual se construye un argumento que pasa rápidamente desde la Revolución Francesa hasta el Chile del presente, eludiendo los años más conflictivos en torno a Pinochet.

Adam Sandler retorna a Netflix en la comedia producida y protagonizada por el actor, pero en un rol secundario, dejando el protagonismo a su hija Sunny Sandler en el papel de Stacy Friedman.

El personaje principal de una trama sobre el paso a la adultez y el sentido de la amistad, con la mezcla precisa de comedia y drama, y la joven Stacy ofreciendo una impecable interpretación.

En un relato que se inicia cuando ella ya tiene 13 años y debe enfrentar la ceremonia del bat mitzvá, que, como las fiestas de Quinceañera y Dulces 16, marca su paso a la adultez.

Pero, a diferencia de sus padres que quieren que se luzca con el ritual religioso en sí, Stacy está más preocupada de la celebración posterior y que esta sea inolvidable.

Donde espera contar con la compañía de su mejor amiga Lydia (Samantha Lorraine) y de Andy (Dylan Hoffman), quien le gusta desde que era pequeña. Pero las cosas no serán como soñaba.

Casi un año después del estreno de Maleficio en Netflix, con su estilo de documental falso, otra película taiwanesa enfocada en lo paranormal debutó en su servicio: Mi boda con un fantasma.

Aunque esta vez su trama combina lo espectral con la comedia en la historia dirigida por Cheng Wei-hao, que luego del estreno en su país de origen llegó al mundo vía streaming.

Con lo que el público de diferentes lugares puede conocer una de las cintas más populares en Taiwán en el último tiempo, que complementa el humor con el suspenso criminal.

La cual muestra la historia de Wu Ming-han (Greg Hsu), un joven policía, homofóbico e imprudente, que tras recoger un sobre rojo en la calle experimenta una aventura inusual.

Ya que este sobre lo empuja a ser parte de un simbólico “matrimonio fantasma”, con el fallecido Mao-mao (Austin Lin), para evitar la mala suerte. Pero las cosas se complican aún más.

Esta comedia dramática surcoreana, dirigida y escrita por Lee Byeong-heon, se inspira en el Mundial de Fútbol de Personas sin Hogar, que desde 1999 trata de generar cambios duraderos

Para lo que convoca a selecciones de distintos países integradas por personas en situación de calle que buscan un mejor futuro, como los protagonistas del largometraje que llegó a Netflix.

El que ofrece una dramatización de la primera participación de Corea del Sur en la edición de 2010 de dicho certamen, con una historia ficticia que logra hacer reír y conmover.

La cual tiene como eje de su entretenida narración a Yoon Hong-dae (Park Seo-joon), un jugador profesional de fútbol que al inicio del relato juega sin sobresaltos en el equipo Red Champions

Hasta que ataca a un periodista y debe limpiar su imagen convirtiéndose en entrenador de la selección de indigentes de su país, que irá al Mundial de Fútbol de Personas sin Hogar en Hungría.

Jamie Foxx, John Boyega y Teyonah Parris protagonizan el largometraje que marca el debut del guionista Juel Taylor en la dirección de una película, que le da un nuevo sentido a la comedia.

Lo que concreta con un homenaje al blaxploitation de los 70, el subgénero protagonizado por la comunidad afroestadounidense, que revisita mientras combina la sátira, el suspenso y la ciencia ficción.

En un relato ambientado en Glen, el barrio donde vive Fontaine (Boyega), un traficante que diariamente recibe el dinero recolectado por sus socios hasta que un cliente no paga lo adeudado.

Lo que lo obliga a visitar el motel donde se hospeda el proxeneta Slick Charles (Foxx) para cobrarle y después salir a encarar una extraña experiencia, que lo hará ver lo que sucede en su barrio.

En una aventura en compañía del mismo Charles y la prostituta Yo-Yo (Parris), que llevará al trío a descubrir una instalación subterránea que se relaciona con experimentos y una conspiración.

Nimona | Netflix

La fecha del estreno de Nimona estaba fijada para 2020, con Blue Sky Studios como su productora. Sin embargo, su proyecto se fue postergando desde que Walt Disney Company adquirió la empresa dueña del estudio -21st Century Fox- y puso reparos a la temática LGBTQ que su trama involucra.

