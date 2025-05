Premios Emmy 2018: las series que la romperán y que tienes que ver sí o sí

GLOW_S2_3 ok

Como ya es sabido, el próximo lunes 17 de septiembre se hará la ceremonia de los Premios Emmy 2018 en Los Ángeles, que organiza entre otras, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de EE.UU., para galardonar a las mejores series de TV.

Para que no te quedes out, hicimos una selección con las producciones que debes ver antes de esa fecha.

Unbreakable Kimmy Schmidt

unbreakable-kimmy-schmidt-900x600.jpg

Foto: gentileza Netflix

Esta serie de 2015 creada por Tina Fey (Saturday Night Live, 30 Rock) y Robert Carlock, está postulando como mejor serie de comedia en los premios Emmy 2018.

Unbreakable Kimmy Schmidt tiene cuatro temporadas que siguen la descabellada historia de Kimmy, una chica pueblerina que, después de estar secuestrada en un búnker durante 15 años, decide rehacer su vida en Nueva York y mirarla con optimismo.

Seguro terminarás amando a la protagonista (interpretada por la actriz Ellie Kemper), por su carácter inocente y divertidos diálogos.

Ojo, puedes verla en Netflix

The Crown

THE-CROWN-OK.jpg

Foto: Gentileza Netflix

Otra que está compitiendo como mejor serie, pero en la categoría drama, es The Crown, la serie de Netflix que alista el estreno de su tercera temporada para 2019.

Tal vez ya has visto algunos capítulos, pero te recomendamos que te pongas al día, lo antes posible, para que disfrutes de esta ficción histórica acerca de la realeza británica.

Ahí se muestran sus conflictos políticos y, también, sus avatares personales, como matrimonios y amantes.

Por supuesto, debes poner atención en la ambientación y el vestuario de lujo, permitiéndole a la audiencia viajar por las diferentes épocas que han marcado el reinado de Isabel II, desde los años 50, en que ascendió al trono

The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale

Foto: The Handmaid's Tale

Basada en el libro homónimo de la escritora canadiense Margaret Atwood, la exitosa serie The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada), tiene 10 nominaciones en los Premios Emmy 2018, entre ellas a Mejor Serie de drama.

¿Por qué ver sus dos temporadas? Por sus actuales nominaciones, por supuesto, pero también por la impactante trama que dirige Bruce Miller.

Y es que esta serie protagonizada por Elisabeth Moss, muestra un futuro no muy lejano, en el que un gobierno tirano esclaviza a las mujeres y las somete a constante abusos sexuales.

¿Dónde la puedes ver? En el canal del cable Paramount Channel para Hispanoamérica y en el servicio de streaming de EE.UU., Hulu

Ozark

Premios Emmy 2018

Foto: Netflix

Dirigida por Bill Dubuque, es el protagonista de la serie Ozark, Jason Bateman, el que está nominado como “mejor actor principal de serie dramática” para los premios Emmy 2018.

En la trama encarna a Marty Byrde, un asesor financiero de Chicago que se ve obligado a lavar dinero luego de que sus ex compañeros en la firma cometieran el error de "tomar prestada" una parte de las inversiones que hacía un poderoso cartel mexicano.

Amenazado de muerte, se ve obligado a trasladarse con su familia a Ozark, un lugar de veraneo perdido en Misuri, donde debe emprender nuevos negocios para blanquear las platas del narcotráfico. Eso, mientras es investigado por el FBI y mientras su familia sufre todo tipo de avatares.

La temporada 1 fue estrenada en julio de 2017 y la segunda acaba de ser liberada el 31 de agosto pasado, con los mismos actores en juego -entre ellos Laura Linney (Wendy Byrde) de reconocido talento- y otros más que también llegan a sembrar más tensión a la difícil vida que llevan en Ozark los Byrde.

Glow

GLOW-ok.jpg

Foto: Netfix

Candidata en la categoría de la "mejor comedia" para los Emmy de septiembre de este año, esta serie se inspira en el programa de lucha libre, creado por David McLane en los años 80, Gorgeous Ladies of Wrestling.

De la misma creadora de Orange is the new black, Jenji Kohan, es la historia de un grupo de mujeres que por distintas necesidades -económicas y personales, sobre todo- se apuntan como en este show televisivo que muestra a los diferentes tipos de culturas encarnados en estas mujeres

Con una estética y música muy ochentera, cosechó éxito en su primera temporada y en la segunda no baja su calidad.

Curb Your Enthusiasm

curb-your-enthusiams-768x432-ok.jpg

Foto: HBO

El escritor y cocreador de Seinfeld, Larry David, está detrás y es el protagonista de esta hilarante serie de HBO.

Aunque ya lleva nueve temporadas -ya se confirmó también la décima-, todavía hacer reír con la historia de este millonario guionista y productor de TV tras el éxito de Seinfeld.

Ponte al día si no la has visto, que este año por fin podría llevarse la esquiva estatuilla a Mejor Serie de Comedia en los Premios Emmy.

