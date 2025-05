Día del Completo 2025: un mordisco a los más icónicos de Santiago

Pocas preparaciones son tan difíciles de clasificar como el completo. ¿Es un sándwich? ¿Un almuerzo o una once? ¿Un desayuno o un bajón?

Esta indefinición, propia de su versatilidad, es quizá el secreto de su éxito: en Chile no hay plato más transversal que este, preparado en todos los hogares y regiones, que enciende polémicas —¿el tomate va arriba o abajo de la palta?— pero también consolida identidades.

Este 24 de mayo, una vez más, se celebra el Día del Completo. Muchos lo celebrarán en casa, preparándolo como más les guste, pero no es malo disfrutarlo afuera, en alguna de las fuentes de soda que han encumbrado al completo —y al italiano, al dinámico, al especial y tantos otros— como estandarte nacional. Los siguientes son locales clásicos e infalibles, cuyos completos han sido —y serán— disfrutados por varias generaciones de chilenos.

El Portal Ex Bahamondes

Si hay un lugar emblemático si hablamos de completos, este es el Portal Ex Bahamondes. La histórica fuente de soda que desde 1930 opera en el Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas, donde según se cuenta habría nacido el completo chileno.

La historia dice que fue en 1938 cuando su fundador, Eduardo Bahamondes Muñoz, trajo de Estados Unidos la idea del “hot dog”, el pan alargado con salchicha en su interior. Pero en vez de kétchup y mostaza, todavía no muy populares en Chile, le sumó los ingredientes clásicos del repertorio sanguchero nacional.

Así habría nacido el completo, el sánguche chileno más popular y democrático, que aquí se mantiene intacto como hace casi cien años. Es decir, con los detalles que lo diferencian: una salchicha hecha especialmente en el lugar, un pan horneado en el subterráneo del local vecino, el Ravera, y una insuperable mayonesa de papa, imposible más cremosa (aunque puedes pedir la tradicional de huevo).

Ahí no fallan el completo ($4.500), con tomate, chucrut y mayo casera, ni el italiano, con tomate, palta y mayo.

Dirección: Portal Fernández Concha, locales 924 y 946, Plaza de Armas, Santiago

Horario: lunes a sábado, 9 AM a 9 PM. Domingo, 11 AM a 7 PM

Los Pincheira

Esta es una picada que “solo” tiene veinte años de historia, pero parece que hubiese estado toda la vida. Ideal para comer al paso en el corazón de Ñuñoa, en la calle Jorge Monckeberg, a dos cuadras de Av. Grecia, a cargo de los hermanos Víctor y Genaro Pincheira.

Ahí, Los Pincheira se han hecho famosos por el tamaño de sus completos y ases, especialmente si los pides XL.

Pero no es solo longitud, porque también destacan la calidad de sus ingredientes: el pan lengua del barrio, de la Panadería Don Vitoko en Peñalolén, más palta hass que traen de Cabildo, en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

Y la mayo, casera por supuesto, el principal secreto de sus dos décadas de éxito.

En Los Pincheira puedes pedir el clásico completo Italiano (desde $3.300) pero también un dinámico (desde $3.400), por ejemplo, que viene con palta, tomate, más salsa americana y salsa verde. Si el hambre es mucha, siempre puedes pedir la versión gigante.

Dirección: Alcade Jorge Monckeberg 756, Ñuñoa

Horario: lunes a jueves de 11 AM a 12 AM. Viernes de 6 PM a 12 AM Sábado de 6 PM a 12 AM

La Fuente Suiza

Es una de las fuentes de soda más emblemáticas de Santiago. Está desde 1954 en Ñuñoa, con esa calidad imbatible que la hace una imprescindible de la sanguchería capitalina.

La historia de La Fuente Suiza, eso sí, comienza antes, en la década del 30. Ahí fue cuando el matrimonio Leangle, una pareja de migrantes de origen alemán y suizo, abrieron sus primeros locales en la ciudad. El primero estuvo en la Alameda y el segundo en Vicuña Mackenna. Finalmente, se instalaron en Irarrázaval, a pocas cuadras de la Plaza Ñuñoa, desde donde no se han movido en casi setenta años.

La Suiza es famosa por sus empanadas fritas, de buen porte, hechas en el momento, pero también por su sanguchería, que llega en un pan frica amasado que se hornea en el día, con buena corteza y miga, capaz de contener los ingredientes, siempre bien abundantes.

Pero sus completos no son menos icónicos. Con una vienesa de receta alemana, que mezcla carnes de cerdo y vacuno, la envuelve un pan propio, esponjoso y firme, selladas con una cremosa mayo propia.

