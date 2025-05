Ponte al día con las mejores películas de Netflix estrenadas el 2021

THE POWER OF THE DOG

La hija oscura | Netflix

Aunque ya había probado y comprobado su capacidad actoral en la TV y el cine de Reino Unido, no fue hasta que protagonizó La favorita y The Crown que Olivia Colman fue reconocida mundialmente.

Un talento que ahora reafirma con creces en este drama de Netflix que protagoniza, que marca el debut de su colega estadounidense Maggie Gyllenhaal en la dirección y que convierte en imágenes las páginas del libro homónimo de Elena Ferrante.

En un rol que pone a Colman bajo la piel de Leda Caruso, una profesora de literatura en una importante universidad estadounidense que se toma unas vacaciones en un rincón de la costa griega.

Días de descanso que se vuelven desconcertantes cuando conoce a una familia de Queens que vacaciona en el lugar y que llevan a la protagonista a conectarse con su pasado, en un contrapunto que cruza tanto la película como el libro en que se basa, dibujando su compleja personalidad y su posición frente a la maternidad, donde muchas veces se ve un tanto asfixiada como mujer y profesional.

Donde se destaca, además, el talento como directora de la debutante Gyllenhaal, que logra imprimirle un tono preciso al relato -con las cuotas exactas de conflicto, drama y culpa-, y la actuación de Colman, por la que seguramente será parte de las próximas nominaciones al Oscar.

No Miren Arriba | Netflix

¿Qué pasaría si un cometa amenazara con destruir la Tierra? Esta pregunta es el eje la octava película como director de Adam McKay, todo un regalo para sus seguidores, que se han acostumbrado a su tipo de comedia.

Un camino a través del humor donde siempre ha sido clave su uso de la sátira para reflejar los vicios de un individuo, un medio o una sociedad, haciendo hincapié en la ridiculización y la ironía.

Ingrediente que se encuentra en grandes cantidades en su última apuesta, donde la comedia se une a la ciencia ficción y el género cinematográfico del desastre, además de un destacado elenco.

Un relato que tiene como punto de partida el descubrimiento que hace la postulante a un doctorado Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence): la existencia de un gran cometa que viene en trayectoria directa a la Tierra y en meses chocará con su superficie, destruyendo la vida que en ella se alberga.

Esa catástrofe debe informarla lo antes posible, pero se encuentra con la indiferencia de todos, partiendo por la presidenta del país (Meryl Streep).

Nuevamente la ironía y la sátira son elementos centrales en la cinta de McKay, aunque llegan a saturar la trama, haciendo que el eje dramático pierda por momentos su atractivo. Sin embargo, siempre es interesante ver a figuras como Lawrence, Streep, Cate Blanchett y Leonardo DiCaprio dando vida a personajes que rayan en la caricatura.

Fue la mano de Dios | Netflix

Gracias a películas como La gran belleza o la serie Young Pope, Paolo Sorrentino se ha transformado en uno de los realizadores italianos más reconocibles del último tiempo. Por lo que la llegada a Netflix de su última cinta, Fue la mano de Dios, es digna de destacar.

No solamente porque ofrece la oportunidad a un público más amplio de apreciar algo de la cinematografía europea que a veces solo se ve en las salas de cine arte, sino que además acceder uno de los trabajos más personales del cineasta nacido en Nápoles.

Donde muestra su adolescencia en el puerto del sur de Italia y el pasaje que marcó un antes y después: la muerte de sus padres por una fuga de gas en su casa en la montaña, evento del que él no fue víctima porque decidió ver un partido de fútbol de Maradona.

Aunque la película es mucho más que fútbol, el astro argentino o extrañas situaciones; es esencialmente el paso a la adultez del muchacho, el que aquí se retrata entre drama y comedia, con la fantasía colándose entre los recuerdos de Sorrentino.

4 mitades

4 mitades | Netflix

De vez en cuando llegan a Netflix series y películas que confirman lo activa que está siempre la industria audiovisual italiana, teniendo entre sus últimos ejemplos el drama seriado de Yara, la particular mirada fílmica de Paolo Sorrentino en Fue la mano de Dios y, más recientemente, la singularidad de 4 mitades.

La romántica cinta italiana dirigida por Alessio Maria Federici, que arribó al streaming luego de debutar en algunas salas de Italia en diciembre de 2021, para mostrar una trama que juega con la temporalidad del relato para demostrar si la idea de una “media naranja” en el amor es cierta o no.

Y lo hace con una historia que se inicia cuando Luca (Flavio Furno) y Sara (Marta Gastini) invitan a otra pareja a cenar y comienzan a hablar sobre el “alma gemela”. Un concepto que para ellos puede explicarse a través de la experiencia de Giulia (Matilde Gioli), Matteo (Matteo Martari), Chiara (Ilenia Pastorelli) y Dario (Giuseppe Maggio).

Las dos mejores amigas de Sara y los dos mejores amigos de Luca, a los que el matrimonio decidió invitar a su nueva casa hace un par de años, con la idea de tratar de unirlos, ya que todos estaban solteros. Una decisión que da paso a una particular apuesta narrativa donde se ve lo que sucede si Giulia se empareja con Dario y Chiara con Matteo.

Pero también 4 mitades aborda un relato paralelo, donde el abogado Matteo se siente atraído por la experta en finanzas Giulia, mientras la anestesista Chiara y el editor literario Dario se enamoran. En una particular cinta romántica que por algunos momentos puede confundir a los espectadores más distraídos.

Imperdonable | Netflix

Sandra Bullock vuelve a lucir su versatilidad en el nuevo drama de Netlfix que ella protagoniza y que transforma en largometraje la serie británica Unforgiven, con la historia de una mujer que deja la prisión decidida a encontrar a su hermana menor, en un mundo que ahora les ajeno.

Pero en esta mirada, también producida por Bullock, su escenario ya no es Yorkshire, en Inglaterra, sino que la lluviosa ciudad de Seattle, en el noroeste de EE.UU.

Aunque su protagonista sigue llamándose Ruth Slater, quien pasó dos décadas en la cárcel y ahora quiere conocer el paradero de su hermana menor, Katherine (Aisling Franciosi), quien ahora es una veinteañera que sufre un accidente de tránsito por ir distraída

Varios nombres y situaciones se van tejiendo en su trama, donde el drama se une a un poco de suspenso y en medio una narración algo caótica, por mezclar personajes y arcos dramáticos con flashbacks que reconstruyen su crimen del pasado.

