Paternidad: la cinta de Netflix que lleva a la pantalla la conmovedora historia real de un padre soltero

A solo horas de la celebración del Día del Padre, que Chile comparte con otras 78 naciones, incluido Estados Unidos, llega a NetflixPaternidad, una nueva película original producida en ese último país, donde Kevin Hart se aleja del comediante para mostrar su faceta dramática.

Y lo hace protagonizando la cinta dirigida por Paul Weitz (Un gran chico) que lleva a la pantalla Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love, libro donde Matt Logelin retrata cómo fue el primer año de su vida después del nacimiento de su hija y la muerte de su esposa.

La que divide los minutos iniciales de su relato entre el claro y oscuro de los momentos iniciales de esa dura experiencia. Cuando se muestra a Matt (Hart) mientras se encuentra en el funeral de su mujer, como también en los días previos a la venida al mundo de la niña.

Paternidad-2.jpg PHILIPPE BOSSE/NETFLIX © 2021

Paternidad | Netflix

Cuando en una consulta médica les avisan que Liz (Deborah Ayorinde) deberá hacerse esa misma noche una cesárea, ya que cada vez hay menos líquido amniótico. Un procedimiento más bien habitual del que salen bien tanto ella como la recién nacida Maddy.

Pero Liz sufre una repentina embolia pulmonar y fallece, dejando a Matt y sus familiares directos sumidos en la tristeza, y pensando en cómo será la vida para él de ahora en adelante como padre soltero. En especial a su preocupada suegra Marian (Alfre Woodard).

Sin embargo, ella cree tener la solución: que él y su nieta retornen a Minnesota, donde no solo estarán cerca de ella y su marido, sino que también de la madre de Matt. O, si lo prefiere, él puede quedarse en Boston y dejar a la pequeña Maddy con sus abuelas.

El desafío de la paternidad

Paternidad-6.jpg PHILIPPE BOSSE/NETFLIX © 2021

Paternidad | Netflix

A pesar de los buenos deseos de su suegra, Matt tiene claro que él debe criar a su hija, a pesar de todos los problemas que esto implica los primeros días, y sus largas noches sin dormir, aprendiendo a ser padre. Algo que también debe balancear con su trabajo.

Y superando todos los obstáculos, los años pasan y Maddy (Melody Hurd) crece sana y protegida. Aunque siempre están los pequeños problemas cotidianos, como que a ella y su papá no les guste la falda que debe usar en el colegio de monjas al que empieza a asistir.

Paternidad-12.jpg SEACIA PAVAO/NETFLIX © 2021

Paternidad | Netflix

Pero también están los momentos de relajo, donde en compañía de los mejores amigos de Matt, Jordan (Lil Rel Howery) y Oscar (Anthony Carrigan), Maddy demuestra su maestría con el póquer y lograr llevarse todas las galletas que han apostado.

Sin embargo, una nueva etapa se abre antes sus vidas cuando en una fiesta de cumpleaños del hijo de Oscar, Matt conoce a Lizzie (DeWanda Wise), una chica con la que él congenia de inmediato. Ahora solamente falta saber qué pensará Maddy de ella.

Así, con una equilibrada mezcla de drama con comedia, que incluye momentos para los que hay que tener pañuelos desechables a mano, Paternidad lleva a la pantalla la historia real de un papá soltero que demostró poder criar solo a su hija a pesar de los malos presagios.

Una cinta en la que Kevin Hart demuestra que bien puede enfrentar un rol dramático, con algunas cuotas de humor, logrando además una gran química con la pequeña Melody Hurd (Ellos).

Todo lo que hace de esta película de Netflix una buena alternativa para compartir en familia, especialmente en el Día del Padre.