Un aplazamiento que dejó a la película al borde de la cancelación cuando se cerró Blue Sky, pero renació de la mano de Annapurna Pictures y Netflix, la plataforma que se convirtió finalmente en la vitrina perfecta para la imperdible cinta basada en la novela gráfica de ND Stevenson.

La cual llegó al streaming en una versión algo estilizada del cómic original, dirigida por Nick Bruno y Troy Quane, donde se conoce la historia ambientada en un reino medieval y futurista, que es defendido del peligro de monstruosas criaturas por los caballeros formados en un instituto de elite.

El que mil años después de su creación es la cuna de los mejores defensores y por primera vez, a instancias de la reina Valerin, ha incorporado a alguien de origen popular: Ballister Boldheart. Pero cuando él va a ser nombrado caballero, de su espada sale un rayo que mata a la soberana.

Lo que convierte al noble Ballister en un prófugo de la justicia que clama inocencia, mientras se esconde en una construcción en ruinas.

Hasta que aparece Nimona, una jovencita que posee la inusual capacidad de cambiar de forma y se ofrece para ser su secuaz, ya que cree que él es un villano.

Wake me up before you go-go y Everything she wants son algunas de las canciones con que Wham! se convirtió en uno de los grupos pop ingleses más exitosos de los años 80.

El que, integrado por George Michael y Andrew Ridgeley, tuvo una historia corta, pero intensa, marcada por la amistad, las canciones y la búsqueda de identidad musical y personal.

La misma cronología que revisa el documental de Chris Smith (Fyre) que se une a Netflix como una de las piezas basadas en la realidad más ágiles y entretenidas de ver del último tiempo.

Cuyo relato se construye gracias a la narración en primera persona de Michael y Ridgeley, obtenida en diferentes entrevistas, junto a videos familiares, de canales, noticieros y shows de TV.

Además de los álbumes de recortes hechos por la mamá de Andrew desde el primer día de la banda, atesorando los recortes de noticias como fotografías y todo tipo de recuerdos.

El documental dirigido por Henry Roosevelt revela un caso donde juega un importante papel la justicia, pero esencialmente el cómo un mal diagnóstico hospitalario puede quebrar a una familia.

La conformada por Jack y su esposa Beata Kowalski, junto a sus hijos Kyle y Maya, la pequeña y principal protagonista de una historia donde el sistema de salud y de protección infantil fallaron.

Ya que el ingreso de la niña en octubre de 2016 al Hospital Infantil Johns Hopkins, de Florida, marcó un oscuro antes y un después para los Kowalski, guiado por la pérdida y la impotencia.

Una cronología sobre enfermedad y abuso de autoridad que incluye un seguimiento a la familia y el acceso a entrevistas en las etapas legales iniciales del caso, luego de que Maya quedó internada.

Lo que ocurrió cuando tenía 10 años y ya había sido diagnosticada con el Síndrome de Dolor Regional Complejo. Pero en Johns Hopkins no conocían esa afección y sospecharon de abuso infantil.

AGBO, la productora de los hermanos Russo, retorna a Netflix con la continuación de la película que debutó en 2020, ofreciendo una trama marcada por la acción y la presencia de Chris Hemsworth.

Quien se tomó la pantalla bajo la piel del mercenario australiano Tyler Rake cuando debió rescatar al hijo de un narcotraficante indio, exponiendo su fuerza y también sus sentimientos.

El mismo personaje que retorna en un incesante largometraje que se inicia minutos después del final del filme anterior: con Rake malherido después de que recibió varios disparos y cayó a un río.

Sin embargo, lograron salvarle la vida en un hospital de Dubai, para luego irse a una casa en Suiza y disfrutar de su retiro. Donde recibe la visita de un desconocido que le propone una nueva misión.

A la que el mercenario se niega en un primer momento, pero pronto accede a realizar cuando descubre que ésta involucra sacar a su ex cuñada y a sus hijos de una cárcel en Georgia.