Aunque lo ideal es disfrutarlo en su local, acompañado de un schop y el gran ambiente de sus mesas, también puedes pedirlo por delivery a través de su Instagram. Allí los precios van desde $3.720, el completo especial, hasta $4.920 el italiano.

Dirección: Av. Irarrázaval 3361, Ñuñoa

Horario: lunes de 1 PM a 9 PM, martes de 1 PM a 10 PM Miércoles de 12 PM a 9 PM Jueves a sábado de 12 PM a 10.30 PM

Dominó

El que fue durante décadas uno de los locales más emblemáticos del centro de Santiago hoy es una inmensa una cadena con más de 40 locales a lo largo de Chile. Allí, en cada una de sus sucursales, el Día del Completo se adelantará: lo celebrarán el viernes 23 de mayo y todos los completos estarán en promoción dos por uno.

Pero no solo el 23: el día anterior, jueves 22 de mayo, Dominó tendrá la misma promoción pero en sus versión vegana, el DomiNot, con salchichas hechas en un cien por ciento a base de plantas, creadas en colaboración con NotCo.

Además, desde el jueves 22, y durante todo el mes de mayo, se extenderá la promo 2x1 para quienes compren a través de la app Club Dominó. También, en el horario de almuerzo, de 12 PM a 5 PM, habrá por delivery una Promo Completo Doble ($6.990), con dos Completos —tomate, americana, chucrut y mayo Dominó—, más papas fritas y dos jugos o bebidas por ese módico precio.

Su local de Agustinas, el que cimentó la fama del Dominó, normalmente está cerrado los fines de semana, pero este será una excepción: aprovechando que es el Día de los Patrimonios, abrirá sus puertas para que las visitas puedan conocer cómo funciona por dentro la cocina de completos más famosa de Chile.

Dirección: Agustinas 1016, Santiago

Horario: lunes a viernes, de 8 AM a 7 PM

El Completo Feliz

Desde hace más de 15 años, a la salida del Metro Patronato, en Santa Filomena con Recoleta, se instala sagradamente, y de lunes a viernes, El Completo Feliz. Se trata del food truck más sabroso del sector, el que reconocerás porque suele tener una enorme fila.

Ahí encontrarás completos tradicionales pero también cerca de 12 opciones de completos veganos, todos con ingredientes de primera y un pan de buena corteza, que hornean especialmente para ellos en la Panificadora Colo Colo, de Conchalí.

Por supuesto tienen italianos ($3.600) y completos ($3.700), con tomate y chucrut, que también puedes pedir en versión gigante. Además ofrecen una versión vegana ($3.000) del mismo italiano.

Pero aparte tienen sus versiones propias. Como el Vegano italiano chilote ($ 3.300), con churrasco vegano (seitán), papa chilota, cebolla caramelizada, tártara con ajo chilote, mayonesa y queso vegano, más tomate, palta y dos aderezos extras que elijas.

Dirección: Av. Recoleta 313, Recoleta

Horario: lunes a viernes de 10 AM a 7 PM

Antigua Fuente

Antigua Fuente es el actual nombre que recibe este local, antes llamado Fuente Alemana, pero que sigue manteniendo la misma tradición de sus 60 años de historia.

Todavía resiste en su emblemático local de siempre, ubicado a metros de la estación Baquedano, donde aún sirven sus majestuosos sánguches en un pan amasado de corteza crujiente, hecho ahí mismo, en el segundo piso, con lonjas de lomito jugoso que se mantienen en su propio caldo.

Pero desde octubre de 2024 también es posible encontrarlos en su segundo local, ubicado en el piso -3 del MUT, el Mercado Urbano Tobalaba. Allí, aunque el entorno es moderno y novedoso, mantiene la misma estética, con una amplia barra atendida por parte del personal antiguo.

En cualquiera de los dos puedes probar la Vienesa italiana ($7.500), con el pan recién salido del horno y la vienesa artesanal propia del lugar. Ten en cuenta que, si eliges el local del MUT, la cuenta la pagas al momento de pedir, y no al final, como posiblemente estás acostumbrado a hacerlo si eres un antiguo cliente de la Antigua Fuente.

Dirección: Apoquindo 2730, Nivel -3, Las Condes / Alameda 58, Santiago

Horario: MUT: lunes a sábado de 8 AM a 9 PM, domingo de 8 AM a 8 PM. Alameda: lunes a sábado, de 11 AM a 9:30 PM.