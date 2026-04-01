La desconocida participación de La Florida en el anuncio de entrega de balones de gas del gobierno

El 30 de marzo el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, se reunió silenciosamente con equipos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Un encuentro que tenía un carácter relevante, pues se da en el contexto de la histórica alza de combustibles y las gestiones que venía haciendo el alcalde junto a algunos de sus pares por ayudas sociales en comunas con población vulnerable. De hecho, Reyes gestionó junto a otros cinco municipios una inédita compra de 500 mil balones de gas a un precio más bajo para los vecinos al comprarlos conjuntamente.

Lo relevante de esa cita del 30 de marzo fue que se dio dos días antes a que este miércoles el Presidente José Antonio Kast anunciara la ampliación de medidas para paliar el alza de combustibles, con una entrega de gas licuado para las municipalidades. El aporte se traduce en 225 millones de dólares a los municipios, destinados a familias dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Según fuentes conocedoras del encuentro, en la reunión se le pidió a Reyes la visión y experiencia de La Florida en una iniciativa de este tipo, considerando que la suya es una de las comunas pioneras en la entrega de gas. La idea de La Moneda era conocer de primer fuente las implicancias, revisar la viabilidad legal, los costos y mecanismos administrativos utilizados, con el objetivo de evaluar sus propias acciones.

Además se expuso el modelo implementado en La Florida, incluyendo información sobre criterios de focalización, requisitos en las normas y estimaciones de costos. De igual manera se revisaron antecedentes sobre cómo funciona el mercado del gas y cómo los procesos de compra competitivos permiten obtener precios por debajo del valor comercial.

El alcalde Reyes detalló cómo, a partir de licitaciones y compras en conjunto, se logra obtener precios más bajos, incluyendo compras de alto volumen al por mayor. En eso, sostienen las mismas fuentes, se les consultó por cómo obtuvieron los precios menores.

La reunión se da en un contexto en que diversos alcaldes han estado molestos con el gobierno luego de que el Ejecutivo no contemplara inicialmente medidas para contener el alza del precio de los combustibles hacia los consumidores.