El mundo de la música se sigue haciendo de un espacio en la pantalla con Una vida maravillosa, la película danesa sobre superación, fama y romance, y por supuesto muchas canciones.

Lo que narra la historia de Elliott Winther, el pescador encarnado por el cantante Christopher y cuya vida cambia de improviso, pasando de un barco camaronero a un estudio de grabación.

Lo que ocurre después de que acompaña a su amigo en una presentación para la fiesta de cumpleaños de Suzanne Taylor (Christine Albeck Børge), viuda de la desaparecida estrella del pop Vince Taylor.

Quien lo escucha cantar y decide apostar por el talento del joven autor e intérprete, llevándolo donde se encuentra su hija Lilly (Inga Ibsdotter Lilleaas), una productora discográfica.

La que acepta colaborar con Elliott a regañadientes hasta que escucha sus temas. Pero hay que grabar un demo y lo mejor es hacerlo en la casa familiar de descanso, donde nacerá música y romance.

Una vez más la Segunda Guerra Mundial se convierte en escenario de una película, aunque Sangre y oro revisita el conflicto bajo una mirada marcada por la sátira y la acción más sangrienta.

En un camino emparentado con cintas como Bastardos sin gloria y Sisu -la sensación fílmica finlandesa por estos días-, guiado por la dirección de Peter Thorwarth (Cielo rojo sangre).

Un neo-western que se inicia en la Alemania de la primavera de 1945, cuando el desertor Heinrich (Robert Maaser) escapa hasta que es capturado por Von Starnfeld (Alexander Scheer).

El oficial de la SS que decide ahorcarlo y dejarlo en un árbol. Pero Heinrich es rescatado por Elsa (Marie Hacke), quien lo lleva a su granja y le explica que odia a los nazis por matar a su padre.

Lo que ocurre al mismo tiempo que Von Starnfeld y sus hombres llegan a un poblado cercano a Essen, donde pide ser guiado a la antigua casa donde una familia judía ocultó barras de oro.

Hambre | Netflix

Los números de su producción cinematográfica están por debajo de la de otros países de Asia, como China e India, pero el cine tailandés ha logrado destacarse por directores como Apichatpong Weerasethakul.

Además de encontrar una vitrina para sus títulos en Netflix, plataforma que ha llevado al mundo realizaciones originales hechas en esa nación como La casa de los abuelos y Hambre.

La cinta dirigida por Sitisiri Mongkolsiri que por semanas estuvo entre las más vistas de la plataforma de streaming, con su no tan original, pero efectiva mezcla de drama, suspenso y gastronomía.

Una combinación ya expuesta en películas como El menúy El chef, que en Hambre guía la historia de Aoy (Chutimon Chuengcharoensukying), una chica que trabaja en el restaurante familiar.

Hasta que recibe la propuesta de integrarse al grupo de cocineros del famoso, pero complicado Chef Paul (Nopachai Jayanama) y se une a él, enfrentando un desafío laboral y personal.

Alban Lenoir, el protagonista de la saga de Bala perdida, retorna a Netflix con su tercera película para el servicio, donde sigue demostrando su capacidad para sostener una trama con mucha violencia.

Pero con la que también se atreve a explorar en su potencial para el suspenso y la tragedia, que consigue de manera efectiva en las más de dos horas de narración dirigidas por Morgan S. Dalibert.

Quien asume la realización de una cinta que engancha, apostando por el drama criminal; aunque su feroz inicio muestra a Adam Franco (Lenoir) empuñando armas en una misión en Sudán.

Pero rápidamente este agente de operaciones especiales vuelve a París para hallar a Moktar Al Tayeb (Kevin Layne), el caudillo sudanés que habría estado detrás del atentado terrorista en un hotel.

Una misión que lo lleva a infiltrarse en la casa y en el grupo de confianza del mafioso Victor Pastore (Eric Cantona), un viejo amigo de Al Tayeb que claramente sabe dónde este último se esconde.

El folclor latinoamericano se convierte en el motor de Chupa, película familiar de Netflix, dirigida por Jonás Cuarón, que apuesta por un relato inspirado en un ser de orígenes algo oscuros y míticos.

