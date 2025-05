Los Pincheira: la picada de los completos y as gigantes de Ñuñoa

Los Pincheira es un local legendario. Te hablamos de la picada para comer al paso que abrieron en septiembre de 2002 en la calle Jorge Monckeberg 756, a dos cuadras de Av. Grecia en Ñuñoa, los hermanos Víctor y Genaro Pincheira.

Foto: Carolina Vargas

Un puesto ubicado en un pasaje interior, donde puedes encontrar completos y as, esa maravilla típica chilena, a la que se le cambia la vienesa por una buena cantidad de churrasco hecha a la plancha y en dos tamaños, normal y gigante.

Foto: Carolina Vargas

Es más, se trata de sánguches hechos en pan lengua de barrio, de la Panadería Don Vitoko en Peñalolén. Además de una palta Hass que traen de Cabildo, de la provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

Más una mayo casera que es el secreto de sus 20 años de éxito.

De hecho, ni siquiera hay mesas, es al paso, a lo sumo te encontrarás con bancas para poder sentarte a disfrutar de tu sanguchito, que puedes pedir con papas fritas (desde $ 3.800), cortadas a mano, bien caseras.

20 años de tradición y un as gigante

Foto: Carolina Vargas

Como te contábamos, en Los Pincheria puedes pedir el Completo Italiano ($ 3.300) o el Dinámico ($ 3.400), por ejemplo, que viene con palta, tomate, más salsa americana y salsa verde.

Además de la versión Completo Gigante, como la Italiana ($ 4.900), que es prácticamente el doble que el tradicional, incluso trae dos vienesas.

Foto: Carolina Vargas

Si se trata del as, prueba la versión queso italiano ($ 3.800), que es una maravilla que lleva queso derretido, pasado por la plancha, entre la palta y el tomate, cosa que se impregne con el juguito de la carne. La misma versión la puedes pedir Gigante ($ 5.500).

Otro podría ser el chacarero ($ 3.800) o el Italiano ($ 3.300), con una buena cantidad de palta recién molida.

Ojo, que abre de lunes a jueves de 11 AM a 12 AM. Los viernes de 11 AM a 7 PM y los sábados sólo de 7 PM a 12 AM. Para el bajón previa.