Sin embargo, la solidez del elenco logra contrastar este hecho y hacer de esta una película recomendable.

El poder del perro | Netflix

Al inicio de su carrera como directora de largometrajes, la neozelandesa Jane Campion se tomaba casi tres años entre cada película. Un número que se fue ampliando hasta llegar a los 12 que pasaron entre Bright Star (2009) y su nueva película, El poder del perro.

Una espera que tiene su recompensa, ya que confirma su estatus como una de las cineastas más interesantes de su generación con su mirada a la novela homónima de Thomas Savage, donde combina la belleza y grandiosidad del entorno natural con la crueldad que puede ejercer un ser humano.

Cuyo relato sitúa al espectador en la región estadounidense de Montana, en 1925, donde los hermanos Phil y George Burbank (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons) manejan con éxito la hacienda ganadera familiar que quedó bajo su cargo hace un cuarto de siglo.

Pero la convivencia empeora cuando se va vivir a la hacienda la nueva esposa de George, Rose Gordon (Kirsten Dunst), cuya presencia de desagrada a Phil.

Un largometraje donde el drama se va “cocinando” a fuego lento, para lograr una preparación compleja y embriagante para el espectador.

Tick, tick... boom! | Netflix

En los últimos años, Lin-Manuel Miranda ha sido valorado por sus roles de actor, cantante, compositor, dramaturgo y compositor, gracias a títulos como el musical Hamilton y la cinta In the Heights. Un amplio currículo al que ahora suma la dirección de Tick, tick… boom!

La película que lleva a la pantalla la obra semi biográfica de otra figura del teatro estadounidense de las últimas décadas: Jonathan Larson, el compositor y dramaturgo neoyorquino que dio vida al musical rock Rent, pero murió la noche antes de su estreno.

El mismo que antes había creado Tick, tick… boom!, la pieza que hoy revive en la ópera prima de Miranda, la cual presentó a comienzos de los 90 como un trabajo solista, pero después de su fallecimiento se convirtió en una obra musical de tres actos.

La cual es la base del musical que muestra la historia un tanto ficcionada de Larson, un veinteañero artista que busca hacerse de un nombre en Broadway y a quien en pantalla encarna un destacado Andrew Garfield.

Con un tono agridulce muestra los diferentes obstáculos que enfrenta su protagonista para lograr visibilidad en la escena de Broadway, en una combinación de drama y canciones que hace del largometraje un entrañable y más que recomendable musical.

Claroscuro | Netflix

Tras consolidarse en el mundo de la actuación en su natal Inglaterra y lograr lo mismo en el resto del mundo con su participación en cintas como Iron Man 3 y La casa oscura, Rebecca Hall da un importante paso profesional dirigiendo su primera película: Claroscuro.

El drama que lleva a la pantalla el libro homónimo de Nella Larsen, publicado por primera vez en 1929, donde se muestra la historia de dos amigas de la infancia que son negras, pero pueden parecer blancas por ser mezcladas, y cómo ellas enfrentan su identidad racial.

Un conflicto narrativo que llevó a Hall a elegir la adaptación de este libro para debutar en la dirección, ya que su abuelo paterno decidió presentarse como blanco en vez de asumirse como afromericano, una opción bautizada en inglés como “passing” o hacerse pasar.

Y lo concreta destacadamente en un relato fílmico en blanco y negro, que se ambienta en el Nueva York de los años 20, donde Irene “Reenie” Redfield (Tessa Thompson) se encuentra con Clare Bellew (Ruth Negga), una amiga de infancia quien hasta el momento ha ocultado sus raíces afroamericanas.

Desde ese momento los encuentros entre ambas se hacen constantes, evidenciando la contrapuesta forma en que esta dos mujeres afroamericanas asumen el poder “pasar por blancas”, en un drama sobre apariencias, mentiras y aceptación que cuenta con destacadas actuaciones, en especial las de Thompson y Negga, además de una hermosa fotografía en blanco y negro.

Más dura será la caída | Netflix

En la crónica del western cinematográfico, el cowboy siempre ha estado representado como un hombre blanco y relacionado con figuras como las de John Wayne, Henry Fonda y Clint Eastwood. Con su estreno, Más dura será la caída viene a saldar una deuda con su historia.

Esto porque la ópera prima como director de Jeymes Samuel, conocido en el mundo músical como The Bullitts, está protagonizada por vaqueros negros que se inspiran en hombres y mujeres que vivieron en el mítico Lejano Oeste de la Norteamérica del siglo XIX.

Los que hasta el momento, al igual que el resto de los afroamericanos que fueron parte de ese territorio y su crecimiento, han sido invisibilizados por Hollywood.

Un reencuentro con sus nombres y con un género fílmico que casi nunca decepciona a sus adeptos. Menos en el caso de este largometraje, donde los forajidos, sus armas, rencillas, amores y conflictos son acompañados por una más que singular apuesta visual.

Con una trama guiada por la venganza, la codicia y mucha violencia, y cuyos protagonistas son un antihéroe y un villano con mayúscula, se dibuja el estiloso relato de uno de los más interesantes títulos de Netflix en el último tiempo.

El ejército de los ladrones | Netflix

Tras El ejército de los ladrones, ahora Netflix estrenó El ejército de los ladrones, que expande su mundo con una precuela centrada en Ludwig Dieter, quien aquí se hace llamar Sebastian Schlencht-Wöhnert, un experto en cajas fuertes.

Por ese conocimiento se une por primera vez a un grupo de ladrones, que tiene como su siguiente y gran plan robar las tres primeras cajas diseñadas por el cerrajero HansWagner, que se ubican en diferentes ciudades de Europa: París, Praga y St. Moritz; y cuyo dueño es Brad Tanaka, el millonario que detonó la acción de la cinta anterior.

Al mismo tiempo que la Interpol, encabezada por el agente Delacroix quien sabe de los criminales y Hans Wagner-, los sigue de cerca, y el entrañable Sebastian comienza a enamorarse de Gwendoline, una de las integrantes de la banda, a pesar de que ella sea novia de Brad.

Los diferentes ingredientes de la entretenida película que si bien forma parte del universo de El ejército de los muertos logra su propia identidad, gracias a su ritmo, el carisma de su elenco y al intrincado y fascinante mecanismo que esconde una caja fuerte.

El viaje

El viaje | Netflix

Después de varias películas sobre zombies y cazavampiros, el director noruego Tommy Wirkola vuelve a mostrar una historia sangrienta en su nuevo largometraje, El viaje, que se estrenó en Netflix.