Pero que aquí adquiere una imagen más cálida que deja de lado su origen paranormal, convirtiendo al chupacabras -el ser que se alimentaría de la sangre de cabras- en una criatura en peligro.

Donde son esenciales los efectos especiales que le dan vida, además de una narración enfocada en entregar un mensaje sobre aceptación, familia y soledad, dirigido a grandes y chicos.

La que se centra en Alejandro o Alex (Evan Whitten), un niño que vive junto a su madre en Kansas, Estados Unidos, y es objeto de burlas por parte de algunos compañeros en su escuela.

Ante lo que su mamá decide enviarlo por unos días al rancho de su abuelo paterno en San Javier, México, el mismo lugar donde busca refugio una cría de chupacabras tras separarse de su madre.

Para los seguidores de los k-dramas de Netflix, Jeon Do-yeon es la cálida protagonista de Curso intensivo de amor, un rol que deja bastante atrás con su actuación en Boksoon debe morir.

La cinta de acción dirigida por Byun Sung-hyun donde Jeon mantiene el componente maternal que luce en la popular serie, añadiendo como elemento diferenciador una faceta mortal.

Ya que como su personaje en la película, Gil Bok-soon o simplemente Boksoon, la actriz se convierte en una asesina a sueldo de alto rango que está considerando dejar su peligroso “trabajo”.

El que realiza para la empresa MK, la más importante del crimen organizado, y oculta tras su fachada como ejecutiva de una compañía de entretenimiento y mamá de Jae-yeong (Kim Si-a).

Y es precisamente su faceta como madre la que pone su propia vida en peligro, después de que se niega a ejecutar una misión que involucra asesinar al hijo adolescente de un político local.

Aunque la amistad de Jennifer Aniston y Adam Sandler se remonta a inicios de los 90, los actores han compartido pantalla en contadas películas, siendo Misterio a la vista la tercera de ellas.

La que además es secuela de Misterio a bordo, la cinta de Netflix donde en los papeles de Nick y Audrey Spitz fueron testigos del asesinato de un millonario para más tarde descubrir al culpable.

El matrimonio de Nueva York que ahora retorna con una segunda aventura que combina nuevamente la comedia y el suspenso, encarando otro caso criminal como detectives a tiempo completo.

La que tiene como punto de partida la invitación que reciben a la boda del Maharajá Vikram (Adeel Akhtar), a quien conocieron en el filme anterior, con la francesa Claudette Joubert (Mélanie Laurent).

Sin embargo, la celebración termina abruptamente cuando Vikram es raptado y Nick y Audrey deducen que el secuestrador tuvo como cómplice a alguien muy cercano a la víctima.

A cuatro años de su última incursión en la serie de factura británica con sus vivencias, el famoso detective encarnado por Idris Elba retorna a la pantalla en la película Luther: cae la noche.

La cinta original de Netflix, dirigida por Jamie Payne, que trae de vuelta a uno de los personajes más aplaudidos, como también conflictivos de los espacios de investigación policial.

El cual retorna en la cinta concebida para el streaming por Neil Cross, el mismo escritor y guionista tras la serie producida por la BBC, donde se enfrenta al psicopático David Robey (Andy Serkis).

Lo que se desarrolla en una trama de poco más de dos horas, que permite reencontrarse con el claroscuro accionar del policía en una cinta con alma de capítulo larga duración del espacio original.

Un revival de Luther que se inicia con este encargándose del caso de un joven que desapareció sin dejar rastro, hecho que el público ya sabe que se relaciona con un peligroso personaje.

La novela japonesa Sumaho o otoshita dake, de Akira Shiga, inspira el thriller dirigido por el coreano Kim Tae-joon, que muestra una narración que se mueve entre lo dramático y la intriga policial.

La que se inicia mostrando el uso amable del teléfono inteligente, como conexión social, plataforma de videojuegos o medio para encargar comida y reservar entradas a un espectáculo.

Sin embargo, Na-mi (Chun Woo-hee) conocerá el lado más oscuro de poseer un móvil, poco después de que pierde el suyo en un autobús tras salir a divertirse de noche con sus amigas.

