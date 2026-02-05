SUSCRÍBETE POR $1100
    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    La cantautora y también baterista de Los Bunkers presentará su nuevo disco en un tour que tendrá pasadas por Valdivia, Concepción, Viña del Mar y el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago. Asimismo, ya está disponible una sesión audiovisual en que interpreta parte del material del álbum.

    Por 
    Equipo de Culto

    La temporada viene con novedades para Cancamusa. La artista anuncia su Tour DOPAMINA 2026, una serie de conciertos que se llevarán a cabo durante el mes de mayo en distintas ciudades de Chile.

    Dopamina es el nombre de su más reciente álbum de estudio, una producción que la artista estará presentando en vivo por primera vez en varias ciudades de Chile, llevando su nuevo repertorio a Valdivia, Concepción, Viña del Mar y Santiago.

    En esta gira DOPAMINA 2026, el público podrá disfrutar y cantar también éxitos de sus álbumes anteriores, como Horas Contigo, Garza, Decidí, y escuchar el material de su nuevo disco con temas Check, Fue un adiós, Antes de que apague el sol y Dopamina, entre otras.

    Asimismo, ya está disponible la primera parte de una sesión audiovisual, en que Cancamusa, acompañada por su buena banda de apoyo (en que destacan nombres como Diego Peralta) interpreta el material de Dopamina. Un apresto para notar cómo se están escuchando los temas y como ha ido creciendo con el rodaje del directo.

    Las entradas para la gira estarán disponibles a partir de este jueves 5 de febrero a las 12.00 horas a través del sitio web www.cancamusa.cl

    Fechas confirmadas:

    • 15 de mayo – Valdivia, Teatro Cervantes, Passline.
    • 20 de mayo – Concepción, Teatro BioBio, Ticketplus.
    • 23 de mayo – Viña del Mar, Teatro Municipal, Puntoticket.
    • 24 de mayo – Santiago, Teatro Nescafé de las Artes, Ticketmaster.

    Mira las fechas de la gira Dopamina a continuación

