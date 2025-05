Si superias, una comedia romántica LGTB sobre lo caótico que es el amor

Es probable que, al comienzo, Si supieras puede llevar a equivocaciones, porque muestra una historia de amor en una secundaria donde los populares le pagan a la chica lista y nerd del curso para que les haga sus tareas.

¿Esa trama ya las visto una y mil veces en la pantalla? Quizás, pero nunca como la cuenta esta película original de Netflix, que le da una vuelta al triángulo amoroso de Cyrano de Bergerac.

La chica lista de Si supieras es Ellie Chu (Leah Lewis), una adolescente china-norteamericana que vive con su padre viudo en un Squahamish, un pequeño y conservador pueblo donde no pasan muchas cosas.

Al mismo tiempo que va a la secundaria, trabaja un par de veces al día en la estación de trenes, reemplazando a su padre, que tras la muerte de su mujer no tiene ánimo para salir de la casa y solo se dedica a ver películas en la TV.

Además, Ellie escribe y parece que muy bien. Tanto, que sus compañeros de clase le pagan porque les redacte su ensayos de filosofía.

Un día, uno de esos compañeros, Paul Munsky (Daniel Diemer), un atleta algo torpe, le pide un encargo especial: que le escriba una carta para la chica que le gusta, Aster Flores (Alexxis Lemire).

A regañadientes Ellie acepta y así comienza un juego de correspondencia entre Aster y, supuestamente, Paul. Un ir y venir de cartas y mensajes de Whatsapp que tiene como consecuencia que Ellie se termine enamorando de la que chica a la que le escribe.

La confusión del primer amor

La directora estadounidense de ascendencia china Alice Wu se toma las cosas con calma. Su primera cinta, Salvando las apareciencias, es de 2004. Sin prisas, decidió estrenar esta, su segunda película, 16 años después.

Y la dedicación que puso en Si supiera se nota en los detalles que va repartiendo por los más de 100 minutos que dura esta realización, de la que es guionista y directora.

Son esos detalles los que van enamorando de este filme: las citas a Platón, Sartre y Wilde, las pinturas que van trazando juntas Ellie y Aster o las películas que ve en la TV el padre de la protagonista, escenas de clásicos como Casablanca o Luces de la ciudad, de Chaplin.

Aunque lo que más conquista de Si supieras es su guión, que le da una vuelta al romance adolescente de secundaria con una historia de amor LGTB tierna y conmovedora.

Un relato que le sirve a Wu para hablar de temas como el descubrimiento de la identidad sexual, la imposibilidad de poder expresar los sentimientos, las amistades improbables y el caos y la confusión que traen los primeros amores.

Entre medio va dejando diálogos inteligentes y divertidos sobre el amor, grandes actuaciones de los protagonistas, sobre todo de una magnífica Leah Lewis, y momentos que se clavan directo al corazón, como esas escenas de romance juvenil con el If you leave me now de Chicago y el Seventeen de Sharon Van Etten como banda sonora.

Una de esas comedias románticas para ver y una otra vez.