La protagonizan Lisa (Noomi Rapace) y Lars (Aksel Hennie), un matrimonio -ella actriz, él cineasta- cuya relación no pasa por un buen momento. Por eso deciden ir el fin de semana a la cabaña familiar junto al mar, a ver si esa escapada les permite reconectarse.

Aunque en realidad los planes de ambos son otros, ya que pretenden asesinarse mutuamente, pero sin que el otro sepa las verdaderas intenciones. ¿El objetivo de eso? Cobrar un millonario seguro con el que podrían salir de las deudas.

Pero sus planes peligran cuando aparecen en la casa tres hombres que, tras escapar de la cárcel y huir por el bosque, se esconden en el ático, convirtiendo su escapada en un aun más violento fin de semana.

Con un humor negrísimo, terror gore, algo de acción, además de escatología y fetichismo, El viaje consigue entretener, sorprender con sus giros y sacar risas con su retorcido planteamiento.

La batalla olvidada | Netflix

La Segunda Guerra Mundial y sus combates siempre han inspirado a la cinematografía. Sin embargo, la denominada Batalla del Estuario del Scheldt no había sido revivida hasta hoy, con La batalla olvidada.

Un largometraje original de Netflix, el primero hecho en Países Bajos para la plataforma -con un presupuesto de más de US$ 16 millones-, en torno a las operaciones militares realizadas por los Aliados en parte de Bélgica y del territorio neerlandés a finales de 1944.

Y lo realiza con un relato que conjuga las miradas de sus tres protagonistas: Marinus (Gijs Blom), un joven neerlandés que sirve en el ejército alemán; Teuntje (Susan Radder), una chica de Zelanda que se une a la resistencia, y William (Jamie Flatters), un soldado inglés.

Diferentes posiciones ante un mismo conflicto permiten al público conocer uno de los enfrentamientos más cruentos de la Segunda Guerra, en medio de una detallada puesta en escena, que resta un poco de ritmo y alarga su metraje, pero no reduce el impacto y dramatismo a la historia que el filme revela.

Culpable | Netflix

Hace tres años, poco después del estreno de la cinta danesa La culpa, se anunció que el actor estadounidense Jake Gyllenhaal y su productora Nine Stories compraron los derechos de esta aplaudida película para hacer un remake.

El que llega ahora Netflix protagonizado por el mismo Gyllenhaal, en el papel Joe Baylor, un agente de la policía que atiende los llamados de emergencia del número 911, después de momentáneamente lo alejaran de su labor habitual, tras participar en un caso que terminó con un grave hecho.

Así, mientras espera asistir a la corte para saber su destino en la fuerza policial, recibe el llamado de una mujer que simula hablar con su hija para pedir ayuda. Su nombre es Emily (voz de Riley Keough) y habría sido llevada a la fuerza por su marido.

Es el inicio de una compleja situación que va poniendo cada vez más tenso al protagonista, quien ya estaba preocupado por su futuro judicial y ahora lucha contra la impotencia de tener que ayudar a Emily y sus hijos con los pocos recursos que tiene desde un escritorio, con un teléfono como herramienta.

Una mirada hollywoodense a la cinta danesa, donde, bajo la dirección de Antoine Fuqua (El justiciero), Gyllenhaal tiene todo el peso protagónico del thriller; logrando sostener de buena manera el relato, aunque en sus momentos finales esté al filo de la sobreactuación.

Schumacher | Mercedes-Benz Grand Prix Ltd

Hay un piloto de Fórmula 1 que simboliza el automovilismo incluso más allá de las carreras y escuderías: Michael Schumacher. La popular figura alemana del deporte motor que llega a Netflix como el centro de este documental, que ofrece un recorrido por la carrera y la vida del automovilista.

Las dos caras, la familiar y la profesional, por las que transitan los 110 minutos de la cinta, donde son claves las imágenes de archivo -de noticieros, personales y de las escuderías-, y entrevistas a sus familiares, colegas y a especialistas en automovilismo.

Y lo más importante: en sus minutos finales entrega algunos detalles de la condición actual del deportista, quien en diciembre de 2013 sufrió un grave accidente mientras esquiaba que le provocó una lesión cerebral, que habría afectado su condición general hasta hoy.

Un cierre agridulce para un documental hecho con el apoyo familiar, que se convierte en un homenaje a la estrella del automovilismo que traspasó las barreras de la F1, alcanzando una popularidad que incluso lo llevó a ser un personaje de la película Cars: el auto deportivo Michael Schumacher Ferrari.

¿Cuánto vale la vida? | Netflix

A una semana de que se cumplan 20 años de los atentados terroristas del 11/9, llega a Netflix esta película dirigida por Sara Colangelo y que aborda una de las tantas aristas de la tragedia.

Se inspira en el libro What is life worth?, pero sobre todo en su autor, Kenneth Feinberg, el abogado designado para crear el fondo de compensación para las víctimas del ataque y sus familiares, teniendo como base los sueldos y el patrimonio que poseían, entre otros puntos.

Contrastando lo legal y lo humano, va conformando un relato que tiene bastante de leyes, pero mucho más de humanidad, exponiendo el real drama detrás de un desastre y sus consecuencias.

Un gran relato fílmico que, a pesar de los sentimientos a flor de piel en muchas partes de su narración, no cae en el melodrama, y con actuaciones sobresalientes de Michael Keaton, Amy Ryan y Stanley Tucci.

The Witcher: la pesadilla del lobo

A meses del debut de la segunda temporada de The Witcher, llega a este largometraje animado que presenta la historia de uno de los personajes claves en el pasado del protagonista de la serie: Vesemir.

El mentor y figura paterna de Geralt de Rivia, el brujo que en pantalla interpreta el británico Henry Cavill y es el eje de las novelas del polaco Andrzej Sapkowski, que en su versión seriada se ha convertido en una de las producciones más exitosas del streaming reciente.

Y cuyo universo se amplía con una cinta en estilo anime dirigida por Han Kwang Il y que se ambienta 98 años antes de la aventura de De Rivia, en 1165, cuando todavía es poderosa la fortaleza de Kaer Morhen. Ahí se forman los brujos de la Escuela del Lobo, entre los que se cuenta un engreído joven llamado Vesemir, quien para conseguir riquezas, rastrea y destruye un monstruo que acecha entre los bosques de Ard Carraigh, la capital del reino de Kaedwen.

Una película de animación para adultos, por el nivel de violencia y lo gráficas que son sus muertes, que no tiene nada que envidiar a una producción en acción real y se convierte en un inmejorable y emocionante prólogo para la próxima temporada de The Witcher.

