¿Qué hacer en La Serena estas vacaciones de invierno?

Escuchar a la nueva voz del jazz

Date una vuelta por El Nuevo Peregrino, el bar que está en pleno centro de La Serena y que es uno de los imperdibles para disfrutar música en vivo.

Siempre hay buenos conciertos ahí, como el que dio la semana pasada la cantautora Paz Court.

¿Uno recomendado para estas vacaciones de invierno? El de otra chilena que tiene una voz privilegiada, Nicole Bunout.

Últimamente, se ha lucido en eventos como las Tocatas Mil y el viernes 20 de julio, a las 11 PM, lo hará en este bar serenense.

No te la pierdas si quieres escuchar en vivo una vez sedosa como la Bunout, quien se mueve con soltura en entre el jazz y la canción de autor.

La entrada cuesta desde $ 5.000

EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis

Un brunch a orilla del mar

No hay prisas en vacaciones de invierno y por eso vale la pena levantarse tarde más de un día.

Cuando eso pase, puedes ir a conocer Lighthouse Coffee, una de las pocas cafeterías de La Serena que ofrece brunch, esa comida que mezcla lo mejor del desayuno y el almuerzo.

Tiene tres sucursales en la ciudad, pero es mejor la que está en la Av. del Mar, así respiras también el aire costero.

Ahí, puedes elegir entre seis variedades de brunch, todos al estilo gringo.

Atrévete con uno que se acaba de estrenar, el "Best Portland Brunch" ($ 8.500), que trae lomo saltado, huevo frito, porotos negros con salsa ranchera, tortillas, además de un jugo natural y un americano o un té.

Otra opción recomendable es el "Camden Town" ($ 7.900) que, además del jugo y el café, incluye huevo revueltos con pimentón, tomates asados, tocino crispy, papitas fritas en cubo y tostadas caseras.

Aprovecha que aquí hay carta de cocteles todo el día y acompaña tu brunch con uno de los hits de ahí, el "Jack Rabbit", de vodka con campari, miel, jugo de zanahoria-limón y jengibre.

Ojo, que aquí puedes pedir brunch de lunes a domingo.

HORARIO: Domingo a jueves, 9 AM a 11 PM. Viernes y sábado, 10 AM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: En la Av. del Mar, gratis

El panorama más aperrado

Si tu mascota también se sumó a sus vacaciones de invierno en La Serena, entonces anota este panorama que podrán disfrutar juntos.

En Espacio Peñuelas, en lugar donde se suelan hacer eventos de todo tipo, se realizará la Expo Mascotas.

Estará ahí desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de julio, con un montón de actividades ideales para amantes de los animales.

Además de una feria de productos para mascotas, ahí se encontrarán con una granja, donde los niños podrán interactuar con patos y ovejas, por ejemplo; un sector de animales exóticos; y hasta un show canino de agility.

Pregunte también por el horario de las charlas, entre ellas una sobre la nueva ley de tenencia responsable.

Las entradas cuestan $ 1.000 para adultos mayores, $ 2.000 para niños y $ 3.000 para adultos.

HORARIO: Viernes 20, 2 PM a 8 PM. Sábado 21 y domingo 22, 12 PM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 2.000 el día

Beber en un bar de pisco

La papaya no es el único producto estrella que hay probar en La Serena.

El otro es el pisco, el destilado más popular en Chile.

¿Dónde ir a beberlo en esta ciudad? En Moscatel, el restobar que abrió el año pasado en una casona colonial del centro, a una cuadra de la Plaza de Armas.

Su gracia es que está especializado en pisco y ahí puedes ir a probar más de 60 etiquetas, todas seleccionadas por el dueño y sommelier, Nicolás Martínez.

Ahí, este destilado puedes disfrutarlo en formato puro o en formato cóctel, como el "Palabras Serenas", uno sutil hecho con el afamado pisco Maria's, de la pisquera del valle del Huasco Bou Barroeta.

Ojo, que de lunes a viernes también se ofrece menú de almuerzo aquí: cuesta $ 4.800 e incluye entrada, fondo, té helado, postre o café.

HORARIO: Lunes a miércoles, 9.30 AM a 11 PM. Jueves a viernes, 9 AM a 1 AM. Sábado, 7 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: Fuera del local, con parquímetro

Un tour por el casco histórico

¿Sabías que La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile después de Santiago?

Se fundó en 1544 y en el centro de la ciudad todavía se puede apreciar parte de su pasado colonial.

Si te interesa conocer esa parte de La Serena, súmate al tour gratuito por el casco histórico, que organizará la municipalidad en estas vacaciones de invierno.

Puedes escoger entre cuatro fechas: 18, 20, 24 y 26 de julio, siempre desde las 11 AM hasta la 1.30 PM.

Acompañado de un guía, descubrirás los hitos arquitectónicos de la ciudad, partiendo por el patio del edificio consistorial, en calle Prat 451, que es donde comienza el tour.

Desde ahí, conocerás lugares como las históricas iglesias de piedra, como la Catedral o La de La Merced.

Antes, eso sí, debes asegurarte un cupo escribiendo al mail mauro.leiva@laserena.cl.

HORARIO: 18, 20, 24 y 26 de julio, 11 AM a 1.30 PM

