Bachelet confirma que sigue en carrera por la ONU pese a decisión del gobierno de retirar apoyo de Chile a su candidatura

La expresidenta Michelle Bachelet difundió un comunicado la tarde de este martes confirmando que va a mantener su postulación al cargo de secretaria general de Naciones Unidas.

Esto, ante el anuncio del gobierno de José Antonio Kast de retirar el patrocinio oficial de Chile a su candidatura por considerarla “inviable”.

La candidatura de Bachelet fue inscrita en febrero, con apoyo de Brasil y México.

“Agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en el mes de febrero. Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones", sostuvo la exmandataria en un texto emitido por su oficina.

Bachelet, planteó a continuación que como alguien que estuvo en dos oportunidades liderando el país, entiende “esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el gobierno”.

“Reformar y fortalecer el sistema multilateral no es una consigna; es una necesidad urgente para mejorar la vida de las personas. Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, manifestó la expresidenta.

La exmandataria destacó que su candidatura “se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional” y de “contribuir, desde América Latina, a una Organización de las Naciones Unidas a la altura de los desafíos” actuales.

“Una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla, pero los valores y principios que han marcado mi vida me llevan a asumir este desafío con responsabilidad y convicción. Finalmente, seguiré trabajando con la mirada puesta en el futuro, como lo he hecho durante toda mi vida, convencida de que los desafíos del siglo XXI requieren de una cooperación generosa que trascienda las legítimas diferencias políticas internas”, cerró la expresidenta.

Al dar a conocer la decisión de quitarle el respaldo, el Ministerio de Relaciones Exteriores había anunciado que, considerando la trayectoria de la expresidenta, en el caso de que Michelle Bachelet decidiera continuar con su postulación “Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.