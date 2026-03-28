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    Política

    Longueira afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet y pide “mirada de Estado”

    El exministro de Economía sostuvo que respaldar a la exmandataria era una decisión país, en medio de críticas por la postura del Gobierno.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Longueira afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet y pide “mirada de Estado”

    En el marco de la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán en Las Condes, el exministro de Economía Pablo Longueira abordó la contingencia política y aseguró que habría respaldado la candidatura internacional de Michelle Bachelet, en contraste con la decisión del Ejecutivo.

    “Creo que hay cosas que hay que tener miradas de país, miradas de Estado. Yo sé que estamos viviendo un clima muy polarizado (…) y creo que una candidatura de una chilena la hubiéramos apoyado”, afirmó.

    El exsecretario de Estado evitó criticar directamente al Gobierno, aunque marcó su diferencia. “No tengo los antecedentes, no quiero hacer una crítica a la decisión. Pero si hubiera dependido de mí, yo la hubiera respaldado”, insistió.

    Las declaraciones se dan luego de que se conociera que Brasil reafirmó el apoyo a la postulación de Bachelet, lo que abrió el debate sobre la postura que debía adoptar Chile frente a una candidatura de una exjefa de Estado en un organismo internacional.

    Longueira afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet y pide “mirada de Estado” Diego Martin

    Consultado sobre si faltó una visión de Estado en la decisión del Ejecutivo, Longueira evitó profundizar en cuestionamientos, pero reiteró su postura personal: “Yo la hubiera apoyado”.

    En la instancia, el exministro también se refirió al escenario político interno, apuntando a la falta de cohesión en el oficialismo. “No va a haber unidad mientras no haya coalición”, señaló, agregando que las tensiones actuales responden a la ausencia de una estructura política sólida que ordene a los partidos de gobierno.

    Asimismo, planteó la necesidad de construir una coalición amplia en la centroderecha, tomando como base el 62% que rechazó la propuesta constitucional en 2022, y no descartó un eventual regreso a la política activa.

    Longueira afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet y pide “mirada de Estado” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Si vuelvo, va a ser para contribuir a crear esa coalición (…) y fortalecer a la UDI”, afirmó, indicando incluso que evalúa postular a la presidencia del partido.

    Las declaraciones de Longueira se producen en medio de la ceremonia conmemorativa por el asesinato de Guzmán, instancia que reunió a autoridades y dirigentes políticos y que estuvo marcada por llamados a la memoria y al rechazo de la violencia política.

    Más sobre:Pablo LongueiraMichelle BacheletUDIONU

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