Vivo | Netflix

Una historia y unas canciones de Lin-Manuel Miranda, el creador de los exitosos musicales de Broadway In The Heights y Hamilton, fueron el origen de la emotiva y vibrante nueva película animada de Sony Pictures Animation.

De hecho, él mismo pone la voz a su protagonista, Vivo, un kinkajú, un animal pariente de los mapaches, que toca en las calles de La Habana junto a Andrés, un músico de larga trayectoria.

Pero tras la partida de su fiel compañero, el tierno mamífero hará lo imposible por entregar la canción que el músico escribió para Marta Sandoval (Gloria Estefan), la diva de la canción cubana con quien tocó en sus inicios y a quien nunca pudo declarar su amor.

Para encontrarla debe ir hasta el Mambo Cabana, el escenario donde la cantante dará un show. ¿Y cómo llegará hasta allá? Con la ayuda de Gabi (Ynairaly Simo), la sobrina nieta de Andrés, una niña rebelde y vivaz, con quien vivirá aventura que los llevará de La Habana a Miami.

Todo al ritmo de contagiosas canciones que mezclan géneros latinos clásicos, como el mambo, el son y la salsa, con otros más modernos como el hip hop y el pop, tan coloridas y luminosas como su estilo de animación.

La última carta de amor | Netlfix

La película Yo antes de ti ya había llevado a la pantalla uno de los libros de la bestseller británica Jojo Moyes, a quien llaman la “reina de la novela sentimental”.

Ahora Netflix adapta otras de sus exitosas novelas, en un relato con dos historias que se narran de forma paralela, pero ambientadas en diferentes épocas.

La protagoniza una periodista (Felicity Jones) que encuentra unas viejas cartas de amor de una pareja que vivió un romance prohibido. Tan intrigada queda, que no descansará hasta conocer toda la historia y a sus protagonistas.

Una de esas cintas románticas como las de antes, capaz hasta de romper el corazón más duro.

La calle del terror, parte 3 | Netflix

La exitosa trilogía de horror de Netflix, inspirada en las novelas juveniles de R.L. Stine, llega a su fin. En su tercera y última entrega retrocede hasta 1666 para revelar cómo nació la leyenda de la bruja Sarah Fier y el sangriento destino de la ciudad de Shadyside.

Así, el relato fílmico La calle del terror(parte 3) va pasando del drama, el terror sicológico y las muertes de los eventos acaecidos en el siglo XVII, hacia un desenlace pleno de acción, algo de humor negro y bastante del horror gore que ya se desplegó en las dos películas anteriores.

Un más que adecuado cierre para una trilogía que vino a darle renovados aires a uno de los géneros con más fanáticos.

Kingdom: Ashin del norte

A lo largo de sus dos temporadas, la serie Kingdom sorprendió y cautivó a muchos con su mezcla de drama de época y terror zombi. Lo que hizo que la primera producción original surcoreana de Netflix tuviera una buena recepción del público y la crítica mundial.

Dos entregas donde se conoció una historia ambientada en la dinastía Joseon, el en siglo XVI, en la que el príncipe heredero Lee Chang (Ju Ji-hoon) debía enfrentar al clan Haewon Cho por su derecho a reinar y además combatir una plaga que resucitaba a los muertos.

Ahora su relato tiene en Netlfix un capítulo especial, centrado en el misterioso personaje que cerró su segunda temporada, que estaría relacionado con el mal que afectó a Joseon.

Aquí se responde a la gran incógnita en torno al origen de la plaga de los muertos vivientes, pero también se abre un nuevo arco argumental que quizás podría ser parte de una esperada tercera parte de Kingdom, aunque todavía no se sabe nada sobre esta temporada.

El dragón de la tetera

El dragón de la tetera | Netflix

Otro de los aciertos animados de los estudios Sony de este año es este largometraje, que tiene entre sus productores a Jackie Chan.

De hecho, el maestro de las artes marciales en el cine también pone la voz en mandarín a uno de los personajes, Long, un dragón rosado y de pelaje suave, que vive dentro de una tetera y que cumple los deseos que le piden sus amos.

Es una especie de cuento de Aladino, pero llevado al Shangái moderno, donde un joven de clase trabajadora, Din Song, recibe la tetera de manos de un hombre misterioso que dice ser un dios y se encuentra con este dragón que le cumplirá tres deseos.

Pero en vez de solicitar oro y riquezas como lo hacen todo, Din desea reencontrarse con Li Na, su amiga de la infancia y quien dejó de ver hace 10 años y de quien hoy la separan las diferencias sociales, porque ella hoy vive una vida lujosa.

Aunque su deseo no será fácil de cumplir, la perseverancia y los valores de Din le enseñarán al dragón y también a los espectadores, los grandes y los pequeños, cuáles son las cosas que realmente importan en la vida.

Paternidad | Netflix

Kevin Hart se aleja del comediante para mostrar su faceta dramática y lo hace protagonizando esta cinta dirigida por Paul Weitz (Un gran chico).

Su relato lleva a la pantalla Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love, libro donde Matt Logelin retrata cómo fue el primer año de su vida después del nacimiento de su hija y la muerte de su esposa. Y eso a pesar de los malos presagios.

Una historia real que aquí se presenta en una equilibrada mezcla de drama con comedia, que incluye momentos para los que hay que tener pañuelos desechables a mano.

Además, Kevin Hart demuestra que bien puede enfrentar un rol dramático, con algunas cuotas de humor, logrando además una gran química con la pequeña Melody Hurd (Ellos), quien interpreta a su hija Maddy.

Chica skater | Netflix

En su corta existencia, la adolescente Prerna Bhil (Rachel Saanchita Gupta) solo ha conocido las calles y casas de Khempur, su aldea en la región de Rajastán, además de su entorno rural.

Pero la visita de una “extranjera” cambiará su visión de la vida, como lo relata la luminosa de la directora Manjari Makijany y que se atreve a explorar en cómo las tradiciones de la sociedad india enfrentan a los más jóvenes, especialmente las mujeres, a complejas decisiones para cumplir sus sueños.

La extranjera es Jessica (Amy Maghera), una publicista londinense que tras un encuentro fortuito conoce a Prerna y ambas conectan de inmediato.

Con ella la joven india conoce el skateboarding, deporte que luego también entusiasma a los demás niños de la aldea, provocando una “revolución” y que la directora muestra como un símbolo de libertad y concreción de sueños.

