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    Política

    Los próximos pasos de Bachelet ahora que no tiene el apoyo de Kast

    La expresidenta regresó este viernes desde Suiza. Ahora debe evaluar sus próximos viajes con su equipo más cercano, para luego participar desde el 20 de abril, en Nueva York, de los primeros diálogos interactivos de los postulantes en la ONU.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Un fuerte reajuste en su diseño tuvo que aplicar hace una semana la expresidenta Michelle Bachelet.

    El viernes pasado el Presidente José Antonio Kast le notificó que su gobierno no apoyaría su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, presentada en septiembre por el exmandatario Gabriel Boric, dejándola solo con los respaldos de Brasil y México. Esto luego de meses de evaluación interna, en la que pese a que ambos se reunieron, el jefe de Estado optó por mantener en reserva su definición.

    Con este nuevo panorama, Bachelet enfrenta días de definiciones claves. Esto porque el próximo 20 de abril comenzarán en Nueva York las conversaciones formales de los candidatos a la sucesión del portugués António Guterres con los 193 países que integran la ONU.

    Bachelet se está preparando para eso. Hoy regresó de Ginebra, Suiza, donde participó en actividades del Club de Madrid. En particular, estuvo en el Global Commission on Democracy and Multilateralism.

    Ahora, debe reunirse junto a su equipo más cercano para preparar sus próximos pasos. Esto porque en su entorno pretenden que la expresidenta aproveche estos días previos al 20 de abril para tener un par de viajes más.

    La prioridad, en este caso, es visitar a los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. El foco, advierten las mismas fuentes, está en reforzar sus vínculos con los últimos dos países.

    En esas gestiones el mejor escenario para Bachelet es que Brasil y México, los otros países que presentaron junto a Boric la candidatura, mantengan su despliegue con todos los estados que integran Naciones Unidas.

    Un ejemplo de esto es la ronda de encuentros que han sostenido en dichos países los embajadores de Brasilia y Ciudad de México. Esto sin contar el despliegue de los propios presidentes Claudia Sheinbaum y Lula da Silva. Este último, de hecho, ha patrocinado la nominación de su otrora aliada en la región durante sus giras internacionales en Corea del Sur e India.

    Hasta ahora, Bachelet ha logrado conversar con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el canciller chino, Wang Yi. Este último la reconoció como una “amiga” de Beijing. Además, en diciembre del año pasado también tuvo una primera ronda de reuniones con los representantes en la ONU de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad, acercamiento donde nadie comprometió su apoyo.

    En caso de no viajar a alguno de los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, la otra alternativa que está en evaluación es la posibilidad de organizar actividades con México o Brasil, para reforzar su candidatura.

    El Consejo de Seguridad de la ONU es la clave de la elección. En esa instancia, hacia fines de julio, se producirán mediciones secretas en base a las ideas de “alentar” o “no alentar” las candidaturas de los postulantes. Hoy, además de Bachelet, los otros dos nombres fuertes en la carrera son el argentino Rafael Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan.

    En caso de que un candidato reúna nueve de los 15 apoyos secretos del Consejo de Seguridad, y que su nombre no sea vetado por alguna de las cinco potencias, la postulación pasará a ser discutida por el resto de integrantes de la ONU.

    El gesto que preparan excancilleres

    Como hace mucho tiempo no pasaba, los excancilleres comenzaron a articularse de manera activa. Todo esto a causa de la decisión de Kast de no seguir impulsando a Bachelet como carta a la ONU.

    Así lo reconocen los propios exministros de Relaciones Exteriores, quienes este viernes llegaron a Teatinos 180 para juntarse con el canciller de Kast, Francisco Pérez Mackenna.

    En la instancia, los representantes de la oposición llegaron decididos a plantear su molestia por la decisión de La Moneda y a pedir explicaciones.

    Durante la semana, figuras como José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz se han articulado con otros exministros para armar cartas en respaldo a Bachelet y en rechazo a la medida de Kast.

    El mismo Insulza se iba a restar del almuerzo de camaradería en Teatinos 180, que se iba a hacer posterior a la reunión con Pérez Mackenna.

    Además, el exsenador por Arica manifestó este viernes en Desde La Redacción de La Tercera su pretensión de reunirse con Bachelet a modo de gesto, junto con otros excancilleres.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasGabriel Boric

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