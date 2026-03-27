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    ¿Nueva coalición? El debate que se abrió en la derecha en medio del fuego amigo

    Las críticas que se desataron hacia La Moneda y entre los partidos del sector, por los cambios al Mepco y el alza de los combustibles, inquieta a las tiendas de gobierno. Por lo mismo, algunos plantean que para estar más ordenados hay que darle una mayor institucionalidad a la base de apoyo de José Antonio Kast.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    En los partidos del oficialismo recuerdan que en su primer encuentro con José Antonio Kast como presidente electo, el Mandatario fijó los primeros lineamientos de cómo sería la coordinación durante el periodo de traspaso y una vez que llegara a La Moneda. Allí, aunque reforzó su apuesta por un gobierno de unidad, recalcó: su aspiración no era formar una nueva coalición.

    Así, sus palabras dejaron en pausa la discusión que se tomó parte de la campaña para coverger en un solo conglomerado de gobierno. La idea fue impulsada por algunos dirigentes del sector después de que Kast se impusiera como el abanderado para la segunda vuelta y sumara los apoyos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Demócratas y Amarillos.

    A poco más de dos semanas de instalarse en el Palacio, sin embargo, el tema poco a poco ha vuelto a instalarse en el oficialismo.

    Y es que la crisis por el alza de los combustibles y las primeras críticas en el sector al diseño del Ejecutivo para enfrentarla dejaron algunas dudas respecto a la solidez de la base de apoyo de La Moneda y también por cómo se estaba sosteniendo la relación con los partidos.

    El tema, incluso, desató las primeras tensiones en el oficialismo tras una serie de cuestionamientos al diseño del gobierno por la crisis.

    Por lo mismo, la posibilidad de formar una coalición que no solo mejore las coordinaciones sino que también fortalezca el respaldo del gobierno es visto con buenos ojos por algunos dirigentes.

    El tema ha sido motivo de debate de forma interna en el sector. Y públicamente el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, dijo este jueves, en entrevista con CNN Chile, que el actual gobierno “es una coalición, es una coalición un poco sui generis si uno lo quiere, pero es una coalición. Nosotros hemos aceptado ser parte del gobierno, tenemos un ministro como Undurraga, se ha sumado Amarillos, se sumó lo que era Demócratas. El presidente Kast en eso ha tenido una visión bastante pragmática”.

    En ese contexto, agregó que “yo tengo la impresión de que ojalá se pueda conformar una coalición como sucedió también con la Concertación”.

    En privado, al igual que Cruz-Coke, algunos dirigentes de Chile Vamos comparten la posibilidad de levantar un nuevo conglomerado que pueda aunar las fuerzas no solo para los cuatro años de la actual administración, sino también pensando en los próximos ocho o incluso 12 años.

    La idea, eso sí, no la comparten todos. Por ejemplo, en RN son varios los que recalcan que no es el momento para levantar la discusión y que las prioridades son otras.

    La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN) tomó distancia de la posibilidad.

    “A pocos días de salir electo, el Presidente nos dice a los partidos que vamos a ser una alianza colaboradora, pero no un conglomerado. Creo que esa es una realidad a la cual tenemos que atenernos y con eso seguir adelante, porque no ser una coalición no signifca que haya más o menos compromiso, o coordinación, con el gobierno. No veo la diferencia, acá con o sin coalición estamos todos detrás del Presidente, eso no va a cambiar”, afirmó.

    En entrevista con este medio, en tanto, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, planteó que “creo que hoy día cada uno de los diferentes partidos que hay desde el sector que está apoyando al gobierno tiene una estructura que permite dar un respaldo o seguir colaborando. No lo veo como una debilidad".

    Quienes se desmarcan de una evantual coalición, además, remarcan que la idea genera resistencia en las bases de los partidos, sobre todo debido a las diferencias ideológicas que tienen Evópoli, Demócratas y Amarillos, con colectividades como republicanos y socialcristianos. Lo que -creen- podría terminar quebrando la alianza de gobierno con más facilidad.

    Lo cierto es que en campaña, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue uno de los principales impulsores de la apuesta por una coalición de gobierno que consideradara desde Demócratas a libertarios. Estos últimos, sin embargo, ni siquiera se sumaron al gobierno.

    Más sobre:José Antonio KastDerechaLa Tercera PMChile Vamos

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