Así la cinta, promocionada como la primera película hecha en India sobre skaters, se convierte en la emisaria de un mensaje sobre empoderamiento y valentía femenina, donde es clave además el trabajo de Rachel Saanchita Gupta como la duce y tenaz Prerna.

Milagro azul | Netflix

Otro hecho real inspira una de las nuevas películas de Netflix. Esta vez se trata de un caso que ocurrió hace algunos años, luego de que el huracán Odile azotara a Los Cabos, en México, en septiembre de 2014.

Entre los lugares afectados se contaban Casa Hogar, un orfanato de Cabo San Lucas que acogía a los niños necesitados del lugar.

Pero gracias a la intervención de un empresario, la institución participó en un lucrativo campeonato de pesca que lo cambió todo.

La cinta, que tiene a Dennis Quaid y a la chilena Fernanda Urrejola en su elenco, navega en medio de un tono medido y cálido, que evita que se hunda en el melodrama fácil.

A lo que se suma una fotografía que logra que tanto las tomas en el mar como en tierra firme iluminen este relato sin estridencias y con un esperanzador mensaje, especial para ver en familia.

Monstruo | Netflix

Presentado oficialmente en el Festival de Sundance 2018, este drama por fin logra llegar al público mundial gracias a Netflix.

Así se permite conocer la historia de Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un joven de 17 años que es un alumno e hijo modelo, hasta que su pasión por el cine y todo lo que lo rodea lo involucra en un incidente en su barrio, en Harlem, que termina con el adolescente en la cárcel.

Con el juicio como hilo conductor, donde el fiscal a cargo de la acusación lo califica como “monstruo”, la cinta va dibujando la historia de Steve, mezclando su presente y su pasado. Cuando en casa su padre le daba lecciones de diseño gráfico y su hermano le hablaba de superhéroes, e iba a clases y estaba con sus amigos.

Un relato que, además, revela el origen de su realizador, Anthony Mandler, como director de videoclips -mezclando imágenes, colores y música-, mientras construye personajes entrañables, gracias a un buen guión y el talento de su elenco.

Seaspiracy: la pesca insostenible | Netflix

Los mismos productores del documental Cowspiracy (2014) vuelven a meter ruido con un nueva y polémica investigación. Si en el primer largometraje mostraban el impacto de la ganadería en el medio ambiente, con Seaspiracy: la pesca insostenible apuntan a la pesca industrial y el daño que está provocando en los océanos y la vida que ahí existe.

Como una hebra que al tirarla revela un enredo mayor, el realizado británico Ali Trabizi recorre diferentes países siguiendo las pistas del impacto negativo de la pesca a gran escala en varias partes del mundo, revelando su cara más oscura.

Es un viaje que narra en primera persona y que parte en Taiji, un pueblo al sur de Japón donde barcos que trabajarían para la industra del entretenimiento marino -la de los parques acuaticos con shows de animales- matan delfines a vistas de todos y sin motivos aparentes.

Desde ahí va mostrando las dudosas prácticas de los pesca ilegal en Liberia, el daño ambiental de la salmonicultura en Escocia y hasta la esclavitud de la industria en Tailandia, con testimonios de hombres que trabajaron forzosamente ahí y hasta vieron a otros morir en medio del mar.

Con entrevistas a científicos, activistas ambientales, pescadores y representantes de ONGs, entre otros, Seaspiracy revela en 90 minutos el daño que está industria está provocando. Tan grave que, asegura, para 2048 los mares podrían estar vacíos si no se toman medidas drásticas.

Oxígeno | Netflix

Los espacios cerrados han sido escenario de interesantes propuestas fílmicas, que tienen su ejemplo máximo en Sepultado (2010), con Ryan Reynolds como un hombre aprisionado en un ataúd de madera. Una apuesta por la claustrofobia que es también la esencia de Oxígeno, cinta del realizador francés Alexandre Aja.

Su relato parte mezclando drama y suspenso, al mostrar a una mujer que descubre que está encerrada en una cámara criogénica. No recuerda su nombre ni nada de su pasado y solo una inteligencia artificial que maneja su entorno le advierte que le queda una pequeña reserva de oxígeno.

Pronto se sabe que ella es una importante doctora en biogenética, que está detrás de la cámara de las industrias Cryosalide en que se encuentra y en la que intenta sobrevivir.

A pesar de sus pocos elementos, la historia logra entretener y sorprender, gracias al manejo de la tensión que logra Aja y, en especial, a la actuación de Laurent, quien se lleva todo el peso del relato.

Más de una década le tomó al realizador surcoreano Jo Sung-hee el poder concretar la idea de una película que surgió tras la conversación con un amigo sobre la basura que se encuentra en el espacio. La misma que finalmente se convirtió en una superproducción de más de US$ 20 millones que, debido a la pandemia, tuvo que estrenarse exitosamente en Netflix.

Un largometraje que mezcla aventura y ficción, y que tiene como escenario el futuro, específicamente 2092, cuando la Tierra se ha ido convirtiendo en un lugar casi desértico, de atmósfera casi irrespirable, que es manejado por la empresa tecnológica UTS, la misma que le ha dado la oportunidad a unos pocos de vivir en satélites con aire limpio y verdes praderas.

Entre los no favorecidos se cuenta Tae-ho (Song Joong-ki, también protagonista de la serie Vincenzo), un joven que en el inicio de la cinta trata de vender un poco de arroz que, como se sabe después, ha robado a alguien de la tripulación de la nave chatarrera en que trabaja y que componen la Capitana Jang (Kim Tae-ri), el encargado de las máquinas Tiger Park (Jin Seon-kyu) y el androide Bubs (Yoo Hae-jin).

Un grupo que no duda tampoco en robar la basura espacial a sus colegas y siempre discuten entre ellos, pero cuya rutina cambia por completo cuando en una de las naves abandonadas que planean vender como chatarra encuentran una niña. Una pequeña que sería la peligrosa robot-bomba llamada Dorothy (Park Ye-rin) que, tras la sorpresa inicial, planean vender en una millonaria suma.

El baile de los 41 | Netflix

Las más reciente de las películas mexicanas en estrenarse en Netflix es este drama dirigido por David Pablo y que revive una historia real.

Una que ocurrió el 17 de noviembre de 1901, cuando la policía realizó una redada en una fiesta en el centro de Ciudad de México y arrestó a los 42 hombres que en ella participaban, la mitad vestidos como mujeres. Pero hubo un nombre que desapareció de la lista.

