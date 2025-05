Parque Cerrillos: dónde está y cómo llegar al lugar de Lollapalooza Chile 2024

Si vas a Lollapalooza Chile 2024, este 15, 16 y 17 de marzo, de seguro te estás preguntando cómo llegar al Parque Cerrillos, el lugar que por tercera vez será sede del festival más grande del país.

El mismo pulmón verde de la comuna de Cerrillos al que aterrizó por primera vez en 2022, luego de dejar su tradicional sede en el Parque O'Higgins.

¿Nunca has visitado este parque? Vale la pena hacerlo, porque es el cuarto parque más grande de Santiago, después del Metropolitano, el Padre Hurtado y el O’Higgins.

Ahí se realizará una vez más este festival, que vuelve con más de 100 presentaciones, repartidas por seis escenarios y destacados artistas.

De hecho, el cartel de este año lo lideran Blink-182, SZA, Feid, Limp Bizkit, Sam Smith y Arcade Fire.

También incluye los nombres de Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds to Mars, Diplo, Jungle, Phoenix y Above & Beyond, entre muchos otros.

Puedes ver acá el lineup completo actualizado y en esta nota los horarios por cada día y escenario.

Cómo llegar al Parque Cerrillos

Llegar hasta el Parque Cerillos y al festival en particular es muy fácil.

Y es que tienes varias opciones para hacerlo: en bicleta, en auto (hay estacionamientos) y en transporte público.

Si lo que quieres es tomar Metro, debes llegar hasta la estación Cerrillos, de la Línea 6. Está a sólo una cuadra de la entrada principal del parque.

También hay varias micros del sistema Red que llegan hasta el parque y son las siguientes: 102, 107, 108, 109, 113, 113C, 115, I01, TRANSCENTRO, TRAPESAN.

Además, para facilitar la llegada al Parque Cerrillos, durante los tres días se reforzarán los servicios de buses 113, 115, 102 y 108 entre las 11 AM a 6 PM.

Funcionamiento del Metro por Lollapalooza

Una de las preocupaciones de los asistenes al festival es cómo devolverse al final del día desde el Parque Cerrillos.

Y la manera más adecuada es a través del Metro de Santiago, que una vez más tendrá un funcionamiento especial por el evento musical.

Así, para facilitar la salida tras el evento, se extenderá su operación hasta la 1.30 AM en las estaciones de Línea 6 Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Mientras que en la Línea 1 estarán disponibles como salida y hasta la misma hora las estaciones Escuela Militar, Los Leones y Baquedano.

Puedes ver el detalle del funcionamiento en la siguiente gráfica.

Además, en cada una de esas estaciones se dispondrá de buses de Red Movilidad que trasladarán a las personas a diferentes comunas.

Otra manera para volver desde Parque Cerrillos es a través de los buses RED, ya que los servicios 113, 115, 102 y 108 funcionarán en horario extendido hasta la 1 AM.