Lula reafirma apoyo de Brasil a Bachelet para su candidatura a la ONU

A través de redes sociales, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó el apoyo de ese país a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Fue el pasado 2 de febrero cuando el otrora Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la candidatura de la exmandataria para ocupar el máximo puesto de la ONU. En aquella oportunidad, el jefe de Estado confirmó que Bachelet iba a la carrera con el apoyo de Chile, México y Brasil.

La situación, eso sí, sufrió un drástico giro, luego que el Presidente José Antonio Kast -que asumió el cargo el 11 de marzo- decidiera el martes recién pasado, retirar el apoyo del Estado a la candidata.

La decisión se dio a conocer en medio de la crisis generada por el ajuste al Mepco, aunque el Mandatario le informó de la misma a la expresdidenta días antes. Con ello, Kast resolvió el suspenso que venía arrastrando desde su candidatura a La Moneda, donde había advertido que decidiría si apoyaría o no Bachelet una vez que asumiera la Presidencia.

Inmediatamente después del anuncio, Bachelet confirmó que su carrera por la ONU sigue en pie. Incluso, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ese país seguirá apoyando a la exmandataria.

En ese escenario, Lula compartió una publicación en su cuenta de X donde aseguró que “Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU”.

“Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres”, escribió el mandatario brasileño.

A eso, sumó que Bachelet “posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización , promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional".