Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 y 24 de mayo

Los Jaivas y la última vendimia del año

callmemutis

Ya no quedan más uvas en las parras, pero sí habrá Parras en el escenario de la última fiesta de la vendimia del año: es la del Valle del Maipo, es decir, la de las viñas de la Región Metropolitana, que el sábado cerrarán tres días de celebración con un concierto de Los Jaivas. Más de 40 bodegas exhibirán sus vinos junto a shows de cocina, presentaciones folclóricas y foodtrucks. La copa con tres degustaciones cuesta $11 mil.

Dirección

Parque Estadio Nacional (Pedro de Valdivia 4885, Ñuñoa)

Horario

Viernes y sábado, de 12 a 22:00

Entrada

Inscripción gratis en ticketplus.cl

Una exposición de objetos penitentes

La utopía del servicio ininterrumpido y la disponibilidad 24/7, anhelo de un sistema que pretende nunca detenerse, se retrata en Trifulca, la última exposición del artista Adolfo Martínez, como una triste condena: máquinas y objetos que aluden a la tradición, como un lustrín o un tambor, son obligados a trabajar sin propósito ni descanso, sometidos a la repetición mecánica, en total ausencia de la humanidad.

Dirección

MAC Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10:30 a 17:30

Entrada

Gratuita

El bosque de Harry Potter en Quinta Normal

No será necesario endeudarse ni volar a parques temáticos en Florida para acercarse al mundo de Harry Potter. Esta vez, una porción de Hogwarts es la que llega a Santiago: el Bosque Prohibido, donde viven centauros, unicornios y Harry se reencuentra con Voldemort, se recreará con un iluminado e interactivo paseo nocturno lleno de criaturas, hechizos y, por supuesto, excusas para tomarse selfies.

Dirección

Parque Quinta Normal (Matucana 520, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, desde las 18:00

Entrada

Desde $19.990 en feverup.com

Una gran fiesta descarnada

“Bailar aunque el mundo se esté quemando”, dice Leïla Ka, coreógrafa francesa de intenso presente en la escena europea, parte también del último tour de Beyoncé, y que reaparece este fin de semana en el GAM dirigiendo al Ballet Nacional Chileno. Brasas se llama esta obra de danza contemporánea, que invita al movimiento incluso si todo se derrumba. “Mientras haya un latido”, agrega, “siempre hay esperanza”.

Dirección

Sala A2 GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado, 19:30; domingo, 18:30

Entrada

Desde $8.900 en ticketplus.cl

Un viaje sinfónico y patrimonial

En la previa al Día del Patrimonio, uno de los eventos favoritos de las familias chilenas, la Orquesta Sinfónica Nacional preparó un concierto especial: entre extractos de grandes compositores, como Verdi, Saint-Saëns o Tchaikovski, dirigidos por la polaca Barbara Dragan, se trazará un recorrido dramático por algunos hitos arquitectónicos y culturales de Santiago, narrado por el popular actor Jorge Arecheta.

Dirección

Gran Sala Sinfónica (Vicuña Mackenna 20, Providencia)

Horario

Sábado, 17:00

Entrada

Desde $9.900 en ticketplus.cl

Gran completada en Talca

No hay plato más querido y polémico que el completo, ubicuo en todo el territorio nacional aunque siempre distinto, en ninguna parte, eso sí, de manera más excéntrica que en Talca, donde acostumbran a comerlo con el pan húmedo. Para reivindicar esta iconoclasia, en la ciudad se organizará una gran completada, con las mejores fuentes de soda talquinas y un bingo animado por el comediante Rodrigo Villegas.

Dirección

Complejo Deportivo PF (22 Oriente 2700, Talca)

Horario

Domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

La reina del landó en el municipal de Viña

Si hay una sola verdad en este mundo incierto, esa es que Eva Ayllón es una de las mayores referentes de la música afroperuana. Con más de 50 años de carrera, no por nada se la conoce como la Reina del Landó, ritmo criollo típico del Perú que se ha dedicado a divulgar por todo el mundo. Ganadora de un Grammy Latino a la Excelencia, estará en Viña del Mar —donde alguna vez ganó una gaviota— mostrando su inmenso repertorio.

Dirección

Teatro Municipal de Viña del Mar (Plaza Vergara, Viña)

Horario

Domingo, 20:00

Entrada

Desde $28.750 en ticketplus.cl

Cancamusa viene de gira

FRANCISCO PAREDES

Sentarse por tantos años tras los tambores de Mon Laferte, Javiera Mena y, últimamente, Los Bunkers, no le impidió a la baterista y compositora Cancamusa desarrollar su propio proyecto, que ya suma tres discos y ahora atraviesa una pequeña gira nacional para promocionar el último, llamado Dopamina. Con los hermanos Durán acompañándola en el escenario, pasará este domingo por el Teatro Nescafé a repasar su repertorio pop-rock.

Dirección

Teatro Nescafé de las Artes (Manuel Montt 032, Providencia)

Horario

Domingo, 20:00

Entrada

Desde $20 mil en ticketmaster.cl

Ryan Gosling salva a la humanidad

Las más recientes películas ambientadas en el espacio suelen ser o insoportables cintas de acción o enredados thrillers científico-existenciales, pero pocas como Proyecto Fin del mundo se atrevieron a enfrentar los dilemas galácticos desde la comedia. Aquí Ryan Gosling, en una misión que definirá el destino de la humanidad, hace un emotivo viaje cósmico pero más bien cómico, con un ingenio a años luz del resto de la cartelera.

Dirección

Cinépolis La Reina (Av Ossa 655, La Reina)

Horario

Domingo, 20:55

Entrada

$7.900 en cinepolischile.cl

Dos alcohólicos frente a frente

Francisco Melo y Felipe Rojas interpretan a dos hombres en rehabilitación, un veterano de la sobriedad guía a un alcohólico novato que se enfrenta a una de las etapas más difíciles del proceso: El quinto paso. Así se llama la obra escrita por el premiado norirlandés David Ireland, donde los dos personajes, siempre cara a cara, luchan al reconocer sus más oscuros defectos, requisito irrenunciable para avanzar en su sanación. Suscriptores de La Tercera tienen 30% de descuento en las entradas.

Dirección

Teatro Zoco (Av La Dehesa 1500, Lo Barnechea)

Horario

Sábado, 19:30

Entrada

Desde $13.225 en puntoticket.com