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    Proyecto Fin del Mundo: Perdidos en el espacio

    Los director de The Lego Movie, Phil Lord y Christopher Miller, le agregan un toque de humanidad a las historias pos-apocalípticas en Proyecto Fin del Mundo, una película que se sostiene sobre todo gracias al carisma de Ryan Gosling.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Ryan Gosling en rol del biólogo Ryland Grace en la película Proyecto del Fin del Mundo, de Phil Lord y Christopher Miller. Jonathan Olley

    Ryland Grace (Ryan Gosling) es un buen tipo, pero él aún no lo sabe. Exprofesor secundario de biología aunque con un doctorado en temas moleculares, Grace se despierta en medio de una nave espacial a miles de años luz de la Tierra. No se acuerda de nada, ni siquiera de su nombre, pero poco a poco se da cuenta que el único vivo es él. Los otros dos miembros de la tripulación, un hombre y una mujer, están muertos.

    El buen Grace comienza entonces a recuperar poco a poco la memoria. Como si recompusiera un rompecabezas, el ahora astronauta Ryland Grace entra en calor y se da cuenta que su vida fue alguna vez mejor. Tal vez era un hombre algo solitario, pero se divertía haciendo clases. Nadie tomaba en serio sus teorías sobre los componentes químicos del planeta Tierra, pero su modestia al menos lo blindaba de la depresión.

    Sandra Hüller es la doctora Eva Stratt y Ryan Gosling es el biólogo Ryland Grace en Proyecto Fin del Mundo. Jonathan Olley

    Los recuerdos siguen saliendo de la cabeza de Grace a modo de largos raccontos de su existencia pre-estelar. En un momento aparece en su clase la misteriosa doctora Eva Stratt (Sandra Hüller), quien le pide que colabore en el proyecto internacional Hail Mary. El plan investigativo consiste en hallar una salida a la inminente extinción de la raza humana debido a la lenta y progresiva muerte del Sol. En ese entramado apocalíptico, Ryland Grace maneja un par de teorías que pueden ser el cimiento de una cura para esta suerte de enfermedad estelar.

    Las buenas noticias indican que él tenía razón con su teoría y que no es un vende humo de laboratorio. Las malas se refieren a que Ryland ha sido uno de los enviados en una misión sin retorno hacia la estrella Tau Ceti. Este sol, a diferencia del nuestro, es inmune a bacterias galácticas y toda la información que Ryland pueda enviar al respecto a la Tierra será clave para la sobrevivencia de sus congéneres.

    Lo paradójico de todo esto es que el protagonista de la nueva película de Phil Lord y Christopher Miller (The Lego Movie) es un señor muy sensible, bastante anti-heroico y amigo de sus amigos. Nunca se sacrificaría por la humanidad y no está hecho de la misma madera que Bruce Willis en Armagedón (1998). Por todo esto no termina de entender qué diablos que está haciendo en un viaje de inmolación.

    Ryland Grace (Ryan Gosling) en una escena de Proyecto Fin del Mundo. Jonathan Olley

    Se podría decir que Proyecto Fin del Mundo cae en la subcategoría de las películas espaciales existenciales, al modo de Gravedad (2013) de Alfonso Cuarón o El Marciano (2015) de Ridley Scott, con protagonistas enfrentados al devenir en medio de la nada, sino que ya corrían, por supuesto, los personajes de 2001: Odisea del Espacio (1969).

    Para este tipo de producciones se necesita sobre todo a un protagonista con carisma, capaz de sostener una trama casi unipersonal y que genere empatía por más de dos horas. También se requiere de un guión que tenga ciertas sorpresas, pero no se pase de listo.

    Ryan Gosling, como el muy mundano e imperfecto Ryland Grace, cumple a la perfección con este estándar, sobre todo porque parte importante de la historia transcurre en Tierra firme, mostrando a través de extendidos flashbacks la vida de este biólogo metido a profesor.

    La película Proyecto Fin del Mundo fue dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, que antes hicieron The Lego Movie. Jonathan Olley

    Proyecto Fin del Mundo no rompe ningún molde contemporáneo en la oferta de la ciencia ficción fílmica, pero tiene la virtud de sazonar el caldo con nuevos ingredientes, transformando la historia apocalíptica original en un drama que saca sonrisas y lágrimas. Todo sin golpes bajos.

    Más sobre:Ryan GoslingSandra HüllerLego MovieCiencia FicciónSolNave EspacialTau CetiEnfriamiento globalChrisopher MillerPhil LordLT Sábado

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