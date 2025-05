Reabre la Fuente Alemana, la sanguchería más querida de Santiago

La Fuente Alemana es ese local con más de más de 6o años de historia y tradición y quizás la sanguchería más querida de todo Santiago.

De seguro muchos la extrabañan, porque estuvo más de seis meses cerrada. Pero hoy vuelve a reabrir sus puertas.

Fuente-Alemana-listo-.jpg la-tercera

Foto: Fuente Alemana

Claro que no se trata del emblemático local de la Alameda, sino del de Pedro de Valdivia, donde desde hoy encuentras una terraza con capacidad para 25 personas.

Además, su regreso incluye su nuevo delivery, el que puedes pedira través Uber Eats

Fuente Alemana y el sabor de la nostalgia

Fuente-Alemana-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Fuente Alemana

Si vas a reencontrarte con la Fuente Alemana, te vendrá toda la nostalgia con sus sánguches clásicos, como el rumano, una maravillosa fricandela que combina carne de vacuno y cerdo, aliñada con ajo y ají, extra jugosa, porque se va humectando con el caldito del lomito mientras se hace a la plancha.

Pídela completa ($ 5.700), con una salsa de tomates natural, chucrut tibio y mayonesa, aunque también tienes la opción de italiana ($ 7.100).

Otra alternativa es que el churrasco italiano ($ 7.100), que tiene una buena cantidad de carne, palta perfecta, tomate y mayonesa.

Día del lomito la-tercera

Foto: Instagram @gozador_profesional

También el “lomito italiano” ($ 6.400), una maravilla bien cargada de carne jugosa, palta, tomate y mayonesa. Chilenidad pura.

Ojo, no se te ocurra pedir ketchup, que aquí no existe porque, en realidad, no se necesita.

Y si te preguntabas por el local de la Fuente Alemana de la Alameda, también reabrirá pero solo a través de delivery y con un nuevo nombre: Antigua Fuente.