Este era el de Ignacio de la Torre, el yerno del entonces presidente mexicano, Porfirio Díaz, quien fue parte de la velada, pero para evitar el escándalo lo restaron del grupo, transformando al escándalo de la época simplemente en “el baile de los 41”.

El largometraje muestra cómo varios integrantes de la alta sociedad de la capital azteca encuentran refugio en un exclusivo club, cuyas instalaciones están disimuladas por una tienda de puros y donde podían ser ellos mismos.

Un grupo heterogéneo en edades y ocupaciones, que en una desinhibida ceremonia recibe a su nuevo integrante Evaristo Rivas (Emiliano Zurita), un joven abogado que ha comenzado una relación con De la Torre (Alfonso Herrera) luego de que se conocieran en el trabajo.

Con una cuidada puesta en escena de época, a la que la fotografía de Carolina Costa sabe sacarle gran partido, la cinta destaca también por el buen trabajo de su elenco, donde sobresale Herrera como el altivo, pero a la vez enamorado De la Torre.

Pelé | Netflix

Para los brasileños, Edson Arantes do Nascimento, o simplemente Pelé, es la figura máxima del balompié mundial, por haber llevado el nombre de Brasil a lo más alto de este deporte y además ser el consuelo de algunos en un conflictivo momento de su historia.

Un detalle no menor que revela el documental que llega a Netflix, bajo el simple título de Pelé, que realizó la británica Pitch Productions -con el director Kevin Macdonald como productor ejecutivo- y que tiene al mismo deportista como primera fuente de su relato.

El que parte narrando su infancia y sus inicios en el fútbol, que se hace presente en su vida gracias a su padre, un jugador conocido como Dondinho y que incentivó al pequeño Edson en este deporte cuando vio su talento. Gracias a su innato dominio del balón, con solo 15 años de edad se fue a probar al club Santos.

Así parte este recorrido por parte de su carrera donde son claves las entrevistas a compañeros, familiares, amigos, periodistas y políticos, que fueron testigos de su ella; entre los que se cuentan su hermana María Lucía, el músico Gilberto Gil y futbolistas como Jairzinho y Zagallo.

La familia Mitchell vs las máquinas | Netflix

Los productores de Spider-man: un nuevo universoy La gran aventura Lego están detrás de la nueva apuesta animada familiar de Netflix.

Una que apenas deja respiro al espectador con la aventura de los Mitchell, una familia disfuncional, pero adorable que, camino en autor a dejar a su hija a la Universidad de California, donde ingresará a estudiar cine, se encuentran con que se desató el apocalipsis robot.

Las máquinas de la compañía Pal se tomaron el mundo y Rick, Linda, sus hijos Katie y Aaron, junto al encantador perro Monchie, son los únicos que pudieron esconderse y escapar y ahora tiene la misión de salvar al mundo.

Con ingenio, un ritmo trepidante y mil referencias a las redes sociales, consigue entretener a niños y niñas y también a sus padres. Ideal para ver el fin de semana con un paquete muy grande de palomitas, porque dura casi dos horas que, en todo caso, se pasan volando.

Pasajero inesperado | Netflix

Supervivencia es la palabra que caracteriza el trabajo de Joe Penna como director. En El Ártico, su ópera prima de 2018, un hombre buscaba sobrevivir a la inclemencia del Polo Norte, y ahora, en Pasajero inesperado, una tripulación espacial ve en peligro su vida.

Es la que conforman los tres tripulantes de la nave MTS, Zoe Levenson (Anna Kendrick), David Kim (Daniel Dae Kim) y Marina Barnett (Toni Collette), quienes viajan en una misión de dos años a Marte.

Pero 12 horas después de la partida, la comandante descubre que alguien más está en la nave: un ingeniero llamado Michael Adams (Shamier Anderson), quien accidentalmente perdió el conocimiento y quedó dentro de uno de sus compartimentos antes del despegue.

Sin embargo, al caer ahí pasó a llevar el sistema de extracción de monóxido de carbono, alterando los niveles de oxígeno con que cuenta la tripulación. Una grave modificación del sistema de soporte vital de la nave que pone al grupo a bordo en una situación crítica, ya que el oxígeno que resta solamente puede mantener a tres personas durante los meses que quedan para llegar a Marte.

Así surge una serie de cuestionamientos morales, en un relato con un constante aumento de la tensión dramática. Opción arriesgada, pero cautivadora y conmovedora, que se suma el remarcable nivel de su elenco.

Amor y monstruos | Netflix

La ciencia ficción y la aventura se unen a la comedia en esta película que se sitúa en un futuro cercano, cuando el asteroide Agatha 616 iba a colisionar la Tierra y los gobiernos del mundo se unieron y enviaron misiles para destruirlo. Sin embargo, los componentes químicos de esos cohetes cayeron sobre el planeta.

La inusual lluvia provocó algo todavía más insólito: transformó muchos animales e insectos en criaturas que comenzaron a alimentarse de los humanos, provocando el término de la vida como se conocía hasta el momento.

Siete años después, los pocos sobrevivientes continúan viviendo en diferentes búnkeres alrededor del planeta, saliendo a la superficie solo para buscar alimento. Entre ellos Joel (Dylan O’Brien), quien ahora es un veinteañero que sueña con su novia de adolescencia.

Por su deseo de reencontrarse con Aimee (Jessica Henwick) es que abandona el lugar en que vivió los últimos años y sale al encuentro del mundo exterior. Una decisión que le provoca alegría y temor a la vez y que le permite encontrarse con un inteligente perro llamado Boy y que se convierte en su compañero de aventuras.

Noche en el paraíso | Netflix

Aunque su carrera fílmica la comenzó siendo treintañero y suma solo ocho títulos, entre su rol de director y guionista, Park Hoon‑jung se ha ganado un destacado lugar entre los realizadores surcoreanos del último tiempo.

Posición que confirma con Noche en el paraíso, su primera película para Netflix, escrita y dirigida por él, donde expone una vez más su violenta, pero efectiva y elegante mirada al drama criminal.

Debutó en el pasado Festival de Cine de Venecia con el encuentro entre dos personajes enfrentados a la muerte: Park Tae-gu (Eom Tae-goo), un joven criminal que trabaja en Seúl para un grupo mafioso, y Jae-yeon (Jeon Yeo-been), la sobrina de un contrabandista de armas, una desilusionada muchacha que sufre de una enfermedad terminal.

Refugiados en un hotel, comienzan a compartir sus respectivos dramas y pérdidas, en una cinta que combina pasajes dramáticos y contemplativos -de varias escenas sin diálogos y marcadas por un bello entorno natural-, con la violencia desmedida y sangrienta.

