Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Desde el Ministerio de Turismo de República Dominicana compartieron detalles sobre en qué lugares del país caribeño se pueden ver y cuáles son los mejores momentos para hacerlo. Anticipan que se trata de experiencias que prometen generar “recuerdos imborrables” en los visitantes.

Alexis Paiva Mack
Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año. Foto: cortesía.

República Dominicana se ha posicionado como uno de los destinos predilectos para los amantes de las playas con aguas turquesas y arenas blancas, así como para quienes buscan disfrutar de sus entornos naturales y de los múltiples hoteles y actividades que ofrece el país caribeño.

De acuerdo a los datos de su Ministerio de Turismo, solo entre enero y septiembre de 2025 recibieron más de un millón de turistas sudamericanos, lo que representa un crecimiento del 26% interanual en comparación con 2024.

Y, entre los puntos que más despiertan la atención de los visitantes, también se encuentra la posibilidad de ver ballenas y tortugas.

“Cada año, sus aguas cristalinas y sus costas doradas se convierten en el escenario de dos eventos extraordinarios: la llegada de las majestuosas ballenas jorobadas y el milagroso ciclo de anidación de las tortugas marinas”, afirman desde la cartera de Turismo en un comunicado compartido a La Tercera.

Desde la cartera entregaron detalles sobre dónde se pueden ver estas especies y cuáles son los mejores momentos del año para hacerlo.

“Prepárate para vivir una experiencia que conectará tu corazón con el ritmo del océano y te dejará recuerdos imborrables”, anticipan desde el ministerio.

Dónde ver ballenas jorobadas en República Dominicana y cuál es el mejor momento del año

Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) tienen un peso de unas 40 toneladas y, según afirman desde el ministerio, tienen la capacidad de saltar fuera del agua “en una exhibición de pura energía y gracia”.

Aseguran que el mejor momento del año para ver esta especie es desde mediados de enero hasta finales de marzo, cuando se desarrolla la temporada de avistamiento.

Estos gigantes marinos pueden encontrarse en Bahía de Samaná, conocida por sus tranquilas y cálidas aguas, descritas como “el lugar perfecto que eligen miles de ballenas para aparearse, dar a luz y cuidar a sus crías”.

Asimismo, pueden encontrarse en Banco de la Plata.

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año. Foto: cortesía.

“Para los aventureros, este santuario marino en alta mar ofrece una conexión aún más profunda con las ballenas en su hábitat natural”, dicen desde el ministerio del Turismo.

Detallan que en la península de Samaná se puede encontrar una amplia oferta de excursiones en barco, lideradas por guías expertos y apasionados.

Estos tours están diseñados para ofrecerte vistas espectaculares de manera respetuosa, permitiéndote ser testigo de sus impresionantes saltos, coletazos y escuchar el emotivo canto de los machos”.

“Es una aventura familiar perfecta y una oportunidad única para tomar fotografías asombrosas”, recomiendan.

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año. Foto: cortesía.

Dónde ver tortugas marinas en República Dominicana y cuál es el mejor momento del año

En las playas de República Dominicana se pueden encontrar distintas especies de tortugas marinas, las cuales según el ministerio, “regresan a las mismas costas donde nacieron para continuar el ciclo de la vida”, después de haber realizado largos viajes por el océano.

Las principales especies que se pueden ver son la Tortuga Tinglar (la tortuga marina más grande del mundo), la Tortuga Carey y la Tortuga Verde.

La temporada de anidación “se extiende durante varios meses, generalmente de marzo a noviembre, ofreciendo amplias oportunidades para aprender sobre ellas”.

Se pueden encontrar en las playas vírgenes del Parque Nacional Jaragua, en el suroeste del país. La reserva es descrita como “un paraíso protegido donde las tortugas anidan en paz”.

También pueden verse en Isla Saona, en donde figuran proyectos de conservación que protegen activamente los nidos, según asegura el ministerio.

Desde el Ministerio de Turismo añaden que Miches, en la costa noreste del país caribeño, “se está convirtiendo en un importante refugio, especialmente para la gigantesca Tortuga Tinglar”.

“República Dominicana te invita a abrir los ojos y el corazón a estas maravillas naturales. Ya sea sintiendo la vibración del canto de una ballena o admirando la tenacidad de una pequeña tortuga, vivirás momentos que celebran la belleza y la resiliencia de la vida en nuestro planeta”, manifiestan desde la cartera.

Lee también:

Portada del dia

