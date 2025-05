Placebo aterriza en Chile en 2024: entradas, precios, fecha de venta y más

La cartelera de conciertos para el próximo año comienza a tomar forma y desde ya uno de los destacados es el de Placebo en Chile 2024.

Sí, ya puedes ir alistando tu atuendo y tu maquillaje más oscuros, porque Brian Molko y compañían vuelven a presentarse en escenarios locales

Se trata de su regreso al país luego de su recordada presentación en abril de 2014 en Movistar Arena, en una visita que incluyó hasta un insólito encuentro con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

Justo una década después, la banda británica retorna con el concierto de Placebo en Chile 2024.

El que se realizará el próximo 20 de marzo, en el mismo escenario de su anterior show, el Movistar Arena.

Hasta ese recinto los autores de Pure morning aterrizarán con las canciones de Never let me go, el disco que editaron en 2022 y que actualmente están presentando en vivo.

Además de sus clásicos, como The bitter end, Special needs y Every you every me.

Precios y detalles de la ventra de entradas

Movistar-Arena-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Aunque, como han hecho notar algunos usuarios en redes sociales, su repertorio actual en vivo se centra principalmente en sus últimos trabajos.

De todos modos, sus fans y los seguidores del pop rock más oscuro no se querrán perder el show de Placebo en Chile 2024.

Si eres uno de ellos, atento entonces la venta de entradas, que es a través de Puntoticket.

El proceso comienza el martes 5 de diciembre, a las 12 PM, con la preventa exclusiva para clientes Banco de Chile.

En esta etapa hay 20% de descuento (hasta agotar stock de 4.000 tickets), además de 3, 9 ó 12 cuotas sin interés.

Mientras que la venta general se inicia el jueves 7 de de diciembre, a las 12 PM.

¿Y cúales son los precios para Placebo en Chile 2024? Van desde $ 28.500 la tribuna con el descuento en preventa hasta los $ 109.300 de la platea baja diamante en venta general.

El detalle de las ubicaciones y sus resepctivos precios los puedes ver en la siguiente gráfica.

Placebo-precios.jpg la-tercera

Imagen: Lotus y Fauna