Una realización no apta para todo público que ejemplifica la singular y atractiva mirada fílmica de Park Hoon‑jung.

La carrera del inglés Idris Elba está compuesta por roles que se mueven entre la luz y la oscuridad, desde héroes a villanos, pasando también por individuos más reales, pero no menos complejos. Como el protagonista del nuevo drama de Netflix, Cowboys de Filadelfia.

Su nombre es Harp y, como el título de la cinta ya lo revela, forma parte del grupo de vaqueros de la Calle Fletcher, al norte de Filadelfia, que montan y cuidan a sus caballos en medio de la ciudad, haciendo honor a la poco difundida figura del cowboy afroamericano.

Pero hay otro personaje clave en esta historia: Cole (Caleb McLaughlin), el hijo quinceañero de Harp que tras darle reiterados problemas a su madre por su mal comportamiento, es llevado por ella misma desde Detroit hasta Filadelfia para que viva con su distante padre.

Así comienza una trama que convierte a Cowboys de Filadelfia en una correcta historia de crecimiento y reencuentro entre padre e hijo, que además revela una cultura más bien desconocida, que mantiene vivo al vaquero afroamericano y su legado histórico en Estados Unidos.

Moxie | Netflix

En su segunda cinta como directora, la comediante Amy Poehler (Parks and recreation) deja atrás al maduro grupo de amigas de su ópera prima, Wine country, y se centra en la adolescente Vivian Carter (Hadley Robinson).

Ella es la protagonista de un relato simple y ágil, basado en la novela homónima de Jennifer Mathieu, que tiene como punto de partida el inicio de un nuevo año escolar en la secundaria Rockport.

Ahí, Vivian es una estudiante que prefiere no hacerse notar y atenta a la lista que determina a las “mejores” estudiantes en sexistas categorías como “la más obediente”. Pero los aires de cambio empiezan a soplar con la llegada de una nueva estudiante, Lucy (Alycia Pascual-Peña) y desde el primer momento no oculta sus opiniones, convirtiéndose en blanco de maltrato por parte del popular Mitchell (Patrick Schwarzenegger).

Alentada por la recién llegada y sus ideas sobre misoginia y desigualdad, Vivian hace lo impensado en alguien con su tímida personalidad: inspirada en los fanzines que su mamá guardaba de sus días de rebeldía juvenil, publica de manera anónima un folleto exponiendo la actitud agresiva y misógina de sus compañeros, en especial la de Mitchell.

Un fanzine al que bautiza Moxie, a pesar de ser un término en desuso, y que se convierte en el primer paso para que las estudiantes de Rockport expongan la discriminación que sufren a diario, tanto por género, raza, opción sexual o simplemente la forma en que visten.

Biggie: I got a story to tell

Biggie: I got a story to tell | Netflix

El rapero Christopher Wallace fue un grande, tanto en sentido literal como figurado: media casi 1.90 metros y tenía una figura imponente. De ahí todo los apodos que tuvo: Biggie Smalls, Notorious B.I.G. o Biggie a secas.

Con todos esos nombres artísticos se hizo conocido uno de los raperos más influyentes de la historia, el mismo que en los años 90 se convirtió en salvador de la escena hip hop de la Costa Este..

Tuvo una vida corta pero intensa -murió asesinado de un tiro a los 24 años-, que se repasa en este recomendable documental original de Netflix, subtitulado I got a story to tell.

Y quienes se encargan de contar su historia son las personas más cercanas a Biggie, desde su madre, Voleta Wallace, hasta los amigos con los que creció en Brooklyn, los mismos con los que dio sus primeros pasos en el rap y también en la delincuencia.

Precisamente ahí está el mérito de este sincero registro, que podría haber recurrido a las típicas declaraciones de famosos, pero que prefirió apostar por darle voz a los verdaderos de Notorious B.I.G.

Descuida, yo te cuido | Netflix

¿Te gustan las comedias con humor negro, negrísimo? Acá tienes una una imperdible y que está recién estrenada en Netflix.

La protagoniza Rosamund Park, quien encarna a Marla, una mujer quien cree que hay dos tipos de personas: “la gente que aprovecha y de los que se aprovechan”. Y ella es precisamente una de las que decidió sacar partido a los otros a través de su trabajo como tutora de ancianos.

Con su empresa ella cuida de personas de la tercera edad, viendo que estén bien y administrando sus bienes. Pronto encuentra una nueva "protegida" que es una mina de oro, Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una mujer que luego de trabajar por muchos años en finanzas en Chicago, disfruta de su jubilación en un buen barrio de Boston, sin ninguna deuda o problema económico. Pero aprovecharse de ella no será tan fácil, sobre todo después de conocer al hijo de la anciana.

Y aunque la cinta está marcada por un humor muy negro y la desfachatez de su protagonista, agrega también grandes cuotas de suspenso y varias escenas con algo de violencia. Lo que sumado al desempeño de su elenco, donde destacan Rosamund Pike y Dianne Wiest, la convierte en una imperdible alternativa para los fanáticos de las comedias más oscuras,

Noticias del gran mundo | Netflix

A lo largo de cuatro décadas, Tom Hanks ha transitado por la mayor parte de los géneros fílmicos, desde el drama y la comedia, pasando por el suspenso y la animación, hasta la ficción. Pero todavía no había estado en un western, deuda que paga esta película de Netflix, en la que vuelve a ponerse bajo la órdenes del realizador y guionista británico Paul Greengrass.

Bajo su guía, Hanks se convierte en Jefferson Kyle Kidd, quien en 1870, tras haber combatido por los confederados en la Guerra Civil, viaja de pueblo en pueblo leyendo las noticias a sus habitantes.

En uno de esos pueblos encuentra una carreta a la que atacaron y también a su dueño asesinado. Pero alguien más viajaba en ella: una niña blanca, pero vestida como nativa americana, que, según dice un documento, se llamaría Johanna (Helena Zengel).

Ahí comienza una travesía por las llanuras de Texas para encontrarle un hogar a la niña, una viaje no exento de peligros, marcado por el drama, pero que también le da un espacio a la acción y que descubre en la pequeña actriz alemana una verdadera revelación, ya que sin hablar mucho, apelando casi siempre solo a las miradas y gestos, logra hacer de Johanna/Cicada uno de los ingredientes esenciales de esta entrañable cinta.

