La Orquesta Sinfónica Nacional abrirá su temporada 2026 con dos destacadas artistas internacionales: esto debes saber

El concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica Nacional para la temporada 2026 contará con dos destacadas artistas internacionales: la directora Zoe Zeniodi (Grecia) y la pianista Asiya Korepanova (Rusia).

La instancia, que tendrá dos funciones en días distintos y que se desarrollará en el recientemente inaugurado Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 (VM20), incluirá obras como la Obertura Egmont y el Concierto para piano n.° 5 “Emperador”, ambas de Ludwig van Beethoven, además de la Sinfonía n. 5 “A la memoria de mis padres”, de Giya Kancheli.

El concierto será en la Gran Sala Sinfónica Nacional . Contará con la dirección de la maestra griega y la participación de la pianista rusa como solista invitada.

Zeniodi, actual directora principal de la Filarmónica de Buenos Aires, ha desarrollado una elogiada carrera internacional, en la que ha dirigido importantes orquestas en Europa, América y Asia.

También ha dirigido conciertos en salas como el Carnegie Hall y la Filarmónica de París.

La maestra declaró a través de un comunicado: “Es la primera vez que conduzco en Chile y tengo que decir que estoy extremadamente emocionada de trabajar con esta maravillosa orquesta. Muy feliz y honrada de iniciar la temporada con un repertorio tan majestuoso”.

El espectáculo también marcará el debut de Korepanova junto a la Sinfónica Nacional de Chile.

La pianista rusa, quien además es compositora y artista visual, es reconocida en todo el mundo por su virtuosismo y amplitud de repertorio.

Ha interpretado más de sesenta conciertos para piano y se distingue por proyectos creativos que integran música, poesía y artes visuales.

Cuándo es el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y dónde comprar las entradas

El concierto, apoyado por la Embajada de Grecia, se presentará el viernes 13 y sábado 14 de marzo a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, en Av. Vicuña Mackenna 20 .

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus haciendo clic en este enlace y en las boleterías del recinto y del Teatro Universidad de Chile , espacio en que se presenta el Ballet Nacional Chileno (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano).

También hay un sistema especial de descuentos para Abonos 2026, a través del cual el público puede obtener entradas a un precio exclusivo para toda la temporada. Puedes encontrar más información sobre este beneficio haciendo clic en este enlace.

Además de las funciones, el miércoles 11 de marzo se desarrollará una masterclass con la solista en piano, mientras que el viernes 13 a las 18:00 horas se retomará “La Previa”.

Ambas iniciativas son gratuitas, coordinadas por el Área de Educación y Mediación del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), y cuentan con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Son con cupos limitados e inscripción a través de este enlace.

La temporada de la Sinfónica Nacional continuará el viernes 20 y sábado 21 de marzo con un concierto que tendrá en la dirección a otra destacada batuta femenina:la directora invitada y consejera artística del elenco, Barbara Dragan.

La maestra abordará un programa que tendrá obras de la compositora chilena Leni Alexander, el checo Antonín Dvořák y el ruso Alexander Scriabin.