Cristián Monckeberg: “Yo habría impulsado la candidatura de Michelle Bachelet”

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el extimonel de RN, Cristián Monckeberg, aseguró que él habría impulsado la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas.

El exministro aseguró que la expresidenta “tiene las condiciones” para el cargo y dijo que él habría pasado por alto “las jugarretas y el error que cometió el expresidente (Gabriel) Boric adelantando su nombramiento y no conversando con el presidente entrante”. “No me hubiese enredado en ese asunto, creo que es gratis”, dijo.

Aunque calificó la decisión del Ejecutivo como “legítima” y “respetable”, aseguró que puede afectar la “construcción de puentes” con la oposición, particularmente con el Partido Socialista y con el PPD.

“Se va a necesitar de ellos para la construcción de acuerdos en el Congreso, yo habría utilizado más la política, más allá de que a la candidatura le haya ido bien o mal”, sostuvo.

En esa línea, Monckeberg dijo que la postura que tomó el gobierno de José Antonio Kast sobre la candidatura de Bachelet es uno de los temas que “desordenaron” las “urgencias que el propio gobierno planteó”.