Para los amantes de las playas con aguas turquesas y arenas blancas, República Dominicana se presenta como un destino ideal.

El país caribeño es conocido por sus entornos naturales, su hospitalidad y por su amplia variedad de opciones de actividades y hoteles para los visitantes que llegan desde todo el mundo.

Según los datos del Ministerio de Turismo de República Dominicana, entre enero y septiembre de 2025 recibieron más de un millón de turistas sudamericanos, lo que representa un crecimiento del 26% interanual en comparación con 2024.

Argentina se consolidó como el principal mercado emisor, con 339.871 visitantes, lo que equivale al 33% del total de llegadas sudamericanas y representa un aumento del 76% respecto al mismo período del año anterior.

Le siguió Colombia, con 274.287 turistas, es decir, un crecimiento del 17% interanual. Seguido por Chile, con 116.443 visitantes, que se mantuvo prácticamente estable con un incremento del 1%, según los datos del ministerio.

Los campos para deportes como el golf, la posibilidad de interactuar con animales como tortugas, las instancias para practicar snorkel y buceo, y los espacios dedicados a la relajación, son parte de la experiencia que ha llevado a República Dominicana a posicionarse como un destino predilecto del turismo en la región .

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana. Foto: cortesía. David Pou

Pero aunque áreas como Punta Cana y la capital, Santo Domingo, son algunas de las más conocidas entre los visitantes, el país también cuenta con múltiples otras que prometen conquistar a los amantes de los viajes. Y, especialmente, a quienes desean disfrutar de sus generosas y cálidas playas.

El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, compartió con La Tercera sus tres principales recomendaciones para los turistas que buscan playas con aguas turquesas y arenas blancas .

Anticipa que están entre las más “bellas” del país caribeño.

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana. Foto: cortesía.

1. Bahía de las Águilas

El titular de la cartera de Turismo afirma que Bahía de las Águilas, en la provincia de Pedernales, podría ser “la número uno, la más hermosa que tiene nuestro país” .

“Con sus aguas cristalinas de color turquesa y sin hoteles, tiendas o restaurantes, esta playa de ocho kilómetros de color blanco diamante es reconocida como la más hermosa de República Dominicana”, enfatiza un artículo turístico del gobierno dominicano.

Bahía de las Águilas es protegida como parte del Parque Nacional Jaragua y está rodeada de “un impresionante paisaje kárstico”, mientras que se puede llegar hasta ahí en un vehículo todoterreno o en bote desde las costas de Cabo Rojo.

Como la playa carece de sombra, las autoridades locales recomiendan llevar grandes cantidades de protección solar.

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana. Foto: cortesía.

2. Playa Bayahibe

El pueblo pesquero de Bayahibe se encuentra posicionado entre distintas playas que destacan por sus cocoteros y manantiales.

“Este hermoso lugar es frecuentado por miles de visitantes que acuden a observar todos sus atractivos, especialmente sus hermosas puestas de sol. Aquí, el cielo se ‘viste’ durante todo el año de diversas tonalidades que van desde el rosa, azul, naranja y rojo, uniéndose en el horizonte con las siluetas de los barcos pesqueros y catamaranes formando un espectáculo sensorial impresionante”, afirma un artículo turístico oficial de República Dominicana.

Entre las distintas playas que posee su litoral, se encuentra la homónima Playa Bayahibe, con “el azul turquesa de sus aguas y una arena blanca preciosa” , destaca el ministro Collado.

Según describe un artículo oficial del lugar, “el pueblo en sí cuenta con un pequeño y brillante tramo que da a la carretera principal, sin aglomeraciones durante el día, ya que la mayoría de los visitantes se dirigen a las islas cercanas”.

“A las cinco de la tarde, la playa despierta con los bares, cafés y restaurantes que ofrecen especiales de happy hour para visitantes y locales, que se detienen a tomar una copa mientras disfrutan de uno de los atardeceres más bellos del país”.

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana. Foto: cortesía.

3. Playa Las Terrenas

Las Terrenas es una ciudad turística ubicada en la península de Samaná, y es descrita como “una mezcla perfecta de un pueblo de playa de ensueño y una ciudad cosmopolita” .

Su costa posee distintas playas, hoteles, restaurantes, bares y actividades para turistas. Y una de las playas que forma parte de este municipio es la homónima Playa Las Terrenas .

“Esta playa de arena blanca se extiende en el centro del pueblo, ubicada entre la Playa Punta Popy y la Playa Las Ballenas, en esencia una porción de la misma playa de cinco kilómetros que recibe a los que llegan al pueblo de ensueño de Las Terrenas”, detalla un artículo oficial.

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana. Foto: cortesía.

“ Verás canoas de pescadores en algunas partes, al igual que varios bares frente a la playa, hoteles y paseos para aquellos que quieran pasar por la playa sin tocar el agua . La playa eventualmente se conecta con el Pueblo de Los Pescadores en la parte oeste, y la ancha y favorita para nadar Playa Las Ballenas”.

El ministro Collado precisa que, dada la distancia entre Bahía de las Águilas, Playa Bayahibe y Playa Las Terrenas, no sugeriría estrictamente visitar las tres dentro de una misma instancia de viaje .