Mujeres grandes y pequeñas | Netflix

El taiwanés Joseph Chen-Chieh Hsu dirige la que es una de las películas Netflix 2021 que vale la pena ver y que por ahora está pasando despercibida en su catálogo.

Fue una de las grandes nominadas en el reciente festival de cine Golden Horse, gracias a la historia de Lin Shoying (Chen Shu-Fang), un mujer que vive al sur de Taiwán y que, cuando prepara su celebración de cumpleaños, se entera de la muerte de su esposo, quien la abandonó hace 20 años con tres hijas y quien le fue infiel en muchas ocasiones.

Sin embargo, no está dispuesta a que nada ni nadie empañe su fetejo y continúa con este, mientras preparan la ceremonia funeraria. Y a pesar de que las nubes de la desgracia parecen oscurecer los días de estas mujeres, la fuerza que unifica sus diferentes personalidades las hace soportar los embates de la vida.

Una sucesión de melodramáticas situaciones que su director logra iluminar con la calidez de sus personajes y algunas cuotas de humor.

Malcolm y Marie | Netflix

Tras pegarle el palo al gato con la serie de HBO Euphoria, la dupla creativa entre el director Sam Levinson y la actriz ganadora del Emmy Zendaya, se vuelve a reunir, ahora en este drama en blanco y negro, que se filmó en plena pandemia, entre junio y julio de 2020, bajo férreos protocolos sanitarios.

Tiene como escenario una bella casa en Malibú, California, hasta donde llegan el director de cine llamado Malcolm (John David Washington) y su joven pareja Marie (Zendaya), luego la premiere de Imani, la nueva película del realizador sobre una chica negra adicta, que tuvo buena recepción recibida y a juicio de su guionista y director “enloqueció al público” y conmovió a los críticos.

Aunque pronto comienzan a surgir recriminaciones y descalificaciones mutuas entre la pareja, las que se toman la mayor parte del metraje y que vuelven algo repititiva a esta cinta que, sin embargo, logra enganchar gracias a su bella fotografía en blanco y negro y a la humanidad que Washington y Zendaya imprimen a sus personajes.

La excavación | Netflix

Con el consabido aviso de “basada en una historia real”, este película de Simon Stone revive las excavaciones en Sutton Hoo, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Inglaterra.

Lo hace a través de la historia de Basil Brown (Ralph Fiennes), un hombre que en 1939, ad portas de la Segunda Guerra, llega hasta una gran casa en medio de la campiña de Suffolk, que pertenece a Edith Pretty (Carey Mulligan), a quien le pide la autorización para realizar excavaciones arqueológicas dentro de su propiedad.

Cuando se inician los trabajos en esos terrenos, donde habría tumbas vikingas o quizás algo todavía más antiguo, una gran revelación surge de la tierra: los restos de una embarcación que podría esconder una arcaica tumba.

Sin embargo, la cinta -al igual que la novela de John Preston en que se basa- va más allá del mero hallazgo e indaga en las relaciones personales de quienes estuvieron involucrados, en una mezcla de ficción y realidad.

Es así como el público es testigo de la sutil atracción, tal vez simplemente intelectual, que surge entre Edith y Brown, quien además establece una fuerte conexión con el hijo de ella, Robert, un despierto niño que admira al “excavador” y su conocimiento sobre astronomía.

Una mirada al pasado simple, emotiva y cuativante.

Bajocero | Netflix

En una muy fría noche de invierno se sitúa este nuevo thriller, una mirada española al subgénero de cintas sobre traslados de presos, que tiene entre sus inolvidables ejemplos a Con air: riesgo en el aire.

Esa noche es el momento elegido por las autoridades penales para el traslado de media docena de convictos, entre los que se cuenta un capo mafioso rumano. Esta se realiza en un camión policial, acondicionado con celdas individuales, que escolta una auto patrulla.

Pero el viaje se empieza a complicar luego de que surge una espesa niebla y se dificulta la visibilidad del camino y pronto se transforma en una verdadera pesadilla, sobre todo después de que uno de los policías a cargo sale a investigar qué pasó con la patrulla y descubre qe todo sus ocupantes que todos murieron.

Mientras, se van revelando poco a poco las verdades sobre los personajes, en este convincente y atrapante thriller psicológico, marcado por la violencia, la acción y un solvente elenco de actores.

Tigre blanco | Netflix

En 2008, la novela Tigre blanco, del periodista Aravind Adiga, se convirtió en un best seller y, además, ganó el importante Man Booker Prize.

Una historia con la que se autor buscaba revelar las brutales injusticias de la sociedad india y que ahora llega a Netflix convertida en la cinta homónima, bajo la dirección de Ramin Bahrani (Fahrenheit 451).

La que es una de las películas Netflix 2021 más comentadas tiene como protaonista a protagonista, Balram Halwai (Adarsh Gourav), un hombre que va contando su particular historia, desde que era un niño en un pueblo marcado por la pobreza y por el sistema de castas de su país, pasando por su trabajo como chofer de un ambicioso comerciante, hasta su éxito como "emprendedor".

Un relato de injusticias, desilusiones y traiciones, dibujado entre el drama y el humor negro, con un ritmo preciso y atrayente que hace olvidar las dos horas que dura su narración.

Fragmentos de una mujer | Netflix

El primer largometraje en idioma inglés del realizador húngaro Kornél Mundruczó se basa en la obra teatral homónima, escrita por su pareja creativa y en la vida real, Kata Wéber, donde una mujer enfrenta la presión de su entorno luego de un traumático evento.

Tras su debut en festivales de cine y un limitado paso por salas de EE.UU. y Reino Unido, llega a Netflix para su estreno mundial, ni más ni menos que bajo la producción ejecutiva de Martin Scorsese.

Narra el drama de Martha (interpretada por una inmejorable Vanessa Kirby), una mujer en la treintena que junto a su pareja, Sean (Shia LaBeouf), esperan la llegada de una hija. El parto deciden hacerlo en casa, asistido por una partera.

Pero las cosas no salen como esperaban y tras unos minutos con vida, la niña muere en brazos de su madre. Un trágico acontecimiento que cambiará para siempre las existencias de sus protagonistas, en especial la de Martha, quien se siente juzgada por su entorno.

Una cinta que nunca cruza la barrera de lo melodramático y mantiene latente su origen teatral y que alcanza instantes de perfección gracias al nivel de su elenco, entre las que destacan la experimentada Ellen Burstyn, un sólido LaBeouf y, especialemente, Kirby, ratificando así su Copa Volpi a Mejor Actriz en el Festival de Venecia y su seria candidatura a los próximos Oscar.