Pero lo recupera desconociendo que Joon-yeong (Im Si-wan) duplicó su configuración e información en otro aparato. Además de instalarle una cámara con la que comienza a acecharla.

Lo que sucede de forma paralela al accionar del detective de la policía Woo Ji-man (Kim Hee-won), quien junto a un compañero investiga al sospechoso detrás de la muerte de varias chicas.

La realización dirigida por Erik Skjoldbjærg lleva al norte de Noruega, específicamente a Narvik, la ciudad ubicada en la provincia de Nordland, para revivir un dramático pasaje que ocurrió en abril de 1940.

Cuando Hitler decidió invadir ese país de Escandinavia, que se había declarado neutral, teniendo en especial consideración esa localidad, porque su puerto servía de salida al hierro que venía de Suecia.

El que proveía del 85% del material para la fabricación de armas alemanas. Por lo que Inglaterra decidió frenar la entrega del mineral, poniendo minas en mar noruego, lo que no detuvo a los nazis.

Así, el 8 de abril de 1940 los soldados noruegos que habían sido enviados a Narvik como guardia neutral, tuvieron que rendirse ante tropas alemanas que llegaron desde el mar para tomar Narvik.

En el punto de partida de un relato dramático que se ambienta en medio del conflicto armado, pero tiene como eje al matrimonio de Gunnar (Carl Martin Eggesbø) e Ingrid (Kristine Hartgen).

Luego de la polémica serie de Hulu Pam & Tommy, la historia de Pamela Anderson volvió al streaming.

Claro que ahora en sus propias palabras en el documental de Netflix, donde sin maquillaje y desde su casa en Ladysmith, el pequeño pueblo canadiense en que nació, ella mismarelata los sinsabores de su vida y carrera.

Desde los abusos que sufrió siendo una niña, hasta cómo llegó a la Mansión Playboy y que vio nacer al mayor símbolo sexual de los años 90.

Por supuesto que aborda el episodio del famoso video casero con Tommy Lee, la primera sex tape viral de la historia, del que también hablan sus dos hijos y cómo les afectó.

Así, se deja ver a la persona detrás de la estrella.

Yeon Sang-ho, el reconocido realizador del filme ​​Estación zombie y la serie Rumbo al infierno, es el director de la cinta surcoreana que combina el drama con la ciencia ficción y la acción.

Donde Kim Hyun-joo (El tranvía) encarna a Yun Jung-yi, la heroína de las Fuerzas Aliadas que en el futuro combaten a la República Adrian, después de que ésta tratara de dominar a la humanidad.

La que sucedió luego de que los niveles del océano subieran e inundaran la Tierra, obligando a sus habitantes a irse a vivir a refugios en el espacio, quedando solo unos pocos en el planeta.

Pero hace 35 años la capitana quedó en coma y su información cerebral es ahora usada como inteligencia artificial en cyborgs de combate, bajo la supervisión de Yun Seo-hyun (Kang Soo-yeon).

La que es coincidentemente hija de Jung-yi, por lo que no es extraño que sus reacciones difieran de las de sus colegas ante los avances y retrocesos del proyecto robótico realizado por Kronoid.

Los “misterios históricos” de la obra literaria de Louis Bayard llegan a la pantalla en la película basada en su novela homónima, donde incluye como uno de sus personajes a Edgar Allan Poe.

El famoso escritor que gracias a este relato con tintes góticos llega al streaming en su juventud, cuando, en la ficción, se convierte en aliado del ex detective de la policía Augustus Landor (Christian Bale).

Quien junto a Poe (encarnado por Harry Melling) se transforma en el motor de una narración interesante, aunque pausada, gracias al suspenso que la rodea, que se inicia en el invierno de 1830.

Cuando Landor, que es viudo y está retirado de la labor de investigador policial, es requerido en la Academia Militar de West Point, luego de que uno de sus estudiantes se ahorcara.

Pero esto no es lo peor y por lo que necesitan a Landor, sino esencialmente porque alguien sacó su corazón. Lo que lleva al investigador a buscar al autor con la inusual ayuda del cadete Poe.

