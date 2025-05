Sin entradas ni inscripción: el español Ismael Serrano dará un concierto gratis en Recoleta

Ismael Serrano 2 ok

Con música, exposiciones, ferias y más actividades, la Municipalidad de Recoleta viene conmemorando los 50 años del golpe de Estado en Chile. Una programación que ahora sumará un gran hito: un concierto multitudinario de Ismael Serrano.

El cantautor español nacido en Madrid y conocido por sus canciones que tiene un fuerte compromiso social y político.

El mismo que lo ha hecho sumarse a distintas causas y que lo trae de regreso a nuestro país.

De hecho, el músico se encuentra en Sudamérica, embarcado en su gira La canción de nuestra vida, que ya pasó por Argentina y Uruguay.

En noviembre continuará en México y antes de eso, hará una pausa en su gira para participar en la conmemoración de los 50 años del golpe que organiza el municipio de Recoleta.

Y lo hará con un Concierto por la memoria, un show de Ismael Serrano al aire libre, gratuito y abierto a toda la comunidad, por lo que de seguro será multitudinario.

Coordenadas para el show de Ismael Serrano

Ismael-Serrano-1.jpg la-tercera

Foto: Archivo

¿Y cuándo y dónde será? Este viernes 3 de noviembre, a las 7 PM, en la Plaza La Paz, en Recoleta.

De seguro la conoces, porque es la explanada junto al Cementerio General donde todos los años se realiza otro evento multitudinario, el festival Womad.

Lo mejor es que la entrada para este concierto de Ismael Serrano es gratis, sin retiro previo ni inscripción.

Sólo debes llegar puntual, conseguir una buena ubicación y disfrutar de sus canciones, que combinan lo poético con el compromiso social, entre las que hay clásicos como Papá cuéntame otra vez, La canción de nuestra vida y Saber ganar.

Y en esta presentación Ismael Serrano no estará solo, porque la acompañará The Memory All Band Star, una banda que incluye a músicos chilenos reconocidos.

Como Cuti Aste, Jorge Campos de Fulano y Congreso, Pablo Ilabaca, Ismael Oddó, Edita Rojas, Giorgio Varas y Pedro Villagra.

Además del Coro Popular de Recoleta, que nació bajo el alero del homenaje Mil Guitarras para Víctor Jara.

Puedes ver también esta guía con más panoramas gratis en Santiago.