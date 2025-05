Special: La honesta serie de Netflix sobre un hombre gay con parálisis cerebral

Todos le ponemos un filtro a nuestra vida para que luzca mejor de lo que es realmente. Constantemente usamos máscaras para ser más o menos aceptados por las personas que nos rodean y muy pocas veces nos mostramos tal cual somos, expresamos plenamente lo que sentimos y decimos todo lo que pensamos.

Ese es el conflicto principal con el que tiene que lidiar cada uno de los personajes que articulan la historia de Special, la comedia original de Netflix estrenada el viernes 12 de abril, que está basada en I'm Special: And Other Lies We Tell Ourselves, el libro autobiográfico de Ryan O'Connell, quien también es el protagonista, guionista y productor ejecutivo de esta serie.

Detrás del proyecto también figura como productor Jim Parsons, el actor estadounidense que ha ganado fama mundial por dar vida en la pantalla al súper inteligente Sheldon Cooper en la premiada serie The Big Bang Theory.

Special, una historia

Special serie Netflix 2019 la-tercera

Ryan O'Connell en Special | Netflix

La historia se centra en Ryan Kayes (O'Connell) un joven de 28 años que tiene parálisis cerebral, una discapacidad ocasionada por un daño en el cerebro producido antes o durante el nacimiento que se manifiesta con incoordinación muscular y motriz.

Él –que se asume como gay desde la segunda escena del primer episodio– vive junto a su sobreprotectora madre Karen (Jessica Hecht), que lo ayuda en todos los aspectos de su vida y es prácticamente su mejor y única amiga.

Unos meses después de haber sido atropellado en un accidente de tránsito donde se fractura el codo, en busca de su independencia Ryan decide hacer una pasantía en Eggwoke, un conocido sitio web de historias satíricas, millenial y graciosas.

Ahí, luego de una bizarra reunión de pauta, conoce y se hace amigo de Kim Laghari (Punam Patel), la escritora más leída de todo el sito web. Ella lo integra al círculo rápidamente y, de cierta forma, lo empuja a la piscina de la independencia y la madurez. Juntos emprenden un viaje de autoconocimiento y amor propio en que su amistad será un pilar fundamental.

Todo relatado en un tono de comedia que compensa el dramatismo de los hechos sin restarles seriedad.

Personajes

Special serie Netflix 2019 la-tercera

Jessica Hecht y Ryan O'Connell en Special | Netflix

Sin restarle méritos al trabajo realizado por el elenco, hay pocos personajes en la serie que logran enganchar con su historia y sentirse creíbles, con profundidad.

Uno de los que lo logran es obviamente Ryan que, con el objetivo de "abrazar" y aceptar su parálisis cerebral, sale de su zona de confort en busca de su independencia, su sexualidad y de su propia identidad ante la sociedad, sin máscaras. Una decisión que también traerá otras consecuencias, sobre todo en la relación con su madre.

Y es precisamente ella quien logra dotar de cierto realismo y humanidad al relato de la serie, porque la actuación de Jessica Hecht como Karen, la madre de Ryan, es de lo mejor de la serie. La actriz, conocida por haber interpretado a Susan Bunch en la taquillera serie FRIENDS y a Gretchen Schwartz en Breaking Bad, se luce al encarnar a una madre soltera que daría todo por su hijo y que, por ese mismo sacrificio, ha tenido que postergar su vida personal casi completamente.

Punam Patel también hace un excelente trabajo al personificar a Kim, la nueva amiga popular de Ryan. Porque es ella quien empuja al protagonista a liberarse de los prejuicios que tiene consigo mismo y a vivir una vida más libre, tal como ha hecho ella.

Special sostiene su historia principalmente en estos personajes que, luego de una presentación algo abrupta en el primer capítulo, muestran profundidad y varias dimensiones de su identidad que se desarrollan bastante bien en la pantalla.

Es también una mirada inteligente y positiva sobre la resiliencia necesaria para enfrentar a una sociedad que todavía no es capaz de integrar a personas con discapacidades, donde la parálisis cerebral es sólo un ejemplo.

A eso se suma que es bastante rápida y entretenida de ver; sólo tiene ocho episodios de unos 15 minutos de duración cada uno.

Ojo que está calificada para mayores de 18 años.

Mira la serie completa acá.