A 40 años de su asesinato: familia del mártir UDI Simón Yévenes demanda al Fisco por $3.000 millones

A 40 años de que el exdirigente gremial y militante de la UDI Simón Yévenes fuera asesinado por un integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), su familia interpuso una demanda por $3.000 millones en contra del Fisco debido a una presunta falta de servicio del Estado que habría facilitado el homicidio.

La demanda fue presentada en el Sexto Juzgado Civil de Santiago el pasado lunes por el hijo mayor de Yévenes, el abogado Simón Yévenes Flores. En el escrito se especifica que la falta de servicio se sustenta en el conocimiento e inacción que habría tenido el Estado ante las amenazas de las cuales era víctima el exmilitante de la UDI, así como el posterior indulto del expresidente Patricio Aylwin de una parte de quienes fueron condenados por su asesinato.

En la demanda se expone que, debido a que Yévenes era miembro del Consejo de Desarrollo Comunal (Codeco) de La Granja y militante de la UDI, “la conjunción de ambas calidades configura un estándar de protección particularmente elevado. El Estado conocía la identidad de don Simón Yévenes no solo como un ciudadano amenazado, sino como una persona que cumplía funciones dentro de su propio aparato institucional y político. La previsibilidad del riesgo era máxima”.

Debido a lo anterior, se estipula que “quien asume funciones públicas a solicitud del Estado tiene derecho a esperar que el Estado lo proteja de las consecuencias de dicha participación”.

Si bien la familia de Yévenes -su viuda y cuatro hijos- obtuvo una reparación económica de $10 millones para cada beneficiario y una pensión mensual para su viuda tras su inclusión en la Comisión Rettig, en la demanda se detalla que los montos “son manifiestamente insuficientes y desproporcionados en relación con la gravedad del daño sufrido”.

En consecuencia, el abogado Simón Yévenes Flores solicitó los $3.000 millones en compensación por el “daño moral” derivado de los hechos descritos: $500 millones para él y sus tres hermanos y $1.000 millones para su madre. Junto a esto, se pide también una indemnización por daño material en la demanda.

Yévenes Flores afirma que el recurso busca que “el Estado reconozca formalmente que abandonó a mi padre. Que existía una amenaza real, que hubo un atentando con bomba en su negocio y no se hizo nada. Lo económico lo determinará el juez, pero lo que yo necesito, lo que mi madre necesita, es la sentencia que diga que el Estado falló”.

“Tengo argumentos sólidos y jurisprudencia de la Corte Suprema que nos respalda. Pero más allá del resultado, el solo hecho de que esto llegue a un tribunal ya le dice a Chile que el caso de Simón Yévenes no está cerrado ni olvidado”, agregó el abogado.

¿Quién fue Simón Yévenes?

Antes de ser dirigente gremial y militante de la UDI, Yévenes fue transportista y comerciante en ferias libres de Santiago. Por este último oficio ejerció como presidente del sindicato de ferias libres de La Granja, comuna en donde residió desde su adultez hasta su asesinato.

A mediados de 1980, fue reclutado por el encargado del Departamento Poblacional de la UDI para integrar el comité de esta organización en La Pintana. Fue, también, miembro del ya mencionado Codeco en la comuna de La Granja y férreo opositor a las protestas del Partido Comunista ocurridas en 1983.

El 2 de abril de 1986 fue asesinado en su negocio por Mauricio Fabio Arenas Bejas -conocido también como “Comandante Joaquín” o “El Lobo”-, miembro del FPMR que también participó en el atentado contra el general Augusto Pinochet ese mismo año.

Por el asesinato de Yévenes fueron condenados cuatro miembros del FPMR: Hugo Gómez, quien fue indultado en 1993 por el expresidente Aylwin; Jorge Marín, cuya pena fue conmutada en 1990; Belinda Izubaleta, indultada en 1993; y Germán Alfaro Rojas, quien se fugó de la Cárcel Pública el 30 de enero de 1990 en la denominada “Operación Éxito”.

Arenas, sindicado en la demanda como el autor material del hecho, fue detenido el 19 de febrero de 1987, pero también se fugó en la “Operación Éxito” y falleció en 1991 en Argentina a los 33 años.

Yévenes fue considerado el primer mártir de la UDI. A su funeral asistieron referentes del partido como Jaime Guzmán, quien pronunció un discurso como homenaje póstumo.