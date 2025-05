R.E.M. libera el documental de sus históricos conciertos en un castillo de Escocia

En 1999, R.E.M. promocionaba su estupendo disco Up, en el que la banda de Athens dejaba de lado por un rato las guitarras y se dejaba seducir por la electrónica más íntima.

Fue meses después de lanzar ese álbum que el trío ícono del rock alternativo llegó hasta Escocia para tocar en un lugar bien especial: un castillo en una colina rodeada por acantilados.

Es el Castillo de Stirling, un monumento histórico que se construyó en 1490 y que en varias ocasiones invadieron las tropas inglesas.

Con toda esa historia detrás, R.E.M. decidió ofrecer ahí tres conciertos, tres noches seguidas, entre el 19 y el 21 de julio de 1999.

Esas presentaciones y todo el revuelo que causó la llegada a Stirling de los autores de Man on the moon quedó registrado en un documental, A Stirling performance, dirigido por Deborah Hogan and Andy Cronk.

Ahora que se cumplen 21 años de esas presentaciones, la banda decidió liberar ese documental, el que puedes ver gratis en YouTube desde ayer y que solo estará disponible por tres días, hasta las 2 PM de este martes.

Aprovecha de verlo, que es una pieza histórica, que recoge una etapa de transición del grupo y sin su baterista original, Bill Berry, quien dejó la banda justo antes de la publicación de Up.

No solo tienes imágenes en vivo de canciones como Loosing my religion, What´s the frequency, Kenneth, Crush with eyeliner y Lotus, sino también entrevistas con sus integrantes, Michael Stipe, Peter Buck y Mike Mills.

Además, el documental muestra también la revolución que provoca R.E.M. en la ciudad y los testimonios de sus habitantes y fans que llegaron de toda Escocia.

Puedes ver A Stirling performance a continuación.