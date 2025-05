Recomendaciones para ver el eclipse en casa y convertirlo en la mejor experiencia astronómica

Sin duda, este eclipse Solar 2020 será distintos al del año pasado. Las condiciones sanitarias no permitirán, en lo posible, viajar masivamente a las regiones de umbra (momento de mayor sombra): la Araucanía y Los Ríos.

Sin embargo, como este fenómeno astronómico ocurrirá el lunes 14, cerca de la 1 PM, podrá ser visto en todo Chile (en menor medida en Arica e Iquique), "por la posición del astro a esa hora", señala la astrónoma de Planetario, Constanza Yovaniniz.

La también divulgadora ilustró un entretenido fanzine llamado Cómo observar un eclipse, que podrás descargar gratis en la plataforma de la institución de la Usach, en tres lenguas: español, mapudungun e inglés.

Todo, para que puedas disfrutar en familia de este evento en que "la Luna pasa frente del Sol y proyecta una sombra en la Tierra. La zona de umbra es donde se produce un eclipse total, y la de penumbra es donde se luce de forma parcial", explica Yovaniniz, quien sostiene que un fenómeno igual se repetirá recién en 2048, en Aysén, y en 2064, en Santiago.

Ver el eclipse solar 2020 en casa

Lentes-Eclipse-OK-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Independiente donde estés, lo mejor es que salgas al patio, balcón o a la calle y mires este eclipse con lentes con filtros certificados ISO 123122. Lo mismo tienes que hacer para los telescopios y binoculares. "De ninguna manera hacerlo sin protección, porque te puedes quemar la retina y pasar semanas con la visión borrosa", cuenta la astrónoma.

La gracia del filtro es que "bloquea casi toda la luz. De hecho, uno no debería ver absolutamente nada", insiste esta divulgadora que explica que no hay que usar, en ningún caso "radiografías o papel de Frugelé (el dulce), porque no sirven". Además, si usas lentes ópticos, éstos van debajo de los con filtro.

Si estás con niños, buena idea es que mires con ellos las "lunitas" que se forman en el suelo con la sombra de los árboles, o hacer un agujero pequeño en una caja, para proyectar en el piso el Sol eclipsado. Aún más fácil. Sal con un colador y hará el mismo efecto que la caja. Será increíble.

Ojo, sigue más de sus recomendaciones en el Instagram de Planetario.